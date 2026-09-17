太優秀反而不敢發光？「白雪公主型」靠討好求生 長大後恐陷冒牌者症候群

高功能倖存：長大後的白雪公主

核心恐懼：我不值得被愛

對於白雪公主來說，她所擁有的童年經驗，是「太優秀，會導致毀滅」。如果自己太引人注目，可能會讓自己招致生存危機。

因此，把自己表現得「剛剛好」，乖巧、不出格，並且擁有一定的功能，卻又不會過度引人注目，就成為白雪公主安撫自身焦慮、因應周遭環境的方式。

我必須縮小、沉睡或設限，才不會因為刺傷妳而被抹除。

即使如此，但當自己不具有功能時，又可能無法換得生存的可能，因此，表現出自己的功能、讓自己有用，既可以符合別人的期待，又不會招致嫉妒，成為「乖巧的優等生」，就是白雪公主因應核心恐懼的重要策略。

不過，這個矛盾也會讓白雪公主感覺：「只有我表現出你們需要的樣子，你們才可能愛我。」

那麼，是不是代表，「真實的我，是不值得被愛的？」

如果表現好，我就會被我愛的人殺掉

對應到現實世界，在真實生活裡的「白雪公主們」，可能具備極高的天賦，但感受到自己的特質，可能會導致他人的負面情緒，甚至讓別人嫉妒，自己也可能會被團體或家庭排除的危險時，這些白雪公主們在關鍵時刻會自我設限或選擇沉睡（解離）。

長大後的白雪公主，可能會有「冒牌者症候群」。她們的優秀總帶著罪惡感，潛意識裡覺得：「如果我發光，我就會被我愛的人殺掉。」讓自己有功能又不具威脅；在家中提供功能，但不要優秀到威脅其他人，或是讓父母注意，很可能是他們與身邊之人的互動方式。

因為，「我必須是你們想要的樣子，我才不會被毀滅，我才能生存。」

避難所裡的過度努力

所以在故事中，我們看到，逃進森林後的白雪公主，立刻開始為七個小矮人操持家務。

這是高功能倖存孩子們的特質──「透過服務，來換取安全」。她必須證明自己「有用，且不具威脅性」，才能被收留。

白雪公主很「乖」，因為被母親嫉妒、被追殺、逃進森林、與小矮人生活，我們可以看到她的表現：

・不爭取。 ・不要（逃走）。 ・不比較。 ・不占位。

因此，多年來，《白雪公主》這個故事被傳頌著，因為白雪公主象徵「無垢」，那種無欲望的純潔代表。

白雪公主沒有欲望、沒有想要，只有順從與隨遇而安。

獵人叫她逃走，她就逃。小矮人叫她住下來，她就住。老婆婆叫她吃蘋果，她就吃。

白雪公主的生存策略

乖、順從、能照顧人、能有功能，這就是白雪公主的生存策略。

她不能有欲望、不能有需求，也不能突出、吸引注意。

欲望、需求、突出、吸引注意⋯⋯這都是「長出自我」的特徵，但白雪公主不行。因為只要她「長出自我」，王后的焦慮就會被引爆。所以在這個家，她得收好自己，不要成為「問題本身」。

許許多多的乖小孩，就是這樣長大的。

他們被關在自己為自己建的玻璃棺裡，舔舐著自己的失落與哀傷，保護著自己不要再被傷害，靠著這樣的情緒切割，靠著看起來有功能、討好與乖巧，讓自己存活。

這種「討好」的樣貌，嚴格來說不是人格特質，而是在分化失敗家庭中，最安全的生存策略。

※本文節錄自《高功能倖存者：如果不「有用」，我還值得被愛嗎？》一書，寶瓶文化提供，未經同意請勿轉載。