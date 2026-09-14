「是不是在看我的照片？」偷拍陰影揮不去 連換衣服、滑手機都害怕

作者：吳家慶（諮商心理師）

前言：

近日醫美診所傳出針孔的事件，引起社會大眾的關注與不安。這類的事件不僅在社群上激起劇烈的討論，也引發許多人「連這裡都不安全嗎？」的集體焦慮。

這種不分性別、如影隨形的恐懼，背後其實牽動了我們對於環境信任感與身體自主權。當私密的空間變得可疑，我們的內在經驗會經歷哪些衝擊？而那份遲遲無法散去的懷疑與焦慮，又在向我們傳達什麼樣的心理訊號？

Q1：當人懷疑自己的隱私與界線可能被侵犯後，心理與身體可能會出現哪些常見的反應？

當我們懷疑自己的隱私被侵犯時，大腦會將此視為一種生命威脅，而身心狀態會進入一種戰或逃（Fight-or-Flight）生存機制，這容易使得神經系統處於「過度緊繃」狀態。

⠂身體方面：可能會出現心悸、胸悶、失眠、胃痛、頭痛、對周遭聲響異常敏感等狀況。甚至在安全的空間中，仍感覺到背後有隱隱的視線。

⠂心理方面：

◦失能感：受創後，有些人可能會感覺身體不再是自己的，覺得失去了對身體的掌控權。於是，為了找回對身體的控制感，有些人在家換衣服時，會用背對著房門，或是穿上層層疊疊的衣服，減少身體裸露在外的機會。這些行為背後，其實是自我保護的反應。

◦侵入性思考：受傷後的當事人，思緒會不由自主地回憶起事件的經歷。這並非是他（她）們「主動」思考此事件，而是一種「被迫的」且無法關閉的重新回憶。有些人腦中會反覆出現「那張照片現在在哪裡？」或「誰看過它？」的擔憂。甚至，在日常生活中，看到他人在滑手機時，心裡害怕著：「是不是在看我的照片？」

◦情緒麻木：有些人因為承受過於巨大的情緒壓力，但為了維持日常生活的運作，而暫時切斷情緒感受，表現出疏離感。他們可能可以正常上班、吃飯、與人對話，但感覺自己宛如像個機器人，內心深處沒有情緒的波瀾。

Q2：當一個人懷疑自己可能遭到偷拍時，為什麼內心會一直反覆確認、很難放下，甚至開始不敢相信環境？

偷拍與其他傷害不同的地方，在於它的「不確定性」。那張照片（影片）真的存在嗎？如果存在，它被徹底地刪除了嗎？還是已經流去了不知名的網站？或是誰的手機（電腦）裡有備份嗎？

於是，為了保護自己，大腦會強迫啟動一種「預演最壞情況」的防禦機制。它迫使我們反覆檢查環境、回憶細節，甚至不斷搜尋網站，試圖透過這些「確認行為」來填補資訊的不確定性。

然而，偷拍行為更深層的影響在於「基礎信任」的毀滅。我們每個人心中都有一張安全地圖。我們相信在洗手間、更衣室、家中、飯店等…私密空間時，是自在且安全的地方。但當侵犯出現在這些本以為最安全的地方，這張地圖就會瓦解。我們開始將所有類似的環境，都標記為潛在的威脅，以避免自己再次受到侵犯。這種概括性的警覺，會使得我們即使身處安全之地，但內心依舊像在戰區中一樣緊繃，難以鬆懈。

Q3：這份警戒與不安持續影響生活，心理師會建議如何慢慢安頓自己，重新找回安全感？

當生活被不安與警覺佔據時，可以藉由以下幾種策略，慢慢重新拼湊安全感。

⠂54321著陸練習：

當焦慮襲來，整個人會如同斷線的風箏，無所適從。而54321著陸練習，可以強行讓自己的注意力從腦中的混亂拉回此時此地的身體感受。

1. 觀看 5 個東西。例如：牆壁、地板、電燈、窗戶、椅子…

2. 觸摸 4 種質地。例如：衣服的粗糙、書本的材質、頭髮的質地…

3. 聽 3 種聲音。例如：冷氣的運轉聲、路人的走路聲…

4. 聞 2 種氣味。例如：香水、咖啡味、紙張味…

5. 感受 1 個當下的身體部位或１個味道。例如：腳踩在地上的感覺或是某個食物的風味。

⠂界線重建練習：

受傷後，我們為了保護自己不再次受傷，心理往往會關上大門，讓界線變得僵化或封閉。因此，可以試著從自己最親近、最信任的小圈子開始，練習誠實地表達需求。透過有意識地練習「拒絕」或「接受」，慢慢從中找回對自己身體與心理的「掌控感」。

總結：

面對隱私被侵犯，那些反覆確認、懷疑與緊繃，並非情緒失控，其實都是身心在受傷之後，為了守護自己而長出的防衛機制。然而，復原的路徑或許無法立刻找回所有的信任與安全，但我們可以從每一次的呼吸、每一回的著陸練習中，重新建立與自己身體的連結。

當我們開始在信任的空間裡慢慢找回生活的節奏，那份原本屬於你的安定感，終會在時間的累積下，一點一滴地回到日常之中。

可以給現在的自己多一點溫柔，給予自己時間與空間去消化這份不安。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「當安全感被擊碎：給正經歷「懷疑被偷拍」焦慮的你（妳）一份心理指南」，未經同意禁止轉載。）