一整天都在滑手機…晚餐卻決定不了？你不是選擇障礙

你是不是也有這種經驗：滑了一整天手機，晚上卻連「今天晚餐吃什麼」都選不出來，甚至連要不要回一則訊息都猶豫半天？這種現象在心理學上被稱為資訊過載焦慮，是現代人因為長期接收過量新聞、社群動態與通知，導致大腦認知資源被榨乾，連日常小事都變得難以決定的狀態。

為什麼資訊過載焦慮會讓你連小事都選不出來？

這其實跟兩個心理學概念有關：決策疲勞（decision fatigue）與分析癱瘓（analysis paralysis）。心理學家 Roy Baumeister 等人的研究指出，人的意志力就像一筆「存款」，每一次做決定都會消耗一點，當存款用完，我們會傾向逃避決定，或做出比較衝動、隨便的選擇（Vohs & Baumeister, 2008）。而分析癱瘓則是指資訊太多、選項太多時，大腦反而卡住、無法行動，越想越焦慮，最後乾脆什麼都不做。

資訊過載焦慮指的是長期接收過量資訊，導致大腦認知資源耗竭，使人對簡單決定也感到猶豫、煩躁與拖延的心理狀態。

上班族的一天：大腦如何被資訊榨乾

早上通勤：滑新聞當開機儀式

許多人一睜眼就先滑手機看新聞、股市或天氣，通勤路上再滑一輪社群動態。這些看似「順手」的習慣，其實是讓大腦一早就開始處理大量無關緊要的訊息，還沒進辦公室，意志力存款就已經先扣了一筆。

午休：社群瀏覽變成隱形加班

午休原本該是讓大腦休息的時間，卻常常變成滑限時動態、回覆訊息、瀏覽留言的高峰。這種「假性休息」不但沒有補充能量，反而讓大腦持續處於資訊爆炸焦慮的狀態，下午開會或做決定時特別容易分心。

下班後：追劇加訊息轟炸的雙重負擔

下班後一邊追劇一邊回訊息、看通知，大腦其實從來沒有真正離線，一直處在「半開機」狀態。長期下來，注意力渙散、情緒容易煩躁、遇到需要決定的事就一拖再拖，都是資訊過載焦慮常見的表現。

緩解資訊過載焦慮的5個實用練習

⠂設定資訊攝取時段：例如只在早上10點、下午3點、晚上8點固定看新聞與訊息，其餘時間先不碰，減少大腦被瑣碎資訊打斷的次數。

⠂關閉非必要通知：把社群、購物App的推播通知關掉，只保留真正重要的（例如家人、工作群組），降低被動接收資訊的頻率。

⠂練習「二選一」簡化決策：面對晚餐、穿搭這類小事，先把選項縮減成兩個，例如「吃麵或吃飯」，減少分析癱瘓帶來的內耗。

⠂安排固定的無螢幕時段：睡前一小時或晚餐時間放下手機，讓大腦有機會真正離線，重新累積意志力存款。

⠂留意情緒訊號：如果發現自己對小事特別煩躁、容易拖延，這可能是資訊過載焦慮發出的警訊，值得停下來檢視這段時間的資訊攝取量。

常見問題

資訊過載焦慮和一般焦慮有什麼不同？

一般焦慮可能來自特定事件或壓力源，資訊過載焦慮則是因為長期、持續接收過量訊息，讓大腦認知資源被耗損，特徵是連日常小決定都變得困難、拖延。

每天要滑多久手機才算資訊過載？

目前沒有絕對的時間標準，重點在於「感受」：如果你發現自己滑完手機後更煩躁、更難專心或更難做決定，就代表資訊量已經超過大腦能負荷的程度。

已經很努力減少滑手機，還是很焦慮怎麼辦？

這時候單靠自己調整習慣可能不夠，建議尋求專業協助，與心理師一起找出焦慮背後更深層的原因並擬定調整計畫。

資訊過載焦慮不是意志力不夠，而是大腦在長期資訊轟炸下自然出現的疲勞反應。透過設定資訊攝取時段、關閉非必要通知、簡化日常決策，並適度安排無螢幕時段，你可以慢慢幫大腦「充電」，找回面對生活大小事的從容與專注。

（本文經《聊心茶室》授權，原文出處「資訊過載焦慮：為何連晚餐都選不出來？5招找回專注力」，未經同意禁止轉載。）