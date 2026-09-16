被媽媽拒絕的小猴抱緊布偶！Punch暖心故事藏依附心理學

作者：林少湲（諮商心理師）

諮商室裡，有時會出現這樣的來訪者。他看起來警覺，隱約帶著一點不信任。當你對他親切友善，他的身體會不自覺微微僵住。彷彿在更早以前，他伸出的手與關係，曾經換來傷害。

日本千葉市川動植物園的可愛的猴子 Punch 也是這樣。他出生在母親的身邊，卻沒有真正出生在母親的抱持與懷裡。Punch 的母親，似乎不太知道怎麼成為一個「夠好的母親」。照顧一個完全依賴的生命，猜想對她而言太困難。於是她本能地排斥孩子的親密與靠近，無法示範如何融入猴群，也無法在他受驚時提供保護。

她的身體沒有成為 Punch 的安全環境。有時甚至帶著推開、疏離與攻擊。對一隻尚未成熟的小生命來說，那不是單純的「失望」。那是——生存的安全突然變得危險與不可預測。他必須為自己的活著，尋找其他的機會。

Donald Winnicott 說，嬰兒真正需要的是「抱持環境」（holding environment）。抱持不是技巧。而是一種穩定的存在—讓孩子可以在其中慢慢長成自己，可以有情緒，也可以放鬆，而不必時刻小心與防衛。當抱持失敗時，孩子不會停止依附。他只會開始焦慮地尋找新的母親。

一、替代的懷抱

Punch 轉向人類照顧員。那不是選擇。那是生存。照顧員暫時成為替代的「環境母親」。在人類的懷裡，他得到：食物的供給、強壯能保護他的身體、穩定的觸碰、一致的回應，以及不會突然轉為攻擊的關係。他終於可以在照顧員出現時，放鬆下來。但諮商室裡我們知道，替代依附若成為唯一依附，成長就會停滯。如果 Punch 只能依附人類，他可以活著與安全，卻無法真正成為猴群關係中的一員。

二、回到群體的恐懼

當他被帶回猴群時，那像一個曾在諮商裡得到安穩的人，離開諮商室，去面對諮商室外面的世界。猴群有秩序、有階層、有競逐。它會測試生存、關係與能力。它不會專注於抱持個體。Punch 想靠近，卻同時遭遇陌生、試探與拒絕。大小猴子的推開、衝突、測試，活生生像極了人生的縮影。

我們為他捏了一把冷汗，卻也忍不住用不同方式，在為他鼓舞與打氣。他正在適應環境。猴群也在適應他。就在這時，照顧員給了他一隻猴子布娃娃。那是一個溫柔卻深刻的提供。彷彿在說：孤單仍然會來，但你不必赤手空拳地面對。

三、布做的母親

John Bowlby 說，依附會指向能提供安全的對象，而不是特定血緣。心理學家 Harry Harlow 的恆河猴實驗更清楚地說明了這點。恆河猴幼猴在兩個「母親」之間選擇：一個是會提供奶水的鐵絲母猴，一個是不提供食物、卻覆蓋著柔軟布料的布母猴。結果顯示，幼猴大部分時間緊緊抱著布母猴。即使為了喝奶短暫離開，也會立刻回去依偎。

依附的核心不是餵養，而是觸感、溫度與安全。在溫尼考特的語言裡，Punch 手中的布娃娃，就是「過渡客體」。它既不是活生生的母親，也不只是幻想。它是一座橋。當 Punch 靠近猴群，若感到傷心、孤單、被排拒、心跳加快，他可以去抱著那隻布做的母親。

布娃娃不會攻擊。不會離開。不會突然改變。但它也不像照顧員那樣強大到令人過度依賴。那隻布偶媽媽，更像是一份溫柔的過渡，讓他在分離之中，仍然保有對關係的渴望，也保有對自己的照顧。

這就像諮商中的歷程。來談者慢慢把心理師的穩定放進心裡。某天在外面世界受挫時，他想起那個聲音：「你可以慢慢來。」「你是足夠好的。」「在每個嘗試裡學習。」「我見證你一次次的努力。」那個聲音，成為內在的布娃娃。

四、修復不是回到從前

Punch 並沒有重新擁有原初母親。那段關係，尚未真正修復。他擁有的是他自己，照顧員的支持，以及一個可以想要時去觸碰攜帶的過渡客體。這不是完美的發展。卻是真實世界裡常見的修復方式。

動人的是，他已開始展現韌性。他抱著布娃娃的時間與次數慢慢降低。他在群體中，逐漸累積被容納的經驗。他渴望的親密與支持，正在從單一依附，轉為多重連結。

我們許多人也是如此。原初的關係也許失敗過。抱持曾經斷裂。依附曾經混亂。於是我們在別的關係裡，慢慢重學：如何被抱持。如何重建信任。如何分離而不再碎裂。如何長大，同時被見證。

五、滿足、足夠了的，自然放下

過渡客體的任務，不是被永遠緊握。往往，自然地被放下。如果有一天，Punch 能在猴群裡奔跑，偶爾回頭看看布娃娃，卻不再需要抓得那麼緊，那代表內在母親已經形成。抱持，已經住進他心裡。

成熟從來不是不需要依附。成熟是即使沒有安全關係在場，身心仍然記得被抱持過，也開始相信，自己可以在這個世界上站得住、活的下去。

或許，這也是諮商的樣子。心理師不會成為永遠的依附對象。那隻布做的母親，終將被放下。但在你重新走向世界之前，它讓你知道：孤單與不安來臨時，你仍然可以被抱持。然後，你有力量放下，走向成為自己喜歡的樣子。

影片轉自https://www.instagram.com/reel/DUtqGMgkw1Z/?igsh=d2hkZjhlMnc0OTNs

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「小Punch 抱著一隻布做的母親——關於依附與修復的真實故事」，未經同意禁止轉載。）