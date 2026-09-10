老公真的在加班？她偷開筆電查Google時間軸 定位停在「這地方」瞬間傻眼

老公手機的定位點

這天我整場錄影都心神不寧，主題正好是聊外遇，其中有人提到，男人出軌往往透露各式各樣的端倪，好比加班時間變長、出差變多、開始注意外貌……等等，比照老公這幾個月的行徑，許多細節也不謀而合，再加上那條女用手鍊和誤傳的訊息，我似乎再也無法睜隻眼閉隻眼。

節目上的來賓接著說，如果想要查證，Google 時間軸是相對好用的工具，因為帳號通常與手機綁定，只要打開就能清楚看見對方的定位紀錄，去過哪裡、身在何處，完全一目了然。不過他也提醒，這並非萬無一失，只要男人持有兩支手機就能輕易避開，「尤其很多上班族都有公務機，帳號分開，就不容易出事。」那位男性來賓說得振振有辭。

聽到這裡，我思索是否該這麼做，才想著該如何登入老公的 Google 帳號，就在這個時候，主持人突然打斷我的思緒，詢問我的意見。我秉持以往的專業角色回應，但那一刻，我的心思早已不在現場。

外遇這件事，原本就防不勝防，英文有句話＂When there's a will, there's a way. ＂意思是只要一個人想偷吃，他會用盡一切方法。

唉！這會不會就是我老公目前的寫照呢？

錄影結束後，我立刻在捷運上搜尋如何查看 Google 時間軸。老公此時還在工作，我傳訊息過去：「錄完影了。你什麼時候收工？」

約莫半小時後他回：「可能要到傍晚。」

其實在短短三十分鐘內就能聯繫上，頓時讓我安心不少，照理說，如果正在偷情，應該是忙到連手機都管不著了吧？

「我真的要確認老公在哪裡嗎？還是根本沒必要？」我認真問自己。

畢竟夫妻這麼多年，從沒想到要查勤，萌生出這樣的念頭，表示我對他已不是百分百信任，一旦採取行動，內心的疑惑會得到解答，假使事實是醜惡的，我能承受嗎？

雖然有許多掙扎，我一回到家，還是立刻打開他的筆電進行這項任務，在滑動和點擊頁面的過程裡，我的心臟狂跳，幾乎要衝破胸口，雙手也抖到不行。緊張是因為知道自己正在侵害別人的隱私而感到做賊心虛，對方還是我最信賴的配偶。恐懼是因為深怕挖掘到身為老婆不該知道、或是也不想知道的秘密。

與其說是不想放過他，倒不如說是不想放過自己：不能再抱持鴕鳥心態。

我走到面對現實的盡頭，不能逃避，也沒有回頭路。

網路上對於實踐夢想有句名言：「想，都是藉口；做，就有答案。」揭發外遇也是如此：自己想，只會幫另一半合理化脫序的行為；跑去問，得到的都是對方胡扯的答案；唯獨採取行動，伴侶偷吃和出軌的謊言才能得到證實。

我鼓起勇氣點開老公的 Google 時間軸，下午兩點四十分，他的定位點停在一間商務旅館裡……

這一刻，真相大白。

※本文為圓神出版社出版的《療傷的勇氣：走過外遇、關係修復和自我療癒的陪伴筆記》，未經同意請勿轉載。