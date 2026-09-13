「我很愛老婆，但還是外遇了」人夫親揭偷吃心態：以為一切都在掌控中

為何老婆開始懷疑了，仍繼續外面的關係？

「當我已經起疑，你的心情是什麼？為何沒有立刻終止那段婚外的關係？」

我覺得緊張和害怕，但外力帶給我的新鮮感和刺激感大過內心的恐懼，所以會忍不住想繼續下去。而且對方從一開始就知道我已婚，我有明白跟她說：「我還是很愛老婆」、「我不會跟老婆離婚」，她都知

道，也清楚告訴我：「我也沒有要你跟老婆離婚」，所以我認為她知道我們的關係不會長久，我還是會回到妳身邊，因此我覺得彼此有共識，這一切都在我的掌控之中，後來發覺這都是我一廂情願的以為。

另外，我也覺得這就是一時的激情。就算是談戀愛好了，一般的戀愛關係也會隨著時間拉長，兩個人開始意見不合、不停爭吵，然後走向結束，所以我想的是：就算有投入感情，但就像一般交往中的男

女最後一定會分手，更何況我還是結了婚的男人，她也知道跟我不會有未來，我們的關係可以在妳不知情下進行，最終也會在妳不知情下結束。我當初是這樣想的。所以當妳懷疑的時候，我會這樣說服

自己：反正總有結束的一天，我目前要做的不是立刻結束婚外的關係，反而是把婚內的秘密守好，不讓妳發現，於是就有了一連串的說謊欺騙。

「你說你很愛我，但是我不懂為何愛我卻還做出這樣的事？」

有時候的確會問自己：我是不是不愛妳所以才這樣？當時我發現我給自己的答案是：我很愛妳，可是我不確定妳是否愛我。我覺得我們的親密感不夠。我是個很喜歡肢體觸碰的人，可是有時候坐在沙發上摸妳或抱妳，我覺得妳的反應是不舒服或不喜歡，這讓我覺得挫折。不過當時我的確會刻意告訴自己，「因為在婚姻裡的需求沒有被滿足，所以找別人是可以接受的。」事實上，妳在生活裡有很多行為都證明妳是愛我的，事情發生以後回頭看，我只是為了降低罪惡感跟合理化錯誤行為才這樣自我說服，因為每個人在關係內都會有問題，該採取的行動是找配偶溝通並解決，而不是向外尋找。

老婆內心話

在詢問老公外遇的心路歷程，我聽見上述的回答，內心並沒有太多氣憤，因為我是認真想理解，希望他「誠實坦白」地把心裡的感覺說出來。只不過，關係修復和理解，不等於將外遇合理化，他願意解

析原因，也不代表外遇的選擇是對的。

在他說出「我們之間沒有親密感」時，我沒有立刻反駁，一方面覺得他多少是為了外遇在辯護，另一方面我也不得不承認其中的問題，因為他很喜歡肢體接觸，有時候他在看電視時會主動靠過來，我就

會覺得全身被他的重量壓得無法動彈不舒服，我的確也不喜歡他摸我，總覺得被摸的地方很熱不舒服，會直接告訴他：「你有手汗，不要這樣摸我」。

聽到老公這番話，在修復關係時我調整的方式是：既然本身不喜歡被摸被碰，那我就主動去摸他碰他，我知道老公喜歡被抓背，就會幫忙抓，他就會覺得有親密感。有些人認為，外遇是婚姻內問題累積後

爆發的結果。這樣的說法並非全然錯誤，但其中也隱含著一個盲點。

說到底，每段婚姻都存在問題，但不是每段婚姻都會走向外遇。因此，要小心不要被「導果為因」。不是因為老婆沒做好，老公才外遇；而是他明明看見了關係中的問題，卻選擇用外遇來回應。所以，被外遇者不需要將對方的錯全往自己身上攬。因為從頭到尾，他都應該為自己的行為負責。

※本文為圓神出版社出版的《療傷的勇氣：走過外遇、關係修復和自我療癒的陪伴筆記》，未經同意請勿轉載。