為什麼長大後更愛《葬送的芙莉蓮》？動漫其實照見你的心

作者：許玲皪（諮商心理師）

最近日本動漫圈有一個很有趣的新聞：經典作品《櫻桃小丸子》與《蠟筆小新》即將推出合作劇情，兩位陪伴許多人童年的角色，可能會出現在同一個故事裡。

這個消息一出，其實讓很多人感到既驚喜，又有一點感慨。因為這些角色對不少人來說，早就不只是卡通人物，而是某段人生時期的記憶。也因此，每當某些作品重新被討論時，我們往往會發現一件很有趣的事：不同的人，會在不同的生命階段，被不同類型的故事打動。有些作品陪著我們長大，而有些作品，則是在某個人生階段，突然讓人重新理解過去。

最近《葬送的芙莉蓮》因為動畫第二季的消息，又重新被很多人討論。有朋友跟我說了一句很有意思的話：「這部動畫好像沒發生什麼大事，但不知道為什麼就是會一直看下去。」也有人說，看著看著，某些片段會突然讓人鼻子一酸。

我自己在看的時候，其實也有一樣的感覺，內心引起了一些共鳴。那不是很劇烈的悲傷，也不是什麼戲劇性的情節。比較像是一種很安靜的情緒，好像某些被放在記憶深處的畫面，被輕輕碰了一下。就像心湖裡慢慢起了一圈漣漪。

芙莉蓮的故事很特別的一點，是它從「冒險結束之後」才開始。勇者一行人打敗魔王、旅程結束，大家各自回到自己的生活。甚至是在勇者死去多年之後，很多事情才慢慢被看見。

對壽命很長的精靈芙莉蓮來說，人類的一生其實非常短暫。很多在旅途中一起經歷的日子，在當下對她而言只是普通的片刻。但當那些夥伴慢慢離開之後，她才開始回想起那些曾經一起走過的時光。而這件事其實很像我們的人生。

很多時候，真正重要的時光，在當下其實沒有特別的感覺。只是過了很久之後，我們才慢慢明白，它對我們有多重要。

漫畫題材的偏好，是否反映了人當下的心境？

有時候，我們會被某一種類型的故事吸引，其實多少和當下的狀態有關。

有些人在生活壓力很大的時候，會很喜歡看熱血的作品。看著角色突破困境、一路成長，會有一種很直接的力量感，也會從中得到一些希望。但也有一些作品，它們的節奏沒有那麼快。像《葬送的芙莉蓮》就是這樣。

很多時間，其實都在描寫一些很普通的片刻。可能只是一起旅行、聊天，或者那些看起來有點平淡、甚至有點無聊的日常。但很奇妙的是，當我們慢慢長大之後，反而更容易被這樣的故事觸動。因為開始發現一件事：人生裡很多真正重要的片刻，其實並不是在當下就能被理解的。

有時候只是某一次平常的見面，某一次一起走那條再平凡不過的回家路，或者某段當時沒有特別在意的對話。但很多年之後回頭想起來，反而是那些看起來很普通的日子，變得很清楚。

在心理學裡，其實有一種很常見的經驗：有些情感，不是在事情發生的那一刻被理解。而是在時間過去之後，我們才慢慢看見它的重量。當事情正在發生時，我們常常只是忙著生活、忙著往前走。很多感受還沒有被整理，也還沒有被好好看見。但當時間拉開距離之後，那些曾經一起經歷過的片段，反而會慢慢浮現出來。

有時候是一段對話、一次旅行，甚至只是某個當時沒有太在意的瞬間。在回想的過程中，我們才開始理解：原來那段關係、那些日子，對自己其實很重要。也許正因為如此，《葬送的芙莉蓮》裡那些看似平淡的片段，才會在某些時刻突然觸動人。因為它讓人想起自己生命裡那些曾經一起走過、卻沒有好好理解的時光。

當一個人深深沉浸在動漫世界時，其實在經驗什麼？

很多人會好奇，為什麼有些人可以那麼投入在動漫或故事裡？

其實這是一件很自然的事情。當我們在看故事的時候，大腦很容易把自己帶進角色的視角。我們會跟著角色一起開心、難過、緊張。有時候甚至會覺得，自己好像跟那些角色比現實生活裡的人還要熟悉。彷彿自己也活在那個世界裡，甚至會有一種感覺：如果那裡才是真實的世界，那該有多好。

其實這樣的感受，有時也會和現實生活中的處境有些關聯。也許我們正在經歷一段不愉快的關係，也許正在承受一些很難負擔的壓力。當現實生活讓人感到疲憊時，很自然就會想暫時躲進一個比較安全的世界。

在那裡，有被設定好的劇情、有自己喜歡的世界觀，也有一個更有力量、也更自由的自己。但那並不代表我們沒有勇氣面對現實。有時候只是因為，我們需要一點時間讓自己沉澱，也需要一個地方好好喘口氣。而真正打動人的，其實往往不是那些很戲劇化的情節。反而是一些很小的片段。可能只是一句話，或是一個很短暫的畫面。但不知道為什麼，那一刻就是會讓人停下來。

很多時候，那其實不是因為劇情。而是因為那個畫面，剛好碰到了我們自己的某段記憶。有些故事之所以讓人感動，不只是因為劇情。而是因為它讓我們想起，自己生命裡那些曾經一起走過的日子。

角色扮演讓人著迷的地方在哪裡？

在動漫文化裡，角色扮演（Cosplay）也是一個很有趣的現象。很多人一開始會以為那只是模仿角色的外型。但對很多參與其中的人來說，其實遠不只如此。

當一個人投入某個角色的時候，其實也在某種程度上進入那個角色的世界。那可能是一個很勇敢的人、一個很自由的人，或者是一個平常生活裡比較少機會展現的自己。

有些人也會說，在角色裡，好像能暫時活成另一種可能的自己。這種感覺其實和看故事時的投入有些相似，我們透過角色，看見不同的人生樣子，也慢慢理解自己。

同時，這樣的活動也很容易產生一種很直接的連結感。在展場裡，很多人可能彼此完全不認識。但只要看到對方的角色，就會知道：原來你也喜歡這個故事。那種被理解的感覺，其實很簡單，卻也很珍貴。

很多故事之所以會一直留在我們心裡，其實不是因為劇情多精彩。而是因為它們碰觸到了某些很真實的人生經驗。

時間會過去。而我們對很多事情的理解，也會慢慢改變。有些日子在當下看起來很普通，甚至有點無聊。但很多年之後回頭看，才會發現那些片刻其實很重要。也許就像芙莉蓮一樣，我們很多時候也是在時間過去之後，才慢慢理解那些曾經陪伴過自己的人。也許正因為如此，當我們在故事裡看到那些畫面時，才會突然有一種很熟悉的感覺。

那不是單純的感動，而是終於能去理解到，原來那些曾經走過的日子，一直都留在我們心裡。只是有時候，需要一點時間與空間沉澱，我們才會真正看見。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「為什麼童年動畫長大後看，反而更有感？心理師談那些「時間過去後才懂」的情感」，未經同意禁止轉載。）