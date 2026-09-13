偷吃曝光才驚覺玩大了！人夫5年後仍自責：我就是個渣男

當外遇被發現時，我內心的感覺

「當外遇被發現的那一刻，你內心的感覺是什麼？」

第一個反應是害怕。我害怕失去妳，也害怕妳承受不住而傷害自己。我對妳造成這麼大的傷害，妳肯定不會留下來，一定會跟我離婚。「當一個人即將面對失去，才明白對自己來說什麼才是最珍貴的。」

這句話說得一點也沒錯，我一點都不想失去妳，妳不但是我的老婆，也是我最好的朋友，妳是世界上最了解我的人，也是最重要的人，我發現自己根本無法接受生命裡沒有妳的存在，一想到未來人生裡

可能不會有妳就非常恐懼，也知道自己搞砸了。

第二個反應是罪惡感。雖然這樣說會讓妳不舒服，但我覺得自己的自私同時深深傷害了兩個女人。對妳一定是最為抱歉，但是對「她」我也感到很對不起。我天真地以為在她知道我已婚的前提下，會明

瞭這個關係不會長久，對方也時常告訴我：「我沒有要你離開老婆或是離婚」，所以我覺得這段關係只是短暫的彼此陪伴，會隨著時間拉長而變淡，最後好聚好散，但沒想到事情發展跟我想得完全不一樣。

其實那天晚上她衝來我們家，我內心除了驚嚇，也很自責，要不是我造成她這麼大的傷害，她也不會做出那樣失控的行為。

現在事情已經過去五年了，只要一想起，我還是會覺得很糟糕，我不敢相信當時的自己會做出這種事，或多或少會覺得：這真的是我嗎？我怎麼可能對妳做出如此殘忍的事？但我真的傷害妳了。說真的，我到現在還是無法面對當時的自己，因為我一直以來都不覺得自己是壞人，但我的所作所為就是個渣男。

如果要給目前正在發展曖昧或正在外遇中的人夫建議，我會建議現在就立刻結束關係，不要「自欺欺人」。有些人一定跟我當初一樣，覺得整件事可以自然而然結束，然後好聚好散。說句很直白的話：你這樣想，對方可能不這麼認為。當時間拖得越久，有人期待變得越高，情況就會更複雜，造成的傷害也會越大，直到無法彌補。你很可能因此失去所有：婚姻、家庭、親子關係、工作、名譽……等等，那一點都不值得。還有，不要以為這個秘密永遠不會被發現，一旦被發現，很多人根本無法承受後果，立刻打住，才不會一錯再錯。

老婆內心話

當老公說出對「她」也感到罪惡感時，我的確是不舒服的。我很直觀地認為：明明知道對方有老婆，還去攪和在一起，那麼「知三當三」是她的決定，就得為後果負責。尤其，他覺得「同時深深傷害了

兩個女人」，我的內心更是氣憤難當：她被傷害是她「選擇」的，我被傷害卻是「被迫」的。若他對我和她有著相同份量的歉疚，對我來說一點都不公平。到後來我才漸漸釋懷，我不否認三角關係裡的

每個人都受傷，罪惡感也不等於留戀，如果老公對她感到內疚，以他的立場來講，是可以理解的。

這也讓我深刻感受到，和一個外遇後選擇回歸的伴侶對話是多麼不容易，因為妳會聽到一些不想聽見的話，面對一些不願面對的事情，但既然他毫不隱瞞地說，就算會挑起負面的情緒，還是得慢慢消化，

無論是靠自己，還是兩人的努力。

※本文為圓神出版社出版的《療傷的勇氣：走過外遇、關係修復和自我療癒的陪伴筆記》，未經同意請勿轉載。