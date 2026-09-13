曾放話「外遇一定離婚」！她親身經歷後提3理由改口：事情沒想像中簡單

在原諒之前，我選擇留下

在遭受外遇之前，我一直以為自己是個「斬立決」的人，只要伴侶偷吃，我會立刻離婚，沒有第二個選項。但遭受外遇後，我歷經了從未想像的心理震盪，人活得像行屍走肉，日子過得渾渾噩噩。我發覺事情不如自己想像得單純，面對一個共同生活超過十幾年以上、彼此有熟悉的生活模式、夫妻間有習慣的步調，不是要割捨就做得到。對其他人來說，就算外遇的另一半不是好老公，卻是孩子們的好爸爸，或者，他是家裡的經濟支柱，為了現實考量，有的老婆就算想離開，也不得不委曲求全，以維繫家庭的完整。

我本身經濟獨立，和老公沒生養小孩，彼此的關係很單純，只要克服內心對未來的恐懼，跳脫習以為常的舒適圈，要分開並不困難。況且，這個人造成我精神創傷，人生在瞬間粉碎瓦解，應該要一走了

之、頭也不回地離開才是，但我卻先按兵不動，這讓我在數不清的夜裡問自己：為什麼還願意留下來？為什麼還願意再給他一次機會？

在遭受巨大打擊、思緒混亂的時期，我會以寫日記的方式整理心情，翻閱裡頭的文字，大致整理出下列幾點：

一、我能感同身受老公的經歷

我在 23 歲的時候就和他結婚了。當時正值青春洋溢的花樣年華，一顆心是浮躁的，老公在婚前跟異性交往的經驗眾多，當時朋友問我會不會擔心他外遇？我回答：「與其擔心配偶外遇，還不如把自己管好。」

會這麼說，是因為太年輕就步入婚姻，我對自己的定性沒有十足把握，如果極大的誘惑出現，對人性勢必造成考驗。換句話說：外遇沒發生，有時候並不是伴侶保有忠誠，而是還沒遇見。

我在婚後一、兩次碰上這種情況，發覺要當天使還是惡魔全在一念之間，雖然全心全意愛著老公，但當邂逅具有吸引力的異性，對方也投以溫柔的眼神時，要守住道德的底線，便很需要強大的自律、自

制和意志力。我年輕時戰勝了自己，但中年的老公卻沒有闖過這一關。每個人都有可能在最脆弱的時候迷失，去理解他背後為何做出錯誤判斷導致行為失誤後，我願意陪他一起修正。

二、我們的婚姻值得再一次努力

雖然知道老公的出軌是他偏離了自己人生的航線，導致婚姻陷入危機，但在兩人無數次的對談裡，我也發覺彼此在情感中的失落。老夫老妻不免從情人昇華為家人，愛情轉變成親情，雖有平淡的小確幸，

但心態上容易變成「凡事以自己為優先」，而造成婚前婚後的落差。好比面對情人，對方要做什麼事，我們會為了博取歡心，就算不是百分百願意，還是會進一步配合。成為家人後，做什麼就以自己的喜

惡為主，對方邀約連想都不想就果斷拒絕。久而久之，「一個人的孤單勝過兩個人的寂寞」，我不但看到了雙方內心的缺口，也回想起過去相處甜蜜的點點滴滴，覺得這個婚姻值得再一次努力。

三、我愛他，他是我想要共度一生的人

坦白講，當我看見老公定位點出現在商務旅館時，渾身不停顫抖，心臟痛到無法呼吸，腦海浮現的第一個念頭是：我要離婚。

那不是來自「婚姻沒救了」的絕望，而是想「懲罰對方」跟「圖個俐落」。

前者我稱作「報復性離婚」：目的是要另一半為外遇付出代價，讓他體會妻離子散的痛苦。然而，倘若沒做好萬全準備就貿然簽字，導致財產劃分不清、離婚協議沒處理好，同時也會傷到自己。

後者我稱為「截肢性離婚」：因為傷口太過疼痛，乾脆把造成痛苦的患部直接切除，來個長痛不如短痛。事實上，跟傷害自己的人迅速切割，苦楚也不見得結束。

離婚只是斷開關係，並不會終止感情。假使我們還愛著對方，那麼截肢性的離婚，反而會產生幻肢痛：明明已經失去了，卻還感覺他的存在，心仍舊淌著鮮紅的血。

我對自己的感情一向坦率誠實，明明還愛著，就不會輕易放棄。

細數那些和老公一起共度的日子，他對我的包容和體貼，我點滴記在心裡，他是這世界上最了解我的人，在工作上是我最大的支柱，在精神上給我滿滿的支持。

當我看見他獨自坐在客廳角落的落寞神情，整個人茶飯不思，卻仍舊關心我究竟有沒有照三餐進食，我感受到了他的懊悔。而當我提出簽外遇切結書的要求，他毫不考慮便立刻答應，表示老公對自己犯

下的錯想認真彌補，那麼，只要兩個人還相愛，一切就有修復的希望。

然而，再給一次機會，並不代表能夠原諒，遑論放下。

因此，在日後修復關係的路上，對我來說就像在為一個嚴重感染布滿爛肉的傷口清創，過程反覆、痛苦且漫長。而當傷口清創完，還得面對心靈的復健，我看著自己不斷被心魔擊垮、倒下，再掙扎著一

次又一次站起來，和老公互相扶持，兩人亦步亦趨、小心翼翼地向前。迎接我們的絕對不是康莊大道，而是崎嶇難行的瓦礫碎石，那條好比海軍陸戰隊蛙人必經的天堂路，我們兩人選擇浴血勇闖……但，

是否會通往心目中真正的天堂？

※本文為圓神出版社出版的《療傷的勇氣：走過外遇、關係修復和自我療癒的陪伴筆記》，未經同意請勿轉載。