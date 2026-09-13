「我們明明很幸福」另一半卻外遇？3個原因揭開背叛真相

陪伴筆記

明明婚姻幸福，配偶仍外遇

「婚姻明明很幸福，但另一半還是外遇？」事情發生後，我經常反覆思考這個問題。

和老公結婚多年，我一直以為「它很好」、「很穩定」，直到外遇發生在自己身上，我才發現自己對「幸福」的理解，可能過於表面。那段時間，我有許多困惑跟百思不得其解，試圖為他的出軌找一個答案：

如果我們相處融洽，那背叛究竟從何而來？

也正因為如此，我開始從婚姻經營與心理學的角度，重新檢視這個問題，後來進入人類性學研究所進修，在研讀大量與親密關係、婚姻動力相關的研究論文後，才逐漸理解：有些外遇，並非發生在「不

幸福的婚姻」裡，而是藏在「看似一切都還不錯」的關係中。

經過整理，以下是外遇常見的原因：

一、比較效應

事實上，大多數外遇的人都不認為自己會外遇，並非他道德標準崇高或是自律甚嚴，只是「還沒碰到」。

當他遇見能滿足內心失落的對象，此時的對比就會讓婚姻裡的「不滿」浮現。例如丈夫在外遇關係中體驗到激情、被敬仰，或者更輕鬆的相處模式，這樣的比較讓他意識到「原來自己在婚姻中感受的欠

缺」，只是以前沒有察覺。好比：老婆平時都不給予讚美，老公也不覺得有什麼，但當外面的異性投以崇拜讚賞時，他會突然發現：「原來我喜歡這種感覺，但伴侶卻不曾給予」，兩者一旦被比較，就容

易放大老婆沒做到的地方，而被這種美好的感覺吸引。或是有的已婚女性因為心靈上的空虛在外人身上得到滿足，突然意會到自己在婚姻中並不快樂，萌生出走的念頭。因此比較效應在男女身上都可能

發生。

二、「慢性問題」的累積

天底下沒有婚姻是完美無缺的，生活中充斥各式各樣的問題，因為沒有大到要立即獲得改善，很多時候夫妻傾向息事寧人、自我調適負面情緒。像是兩人作息不同步，住在同個屋簷下，卻因為工作聚少

離多，某一方雖然感覺孤單，不喜歡這樣的模式，卻又因為現實考量不得不接受。有的夫妻間沒有共同深入或交心的話題，表面上相安無事，心靈上卻漸行漸遠。這些慢性問題就像溫水煮青蛙，一點一

滴慢慢累積，直到引爆外遇急性危機，讓隱藏的問題瞬間被放大，大家才會開始檢討「婚姻到底哪裡出了問題」。在外遇發生前，你們可能覺得一切正常，因為那些「小問題」從未真正影響到你們的生

活，但當外遇發生，這些問題每一個都會被拿出來檢討，變成了大家都無法忽視的核心議題。

三、「假性和諧」與「習慣性穩定」

承接上述慢性問題的累積後，很多婚姻關係會進入一種「假性和諧」的狀態：雙方相處融洽、沒有劇烈爭吵，有些甚至到了相敬如賓的地步。看似美好，心底層面直白翻譯為：你走你的陽關道，我過我

的獨木橋，咱們井水不犯河水互不干涉。

假性和諧的背後其實是關係疏離，心靈上不再依靠對方，也不期待對方給自己情緒價值，養成習慣性穩定，讓人誤以為一切都沒事、什麼都很好，其實問題都在，只是都被掩蓋掉了。

多數的婚內外遇並非在一夕爆炸，而是由那些長期累積、卻未被正視的微小摩擦所構成。所謂摩擦，也不一定非得以爭吵呈現，那些對伴侶行為的不認同、內心的情緒糾結、選擇吞回去的不滿與隱忍，

其實都在悄悄影響關係。

當然，外遇依然是傷害，也不該被合理化。只是，如果有機會在它發生之前，先看見關係裡的疲憊與疏離，或許就能少一點措手不及，多一點選擇的空間。

看到這裡，回頭檢視和老公的對話，「比較效應」呼應了他所說的「其實妳也不是沒做，但被其他異性肯定，感覺還是不一樣。」或是承認別人給予的讚美、崇拜，讓他感覺很好，一旦心靈的空缺被填

補，瞬間就意識到婚姻裡的不足，這些都是相互比較得來的。對我來說聽起來刺耳，內心也不好受，更不是為他或天底下犯錯的配偶開脫，但「比較」對於婚姻關係的殺傷力，實在不容忽視。

防範勝於治療。因此，在婚姻關係偏移該有的航道前，不妨溫柔地問問自己：此刻的婚姻，真的有帶給彼此情緒價值，還是只有習慣跟維持？我和他，是真的感到幸福與滿足，還是「不要出事就好」？

這些問題不需要急著回答，也沒有標準答案。

重要的不是立刻做出什麼決定，而是願不願意停下來，誠實地看看關係正在發出哪些訊號。因為，唯有被看見的問題，才有機會被照顧，夫妻關係才有可能走向兩人真正想要的樣子。

※本文為圓神出版社出版的《療傷的勇氣：走過外遇、關係修復和自我療癒的陪伴筆記》，未經同意請勿轉載。