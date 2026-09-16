一回家就只想躺平？不是懶！你可能已經「撐太久」

作者：賴聿軒（諮商心理師）

有些人會這樣形容自己：在外面，其實都還好。工作能做、事情能扛，該回的訊息也沒有漏掉。身邊的人看不太出來你有什麼異狀，你自己也說不上來哪裡真的有問題。

只是一回到家，整個人力氣就像被抽走一樣。沒有發生了什麼事，也不是特別難過，就是突然什麼都不想做、什麼都不想說。這不是你太脆弱，而是你撐了一整天。

很多人會對這樣的自己感到困惑，甚至有點責怪自己。「是不是我抗壓性不夠好？」「別人好像也很累，怎麼就我這樣？」

但其實，在外面撐得住，回家才垮掉，往往不是因為你不夠堅強，反而可能是因為你太堅強了。你把情緒先收起來，把疲憊往後放，先把該做的角色做好。那些感受沒有不見，只是被延後處理了。

為什麼總是在「回家之後」？

因為家裡，通常是你一天裡最不需要再撐著的地方。不用再表現，不用再顧慮別人的期待，也不用再告訴自己：「我可以」。當外在的壓力一釋放，身體和心理就會用最直接的方式回應：「累」、「空」、「什麼都不想要」。

撐得住，其實很消耗（高功能狀態下的心理耗竭）

很多走到這裡的人，都有一個共同點：他們其實很能撐。撐工作、撐關係、撐責任，也撐一個：「我不能倒下來」的自己。

只是，高功能，不代表不消耗。當你長時間把注意力放在外在，把自己的感受一再往後排，心理能量就會一點一點被用掉。於是你會慢慢發現，不是事情變多了，而是你已經沒有多餘的力氣了。

那這樣的狀態，需要擔心嗎？

很多人會忍不住問自己：「這樣是不是不正常？」「是不是哪裡出問題了？」

其實，比起急著找答案，更重要的是看看：這樣的狀態已經多久了。

如果只是偶爾幾天特別累，休息後能慢慢回來，那它可能只是在提醒你，需要多一點照顧。但如果你發現，「回家就垮掉」已經變成日常；空、累、沒力氣的感覺，愈來愈常出現；那也許不是你不夠努力，而是你一個人撐太久了。

你不是不行，你只是需要一個不用撐的地方

心理諮商並不是因為你已經撐不下去，才「應該」出現。很多時候，它存在的意義只是在你還撐得住的時候，有一個地方可以不用再撐。你可以慢慢把那些白天來不及感覺的疲憊、說不出口的壓力、對自己的要求，一點一點放下來看看。不是為了立刻變好，而是為了不要再那麼孤單。

如果你看到這裡，心裡有一點點被說中。你不需要急著替自己下結論，也不需要立刻決定要做什麼。你可以只是誠實地問問自己：「我是不是已經很久，沒有一個真的不用撐的時刻了？」

能撐得住，不代表不累。而那個一回家就垮掉的你，或許只是用最後的力氣，提醒你：你也值得被好好照顧。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「我明明撐得住，為什麼一回家就整個人垮掉？」，未經同意禁止轉載。）