看到偷拍新聞就失眠、狂滑消息？可能是「情緒腦」搶走主控台

作者：林俊廷（諮商心理師）

近日醫美診所涉入針孔偷拍事件，引發網路上大量討論。許多人在社群上分享自己的震驚與憤怒，也有人開始重新檢視過去在醫療、美容或臨時租借空間中的經驗。早深埋的感受與記憶，卻隨著新聞曝光，自心底再次浮現。

其實，這類事件之所以容易引起我們的強烈共鳴，因為它可能碰觸到我們與「身體界線」、「隱私」與「安全感」有關的創傷經驗。尤其如果曾有被偷拍、被凝視、被侵犯界線的經驗，創傷經驗的感受可能「存留在身體與記憶裡」。當新聞事件重新喚起這些存留身體與記憶中的感受，我常向來談個案比喻，那種感覺就好像「過去突然對現在的你發送訊號」，一方面提醒你曾經歷過的害怕、無助與恐懼。另一方面也讓努力復原的你感到挫折：明明我已經這麼努力讓自己恢復平靜，怎麼還是被影響？

因此，這篇文章想要談談，創傷復原歷程中過往記憶被喚起的原因，以及如何在這類突發衝擊中溫柔「接住自己」、「不得內傷」，助自己一次次找回平靜。

過去曾有被偷拍、侵犯界線或類似經驗的人，再次看到相關事件時，為什麼不安與警戒感會突然重新出現？

當新聞報導出來，你是否不自覺的在腦中浮現「完蛋了，同樣的事情是不是又要發生！」緊接著，即使事情並非真的發生在你身上，仍出現暫時性的警戒、焦慮、一直滑相關資訊，甚至失眠等「身心失調」反應。

你可能困惑，明明事情已經過了好久，怎麼還來？

其實，這是因為創傷記憶不僅儲存於我們的「理智腦」，也儲存在我們的「情緒腦」裡。就像那句我們都熟悉的俗諺「一朝被蛇咬，十年怕草繩」。當類似事件再次出現在新聞、社群、影像或生活，即使我們理智「知道現在不是當年那個情境」，我們大腦專門偵測危險的情緒中樞杏仁核還是會再次搶過主控台，快速判斷：「是不是又有危險！？」這時候，就像內在有個原始人突然跳出來保護自己，讓你進入高度警戒狀態。

也因此，你可能會發現，這時候明明理智知道「我現在是安全的」，但情緒卻還是很慌。因為「情緒腦與理智腦」原本就是不同步的系統，創傷被勾起時，情緒反應往往比理性理解更快一步。

看似不合理的反應，其實是大腦為了保護你，學會對危險特別敏感。

覺得好懊惱：「我明明已經努力平復自己，為什麼又被影響？」心理師如何看待這種對自己的自責與失望？

這其實是很多創傷經驗者非常常見的內心拉扯。

當塵封許久的情緒感受再次被勾起，你的心中可能冒出第二個念頭：「我怎麼又這樣了？是不是我太脆弱？是不是永遠都好不了？」陷入強烈的自我懷疑。

其實，心理復原通常不是一條直線，反而比較像波浪—有時候狀態穩定，有時又會因為某個事件、畫面、氣味、新聞或一句話被勾起感受；也像傷口結痂，從傷口復原，到疤痕消失，都需要時間逐步修復。

一方面，我們努力讓自己冷靜、正常生活，但當情緒再次出現時，也可能容易責怪自己做的不夠好。但其實，那些被新聞引發的不安、委屈、生氣，很多時候只是「一下感覺太真實而被嚇到了」，就好像大腦對受傷經驗的「過敏反應」。

比起一直逼自己「不去想」、「不再受影響」，你可以試著做這兩件事：

1. 理解自己：「剛剛的情緒，我聯想到哪段記憶了？」 2. 並安撫自己：「沒事，我已經做得很好，只是感覺有點太真實，有點被嚇到了，我是安全的」

有些傷，不是靠意志力就能完全消失，而是在一次又一次被觸動時， 能夠察覺自己如何被影響 ，誠實的面對，並且慢慢學習照顧自己、安撫自己，並重新建立安全感。

如果這份被重新喚起的不安越來越強烈，甚至開始害怕自己是不是一輩子都會這樣，怎麼辦？

確實，許多有過創傷經歷的人，最害怕的其實不是當下的不舒服，而是「我會不會永遠都好不了？」的自我懷疑與絕望感。

但想先告訴大家的是：現在很痛苦，不代表未來也一定會一直這麼痛苦。

當人經歷創傷後，大腦的確可能對危險變得更敏感，所以有些時候會比別人更容易緊張、更容易反覆確認安全感。可是人的心理也具有修復能力，只是修復往往需要時間，需要的是一次又一次的安撫，而不是靠「逼自己不要想」來完成。

真正重要的，反而是不要在受傷之後，再用責怪自己的方式讓自己受第二次傷。

如果你發現自己開始長期失眠、過度警戒、反覆想起畫面、情緒崩潰、影響到工作人際，或已經很難靠自己調整，那不是你太脆弱，而是你的身心正在發出求救訊號。這時候，尋求專業協助也是一個照顧自己的選項。

當你在陪伴與理解自己的過程中中，會慢慢發現：那些反應雖然不會立刻消失，但自己與痛苦的距離，能夠一點一點改變。過去的經驗也許無法被抹去，但它不一定會永遠主導你的人生。

結語

當社會事件事件發生，再次觸動內心塵封的不安，我們需要的，只是重新理解：那些反應背後，其實承載著曾真實受過的驚嚇、警戒與委屈。

期盼看完這篇文章的你，可以更理解自己，也理解身邊曾有過類似經歷的親人朋友。創傷被重新喚起時的混亂、自責與疲憊，是許多人真實經歷過的心理歷程。比起急著要求自己（他人）恢復正常，更重要的或許是在這個過程中有耐心的學習—當情緒再次浮現，願意用比較溫柔的方式看待自己（他人）。

有些傷不會一夕之間完全消失，但當一個人開始能理解自己的反應、願意照顧自己的感受時，也許就已經是在修復的路上了。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「明明已經好很多了，為什麼又被影響？心理師談創傷被重新喚起時的內心拉扯」，未經同意禁止轉載。）