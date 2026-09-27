素顏照一看就想刪？小心「濾鏡焦慮」上身

你是不是也曾經在出門前，一定要先用美顏相機修過一輪才敢拍照？看到自己的素顏照片會忍不住皺眉、甚至想刪掉？這種說不出口的不安，其實有個名字，叫做濾鏡焦慮。它不是矯情，也不是愛美過頭，而是長期使用修圖濾鏡後，逐漸對真實外貌產生排斥感的一種心理現象，在台灣的Instagram、小紅書與美顏相機使用者身上越來越常見。

濾鏡焦慮是什麼？當「濾鏡臉」變成唯一標準

國外學者將這種現象稱為「Snapchat Dysmorphia（濾鏡容貌焦慮）」，最早由美國波士頓大學醫學院的皮膚科醫師Neelam Vashi與研究團隊於2018年發表在《JAMA Facial Plastic Surgery》期刊，指出越來越多求診者拿著自己修過的自拍照，希望醫師能讓自己「長得像照片一樣」，而不是修飾既有的外貌問題。這股趨勢隨著社群媒體在台灣的普及，也悄悄出現在許多年輕女性的日常生活中。

濾鏡焦慮，是指長期依賴修圖與美顏濾鏡後，逐漸無法接受未修飾的真實外貌，進而產生焦慮、自我否定甚至逃避社交的心理狀態。這種焦慮往往不是一夕之間形成，而是在每天滑手機、修圖、比較的過程中一點一滴累積出來的。

為什麼會產生濾鏡臉焦慮？心理學角度解析

社會比較理論：我們天生愛比較

心理學家Leon Festinger提出的社會比較理論指出，人會不自覺地拿自己與他人做比較，藉此評估自身價值。在社群媒體上，我們看到的多半是別人精挑細選、修飾過的「最佳版本」，長期下來容易讓人誤以為那才是常態，進而覺得自己的素顏「不夠好」。

自我物化理論：把自己當成被觀看的物件

自我物化理論則說明，當一個人習慣從「別人會怎麼看我」的角度來檢視自己的外表，就容易把自己當成一個需要被檢視、修飾、評分的物件，而非一個完整的人。修圖App的即時預覽功能，讓這種自我物化的過程變得更加頻繁且無形。

濾鏡焦慮的常見徵兆

⠂出門前一定要先套濾鏡、修圖確認過，才敢拍照或視訊

⠂看到自己的素顏照片會感到不自在、想立刻刪除

⠂開始考慮微整形或醫美，只為了讓真實五官更接近濾鏡效果

⠂花在修圖App上的時間越來越長，甚至超過拍照本身

⠂減少參與需要露臉的實體社交場合，避免被看到「沒修過的自己」

5個實用心理調適練習，找回真實自信

面對濾鏡焦慮，最重要的不是責怪自己「太在意外表」，而是練習用溫柔的方式重新認識自己。以下幾個練習可以從今天開始嘗試：

⠂濾鏡斷捨離挑戰：每週選定一到兩天，完全不使用任何修圖App拍照，讓自己重新習慣看見真實的自己。

⠂中性外貌描述練習：試著寫下三句對自己外貌的中性描述，例如「我的眼睛是單眼皮」，而不加上「好」或「不好」的評價。

⠂限制修圖App使用時間：利用手機內建的螢幕使用時間功能，設定每日修圖App的使用上限，減少無意識的反覆修圖行為。

⠂建立非外貌導向的自我肯定：每天記錄一件與外表無關、讓自己感到驕傲的小事，例如完成一項工作任務或幫助了朋友。

⠂必要時尋求專業協助：如果焦慮已經影響日常生活、人際關係或情緒穩定，建議尋求心理諮商，或透過像聊心茶室線上心理諮詢平台與專業心理師聊聊，找到適合自己的調適方式。

常見問題

濾鏡焦慮會不會是一種疾病？

濾鏡焦慮目前並非正式的醫學診斷名稱，而是描述一種因長期修圖行為所產生的心理不適現象。若已明顯影響情緒與生活功能，建議尋求專業心理協助評估。

只有年輕女性才會有濾鏡焦慮嗎？

雖然研究與討論多聚焦於年輕女性，但男性、不同年齡層的社群媒體使用者同樣可能因修圖文化而產生類似的外貌焦慮，程度因人而異。

完全不修圖會不會很難做到？

不需要要求自己一次做到完全不修圖，可以從減少使用頻率、限定特定情境開始，循序漸進地練習接納真實的自己。

濾鏡焦慮並不是你一個人的問題，而是這個高度修圖化時代下，許多人共同的心理課題。學習用自我覺察取代自我否定，慢慢找回對真實自己的接納，是一條值得耐心走的路。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「濾鏡焦慮是什麼？5個練習找回真實自信」，未經同意禁止轉載。）