沈伯洋「台北隊」為何集體穿米色西裝？政治人物「制服感」不只做給選民看

選舉登記，為什麼要穿得一模一樣？日前沈伯洋率「台北隊」登記參選，團隊以米色西裝外套、白色上衣與牛仔褲亮相，整齊的「制服感」格外醒目。很多人以為政治人物統一穿著只是做給選民看，但從心理角度來看，衣服也可能反過來影響穿的人。套裝不只傳達專業、可信賴，也可能幫助一個人進入角色，維持距離感與控制感。

專業諮商心理師林萃芬在其著作《從裝扮洞察人心》中指出，有些人每天都選擇穿著整齊的套裝、梳著俐落的髮型，出現在辦公室、會議室或公開場合，彷彿隨時都要進行一場重要的會議或談判。拿她自己的經驗為例，會選擇穿正式套裝，大都是要去企業演講，或是要上專業課程的時候，在心理上，穿上套裝真的有很大幫助，馬上為自己注滿專業的能量。除了工作場合，如果任何場合都選擇穿套裝，或許就有獨特的心理需求與性格傾向。

穿上套裝，也是在保有「距離感」與「控制感」

套裝在視覺上的特色是結構清晰、線條分明，常給人一種專業、自律、強勢的印象。從心理學大師榮格的觀點來看，穿套裝是一種「人格面具」（Persona）的展現，幫助穿著者與社會互動時，保有「距離感」與「控制感」。

當一個人選擇以套裝作為日常穿著，可能代表他很注重外在形象，也對「角色扮演」有高度自覺，渴望在他人眼中呈現專業、有能力、有原則的一面。

美國西北大學的研究證明，人們的心理及行為表現，會明顯受到所穿服裝的「象徵意義」影響，這個概念稱之為「穿著認知」（Enclothed Cognition）。也就是說，穿著打扮確實有助於調節心理，應付不同的任務。舉例來說，穿上象徵專業的醫師袍，會讓人更專心及細心；穿上感覺慵懶、放鬆的運動褲、睡衣等，就會降低工作效率。

此外，「穿著認知」的研究也發現，穿著正式服裝能提升個人的抽象思考能力與專業表現。反過來說，當一個人經常穿套裝，也可能是在幫助自己進入「理性、掌控、有能力」的心理狀態。

從五個步驟，看懂穿套裝背後透露的心理

雖然都是套裝族，但心理特質不同，人格傾向也會不同。林萃芬以「S.P.E.E.D快速洞察人心模式」，從掃描、分解、放大、評估到決定五個步驟，解析穿套裝者可能透露的人格特質。

第一步「掃描」（Scan），先觀察一個人呈現出來的外在訊息。有些穿套裝者敏銳、注重形象，也在意他人眼光，特別重視「第一印象」與「他人評價」。套裝能快速傳達「專業、可信賴」的訊息，有助於在社交場合中立刻獲得認同。他們對細節有高敏感度，例如領帶顏色、鞋子材質、服裝剪裁皆很講究，因為這些細節會影響外界如何解讀自己。

第二步「分解」（Pare），進一步拆解穿著選擇背後的實際需求。有些人實用、效率導向、不浪費時間，對他們來說，套裝是既「省事」又「不出錯」的選擇。他們傾向建立一套日常規律，以減少思考成本。每天穿類似的西裝、襯衫或裙裝，反而可以把專注力放在更重要的決策與工作目標上，既有效率又精確。

第三步「放大」（Enlarge），從細節進一步觀察一個人的價值標準。有些穿套裝者重視規則、理性思考、小心謹慎，多半會內建一套「正確標準」，認為套裝是代表專業與可信賴的「基本規格」。在他們眼中，穿著得體不只是禮貌，更是責任與敬業的表現，他們往往也是制度的維護者與實踐者。

第四步「評估」（Evaluate），則可觀察穿著是否具有展現影響力的需求。有些人渴望表現、有企圖心，套裝不只是為了得體合宜，更是為了強化「存在感」與「氣場」。合身剪裁、質感配件都在傳達：「我是有格局、有實力的人。」他們可能選擇大地色系或深色系套裝來展現沉穩，也可能透過袖扣、絲巾等細節彰顯品味與自我風格。

第五步「決定」（Decide），綜合前面的觀察，判斷其可能的人格傾向。有些穿套裝者決策果斷、具主導力，也追求掌控感，善於做出決策與掌握局面。套裝讓他們更容易建立權威感與影響力，在談判、簡報、會議等重要場合中，也往往會藉由套裝營造「我能處理一切」的氣場，內在語言就像是：「請相信我，跟我走就對了。」

喜歡穿套裝的人，可能來自不同的心理驅力，有的人是為了快速被接納，有的人是為了降低決策疲勞，也有的人是為了掌控感與影響力。理解穿著背後的心理需求，可以進一步洞察他們對世界的應對風格與自我定位。

圖為《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》書封。時報出版提供

林萃芬也提到一位律師朋友，年輕時喜歡休閒裝扮，但成為資深合夥人後，不論開庭與否都一律西裝筆挺。從休閒裝扮轉變為正式套裝，是否會覺得這樣的穿著「太拘束」？對他而言：「套裝讓我自己進入狀態，我不只是為了別人穿，也是提醒自己，我現在角色不同，是有分量的人。」

選擇穿套裝的人，內心往往對自己要求很高，也渴望在混亂的環境中，透過「外在秩序感」來維持「內在的穩定」，隨時隨地都保持「我準備好了」的狀態，不會讓自己慌亂不知所措。

※本文節錄自《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。