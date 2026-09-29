別人不開心就怪自己？「課題分離」揭人際內耗來源

課題分離是什麼？學會劃清界線的5個練習

朋友半夜傳訊息訴苦，你猶豫著該不該回；同事把份內工作丟給你，你不敢拒絕；家人一句嘆氣，你就開始自責是不是自己做得不夠好。如果這些情境讓你感到熟悉，你可能正需要學習「課題分離」這個心理學概念。課題分離不是要你變得冷漠，而是幫助你分清楚哪些是自己該負責的事、哪些其實不屬於你，進而減少不必要的情緒消耗。

什麼是課題分離？源自阿德勒心理學的智慧

課題分離（separation of tasks）是奧地利心理學家阿爾弗雷德・阿德勒（Alfred Adler）個體心理學中的核心概念，後來因日本作家岸見一郎與古賀史健合著的暢銷書《被討厭的勇氣》而廣為人知。這本書以對話形式深入淺出地介紹阿德勒心理學，也讓「課題分離」成為許多人重新檢視人際關係的重要工具。

簡單來說，課題分離的判斷原則是：這件事的「選擇」是誰做的、這個決定的「後果」由誰承擔，這件事就是誰的課題。例如，孩子要不要用功讀書，是孩子的課題；父母能做的是提供支持與資源，而不是替孩子承擔焦慮或做決定。同樣地，別人如何看待你、是否喜歡你，是「別人的課題」，你無法也不需要為此負責。

為什麼台灣人特別容易分不清「我的課題」與「別人的課題」

在強調人情、面子與群體和諧的文化氛圍下，許多台灣人從小被教導要「懂事」、「替別人著想」、「不要讓人失望」。這樣的教養方式雖然出於善意，卻也讓不少人養成過度討好、害怕衝突的習慣。當別人表現出不開心、失望或委屈時，我們很容易反射性地認為「是不是我的錯」，於是主動攬下原本不屬於自己的責任。

久而久之，我們習慣用別人的情緒來評斷自己的價值，也因為害怕被討厭、害怕關係破裂，而不斷犧牲自己的需求去迎合他人。這正是課題分離想要提醒我們去覺察的盲點。

分不清界線的代價：人際內耗與情緒疲乏

當我們長期把別人的課題攬到自己身上，會出現幾種常見的心理負擔：

⠂過度揣測他人想法，花大量心力猜測「他是不是在生我的氣」

⠂明明沒做錯事，卻習慣性道歉或補償

⠂答應超出能力範圍的請託，事後感到疲憊、委屈甚至怨懟

⠂把親友的情緒起伏當成自己的責任，長期處於緊繃焦慮狀態

這種模式最終會導致「人際內耗」──表面上維持了和諧，內心卻長期處於高壓與疲乏，甚至影響自我價值感與情緒穩定度。

課題分離指的是釐清「誰的選擇、誰承擔後果」，把不屬於自己的責任還給對方，藉此減少過度介入他人情緒所造成的心理負擔。這正是它之所以能有效緩解人際疲勞的關鍵。

5個課題分離練習：用自我提問找回心理界線

1. 「這是誰的選擇？」

當你猶豫要不要插手某件事時，先問自己：這個決定原本是誰做的？如果答案不是你，那份焦慮或責任其實不需要由你承擔。

2. 「這個結果，最後誰要承擔？」

思考如果事情沒有照你希望的方向發展，實際承受後果的人是誰。若是對方，那麼過程中的選擇權也應該還給對方。

3. 「這句話是不是我該說的？」

在給建議或提醒別人之前，先確認這是「對方需要的協助」，還是「我想緩解自己的不安」。兩者出發點不同，效果也會不同。

4. 「我是出於關心，還是害怕被討厭？」

誠實檢視自己答應或介入的動機，能幫助你分辨這是健康的付出，還是討好型的自我犧牲。

5. 練習溫和而堅定地表達界線

你可以說「我理解你的難處，但這件事我沒辦法幫你決定」，用尊重的語氣表達，而不是用逃避或冷處理來劃清界線。

課題分離不等於冷漠，而是更健康的關心方式

很多人誤以為課題分離就是不管別人、劃清界線就是無情。事實正好相反：當你不再把別人的情緒或選擇攬在身上，你反而能用更穩定、清晰的狀態去陪伴對方，而不是被焦慮牽著走。健康的關心，是尊重對方有能力面對自己的課題，同時你也保有照顧自己情緒的空間。

如果你發現自己長期陷入討好、內耗、無法拒絕的循環，也可以考慮尋求專業協助。

常見問題

課題分離會不會讓人變得自私？

不會。課題分離只是釐清責任歸屬，讓你不過度介入他人課題，同時仍可以用尊重、支持的方式表達關心，這與自私不同。

課題分離適合用在所有關係嗎？

大致上適用於朋友、同事、家人等各種關係，但實際運用時仍需依關係親疏與情境調整表達方式，避免過於生硬。

練習課題分離會不會傷害關係？

短期內可能需要適應期，但長期而言，清楚的界線反而能減少誤解與過度期待，讓關係更健康、更能持續。

課題分離的練習需要時間，不需要一次做到完美。從今天開始，試著在小事情上練習分辨「這是誰的課題」，你會慢慢發現自己不再那麼容易被別人的情緒牽著走，也能用更輕鬆自在的方式經營人際關係。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「課題分離是什麼？學會劃清界線的5個練習」，未經同意禁止轉載。）