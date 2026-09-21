不是自制力太差！滑手機、打遊戲停不下來？心早已超載

作者：才煒民（諮商心理師）

看懂「成癮」背後隱藏的痛苦與心理需求

當酒精、藥物、手機與遊戲從「放鬆」變成「唯一的解藥」，你不是不夠努力，而是找不到其他出口。擁抱心理諮商所從心理需求、生活功能與失控訊號出發，陪你重拾生活的選擇權。

深夜裡，你是不是也曾這樣對自己說？

「最後再刷十分鐘就睡。」 「今天太累了，喝一杯就好。」 「打完這局，明天一定好好認真。」

然而，當天色微亮，手中的螢幕依然亮著，酒瓶依然空了，終於閉上眼。隨之而來的不是放鬆，而是鋪天蓋地的罪惡感與自責：「為什麼我又這樣？是不是我意志力太差？」

如果你也曾深陷這樣的循環，請先停下來，對自己說一聲：「辛苦了。」

你可能不是不知道這個行為有害，而是在那些疲累、孤單、焦慮或挫敗的深夜裡，你的心已經超載，而這塊「暫時的避風港」，成了你當時唯一能找到、最有效的止痛藥。

成癮，其實是從一個「有效的方法」開始的

沒有人是一開始就打算「失控」的。

⠂酒精，讓緊繃的神經暫時麻木放鬆； ⠂藥物，讓排山倒海的痛苦瞬間安靜； ⠂手機，用源源不絕的訊息填滿孤獨的空白； ⠂遊戲，給予了現實世界中缺乏的明確規則、成就感與歸屬感。

這些行為一開始往往真的很有用——它們能迅速轉移注意力、降低情緒的不舒服，甚至讓你在現實受挫時，重新感受到「我做得到」。 真正的問題，從來不是「你曾經用過這個方法」，而是當壓力來襲時，這個原本用來救急的方法，漸漸變成了你「唯一」的解藥。

判斷的關鍵：不要只問「用了多久」，要問「生活被取代了多少」

很多人常問：「我每天打電動 3 小時算成癮嗎？」、「每晚都要喝一杯算酒癮嗎？」

其實，時間與次數只是線索。真正的核心問題是：你還擁有「說不」的能力嗎？

世界衛生組織（WHO）在定義「遊戲障礙」時，提出了三個關鍵維度，這同樣能適用於酒癮、藥癮、手機成癮等各種行為：

1. 失去控制：無法決定什麼時候開始、什麼時候停止。 2. 優先性置換：該行為已凌駕於睡眠、工作、課業、人際關係與健康之上。 3. 負面後果仍持續：明知已經影響了生活、甚至需要透過說謊或失約來隱瞞，卻依然無法放手。

當一個習慣從「為生活增添樂趣」，變成「取代了原本重視的生活」，那便是心靈在發出求救訊號。

改變，不是消滅慾望，而是恢復「選擇的能力」

「戒除」兩個字聽起來很冰冷，好像要生生剝奪你唯一的依靠。但在心理諮商裡，有效的改變從來不是要你憑空消滅慾望，而是陪你重新把選擇權找回來。

這過程通常包含三個溫和而堅定的步驟：

⠂看懂危險訊號：看懂是什麼樣的情境、壓力與孤獨情緒，引發了強烈的渴求。 ⠂擴建內在容器：鍛鍊心靈的承載力，學習如何陪伴壓力與空虛感，而不被它們吞噬。 ⠂重建渴望的生活：一步步修復睡眠、關係、運動與休閒，讓生活重新出現其他滋養的來源。

心理諮商不只會要求你「不要再做了」，而是和你站在一起，溫柔地問：「這個行為，一直以來替你承擔了什麼？如果暫時不用它，你需要什麼樣的支持，才能好好站著？」

給想改變的你：從一次「初談」開始

改變不需要一蹴可幾，你不需要帶著「我今天一定要成功戒掉」的完美壓力才來求助。

如果你還不確定自己的狀況嚴重與否，或是不知道該從何開始，不妨從一次「心理諮商初談」開始。心理師會陪你一起盤點目前的使用型態、對生活的實質影響、內心的改變意願，以及身邊可用的資源。

必要時，我們也會提供精神醫療、戒癮醫療或相關專業單位的協作管道，做你最堅實的後盾。

你不必獨自扛著所有的失控與自責。當你準備好的時候，我們在這裡，陪你一起把生活過回自己喜歡的樣子。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「不是你意志力太差，而是心太累了： 看懂「成癮」背後隱藏的痛苦與心理需求」，未經同意禁止轉載。）