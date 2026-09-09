小S刺「媛」悼念大S、林昶佐用刺青蓋住傷痕…名人刺青背後的4種情感密碼

有些刺青不是叛逆，而是不想讓一段重要的關係從生命裡消失。大S徐熙媛離世後，小S在身上刺下姊姊名字中的「媛」字，把思念留在身上。有人把重要的人刻進皮膚，有人把人生轉折留下，也有人用刺青覆蓋原本的傷口，重新賦予痛苦意義。看似一個圖案，背後記錄的，往往是一段最難忘的人生。

專業諮商心理師林萃芬在其著作《從裝扮洞察人心》中指出，即使是相同的刺青圖案，也可能有完全不同的意涵。想深入了解刺青者背後的心理意義，還是要以對方的主觀感受為主，而不是硬加自己的詮釋在對方的刺青意涵上。

貝克漢以其多處刺青聞名，從1999年刺下第一個兒子布魯克林的名字至今，全身已有超過40處刺青。他大量刺上妻子和孩子們的名字、生日與象徵性圖案，彷彿是在對家庭致敬，訴說家人對他的重要性。

貝克漢的身上有多處與妻子維多利亞相關的刺青，包括將她的名字刺在右手背上；左臂彎內側則以玫瑰花紀念和她結婚10週年，標註婚姻的重要日子；左手臂外側還刺上妻子的肖像，圖案發想來自貝克漢最愛的一張維多利亞「性感小貓造型」照片。

對貝克漢而言，刺青不僅是愛情的具體化，也是穩定關係的見證圖騰。特別是在公眾視野下，他透過刺青宣告對愛情與婚姻的承諾，這或許可以說明，為何經歷那麼多次的外遇危機後，兩人仍可以維繫婚姻關係，重建彼此的信任感。

貝克漢的刺青也包括四個孩子的名字和生日，象徵他作為父親的身分認同和情感依附。在心理上，他必須平衡職業生涯和家庭生活，刺青表達了他對父親角色的自豪與責任。

作為一位全球知名的足球明星，他的身體也成為展示情感故事和價值觀的平台。他身上刺有拉丁語名言「Ut Amem Et Foveam」，意思是「愛與珍惜」；左腰肋骨處還刺上「生死有命，富貴由天」，由香港刺青大師沈龍威操刀，以草書呈現，被讚嘆是最美的中文刺青。從貝克漢選擇的文字刺青內容，彷彿可以閱讀他的生活哲學和價值觀，也讓外界得以從不同角度重新認識他。

這些刺青呈現了他多重身分的複雜性，從丈夫、父親、足球明星到精神信仰的追求者，每個刺青都具體化了他的內在情感與生活價值觀，不僅呈現他與家人的深厚情感，也表達了他對人生、愛情、信仰、個人身分的堅持與探索，不只幫助他強化自我心理韌性，更讓他充滿能量抵禦外在的壓力與焦慮。

小賈斯汀的刺青，好似在書寫他的蛻變故事。他將個人的成長經歷、情感狀態、自我認同等心理意義，都透過刺青呈現出來，對照刺青時間及圖案選擇的背後意義，就能跟著他走一趟心路之旅。

小賈斯汀從青少年時期便迅速成名，刺青彷彿是他在公眾目光下自我探索的媒介。身為年輕的流行偶像，他的生活和決策一直都處於高壓下，刺青或許是一種「自我掌控」和「身分確認」的方式，特別是對身心不等速發展的青少年而言，刺青常被當成「標誌性的成長儀式」，象徵著自我與外界的分離，以及追求個體化的過程。

隨著年齡增長，可以看到他的刺青越來越有表達自我重建的意圖。從早期的年少輕狂，到後來透過宗教和婚姻重新尋找生命的意義，他的刺青也記錄了成長與轉變。

小賈斯汀的刺青中，還包括許多與親情、愛情、人際相關的圖案。他在左手臂內側刺上「母親的眼睛」，從溫暖的眼神中感受到母親的愛意；還將母親的生日用羅馬數字刺在右胸口。母親對他來說非常重要，他也透過刺青表達內心的無限愛意。

有人用刺青哀悼摯愛，讓離開的家人繼續「陪著走」

曾經震撼社會的「祖孫三代慘遭女婿剝奪生命」悲劇事件中，一連失去多名摯愛家人的大姊，在遭逢家庭巨變後，選擇用刺青的方式來走哀悼的歷程。她悲痛表示：「別人刺青的寓意是紀念，我將他們刺在腿上，希望往後日子陪著我走。」

透過象徵性的刺青，她感受母親、妹妹、外甥彷彿仍在身邊。她對媒體說明刺青的意義：「感覺家人隨時陪在我身邊，由於圖案、表情一比一復刻，傳給表姊看，彼此都哭了。」

刺青同時也帶給她力量，支撐她為家人討回公道：「原本活著的三個人，明明就可以陪在我身邊，我為什麼反而只剩下這種方式，這讓我更堅定地要幫他們討回公道。」從刺青可以感受大姊對家人情感的深度，也能體會她內心的無奈。

林萃芬表示，在諮商的過程中，不少當事人都是透過刺青哀悼、懷念自己最愛的人，也有很多人在人生發生重大事件後，藉由刺青來提醒自己、警惕自己。無論原因為何，都記錄著他們深刻的生命意義，而且即使是相同的圖案，也有不同的意涵。

在諮商室裡，常常需要療癒外傷已經痊癒、但靈魂深處卻依然在流淚的當事人。身兼樂團主唱、創作者、社會運動者，曾擔任立法委員、後來出任駐芬蘭代表的林昶佐，在接受主持人鄭弘儀《話時代人物》專訪時坦言，小時候經歷很長一段時間父親家暴的驚恐歲月，當時父親會毆打母親和小孩。

回憶高中時期，有次父親喝醉酒後跟母親吵架，父親盛怒之下將酒瓶打破，他形容：「像要殺人一樣，我就抱住他，他為了掙脫我去毆打母親，就拿破碎的酒瓶狂刺我的左右手。」

林昶佐表示，自己手上還有不少傷口痕跡：「我會刺青，也是因為有些傷口在手上。」他用刺青掩蓋傷口，既是一種「心理重塑」，也是他與創傷共處的方式。

對許多身心受創者而言，刺青是一種重新賦予傷口意義的過程。林昶佐童年和青少年時期飽受家暴之苦，但當他選擇用刺青覆蓋那些曾讓他羞於見人的疤痕時，就開始了「自我療癒之旅」。儘管他無法選擇不被傷害，卻可以選擇用什麼樣的形式，讓傷口存在於自己的生命裡。

透過刺青，他將痛苦轉化為力量。從後來他的生涯發展如此豐富，可以看到他並未被創傷擊垮，反而轉化為關懷社會的行動力，這就是創傷後成長的力量。

圖為《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》書封。時報出版提供

對林昶佐而言，刺青不只是掩蓋傷痕，更是一種標記。每一道刺青，都是他與過去痛苦對話的感言；身體上的圖騰，刻下自主與自救的歷程。那些曾經讓他流血的記憶，如今都變成他最堅定的戰袍。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※本文節錄自《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。