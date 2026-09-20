總是替另一半收爛攤子？小心「灰姑娘型人格」把順從當成愛 最後只剩委屈

親密關係陷阱：當「體貼」變成一種強迫

在親密關係中，灰姑娘型高功能倖存者最常掉入的陷阱，是將「順從」誤認為「愛的奉獻」。她們以為自己在付出愛，但本質上，她們是在這段關係中重演當年那場未竟的親職化悲劇。

親密恐懼：不得不順從的枷鎖

對灰姑娘來說，親近一個人，是危險的。因為「親近」，意味著她必須啟動那套「他人導向」的精密監控系統：

高情緒反應性

Bowen曾提到，自我分化越低，越容易出現「高情緒反應性」，也就是過度敏感於他人的情緒與反應，而這正是灰姑娘在關係中最大的困難。

在關係中，伴侶的一個皺眉、一聲嘆息，甚至只是片刻的沉默，都會瞬間觸發她體內那套老舊的「焦慮雷達」。

這種情緒反應性是不受控的生理震盪。對她來說，伴侶的情緒低落不僅是「對方個人的狀態」，而是對她的「無聲控訴」或「遺棄預兆」。

自動化補位──是順從，也是訓練後的習慣

為了平息這股難耐的焦慮，她會不由自主地「補位」──也許伴侶累了，她就更殷勤照顧；伴侶煩了，她就更安靜、順從。

在外人眼裡，她是個體貼、溫順的人，但在灰姑娘內心，她知道這是一種防禦性的順從。

因為，她總是下意識地害怕著，如果不優先處理對方的需求，對方的焦慮就會像當年失能的父母一樣，將她淹沒，或是徹底無視她。

她不是在「愛」，她是在透過順從來「止痛」：止住過往還未療癒的創傷痛楚。

「被需要」成為自我價值與成就感的來源

有些灰姑娘型的高功能倖存者，她們的功能是由於過往家庭的訓練。

例如父母當中也有一方是很嚴格，或是高功能的，是家裡承擔比較多的問題解決者或救火隊，並且將自己的做事習慣與對世界「隨時可能會出現危機」與「他人怎麼評價我」的焦慮，不自覺地傳到對他人需求比較敏銳、承擔能力較好的孩子。

這個孩子會習慣性地按照過往在家庭看到的「典範」，複製高功能照顧者的樣貌，成為親密關係與人際關係中，那個高功能與承擔較多的人。

這樣的孩子，成人之後，在不同的關係裡，幾乎都會成為非常高功能的角色。

不讓別人擔心、不給別人添麻煩、要把自己的事情做好，甚至要認真照顧他人、考慮別人的需求，於是「被需要」漸漸成為自我價值與成就感的來源，自動「補位」，也成為在每段關係裡的習慣。

情感融合的陷阱：失去自我的邊界

灰姑娘型的高功能倖存者，可能在情感上與伴侶「過度融合」，甚至會在對方有情緒時，忍不住扛對方的情緒責任。

無法建立「我位取向」

在Bowen家庭系統理論中，「我位取向」是分化的最高指標，也就是說，能在壓力下，平靜地說出「我想要、我覺得、我不願意」，但，灰姑娘可能會做不到。

因此，為了維持關係的「假性和平」，她會自動切斷自己的需求，轉而用不斷展現「功能」、不停注意他人來調整自己的行為，用以換取安全感。

灰姑娘們可能會拚命在關係裡付出、打理一切，直到力氣一絲不剩，卻從未在關係中真正「露面」：展現出真正的自己。

不「露面」的原因，並非只是「不願意」，而是「不習慣」。

在日常與關係中，都以他人的需求、感受為主的人，長期沒有聚焦在自身感受與需求上，的確會不容易了解自己的需求與感受是什麼。

這與能力無關，與長期的訓練與習慣有關。

斷崖式分手

這樣的灰姑娘們，在關係中，很可能會在某一天突然覺得「忍無可忍、無須再忍」，而決定斷崖式分手。

因為會讓她們「有感」的時候，事情通常已經非常嚴重。她們一點都無法再忍受下去了，因此伴侶可能從不知道她們忍受了那麼多。

但也很有可能，在分手之前，灰姑娘們早已在一段關係中油盡燈枯，甚至是以身體、心理生病的方式，來「放棄」一段關係，以及終於能停下扮演一個永遠「負責任」的角色。

吸引失能者的磁鐵──破壞性親職化的強迫性重複

灰姑娘們最令人心碎的特質，是她們擁有一種「對失能者的極度包容」的能力。

也可以說，灰姑娘們正是最容易有「長女病」的一群人，因為她們太擅長過度負責，這往往會精準地吸引到那些像父親一樣「失能」，或像繼母一樣「索求」的對象。

在關係中，灰姑娘們會忍不住、再次坐穩了「全能照顧者」的位置，而對方則安穩地待在「被照顧的弱者」席位。

這正是系統的互補，也是她們內心強制性重複的劇本。

這個劇本讓她們陷入了破壞性親職化的迴圈，那就是：透過照顧一個失能的伴侶，來維持當年的那個家。

因此，即使她們的另一半在外可能是工作成就很高的對象，在家裡可能就會某部分失能。

而這些灰姑娘們，是很能夠允許這種「失能」存在，甚至過往家庭的訓練，可能會讓這些高功能倖存者，藉由對方的失能與自己的付出中，感受到自己「被需要」的功能與價值。

其實這樣的互動模式，如果並未造成太大的失衡，不一定都需要調整。

只是因為許多灰姑娘們，對於自己的感受與需求太不熟悉，因此開始感覺到「這段關係，只有我一個人付出」的時候，事情往往已經積重難返。

※本文節錄自《高功能倖存者：如果不「有用」，我還值得被愛嗎？》一書，寶瓶文化提供，未經同意請勿轉載。