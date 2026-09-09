65歲拿敬老悠遊卡就覺得自己老了？別讓心態先進入「老態」

作者：蘇冀苓（諮商心理師）

前言

近期資深演員衛子雲公開他78歲的生活，外表上看不出歲月，他透露保養祕訣就至今仍天天練功，手腳筋骨靈活有力。我們也常在路上看到一些長者，走起路來步伐輕盈、眼神明亮、說話鏗鏘有力、對話的反應非常靈活，彷彿時間在他們身上流得特別慢。

不禁讓我們好奇，這樣的能力只有專業演員或運動員才可以做到嗎？如何才能讓人充滿活力？從心理學的角度來看，這並非單靠嚴格訓練或完美的身體保養，而是源於一種與自己同在的狀態，是種從心靈開始的養生。當心靈保持覺察與柔軟，身體、情緒與行動都會自然回應出流動的生命力。所謂「心靈年輕」，並不是拒絕變老，而是在面對時間與變化時，依然能與當下的自己泰然自若。

Q1. 為什麼有些長者看起來特別有活力？

當有些人年齡增長後，開始會覺得自己的身體變得陌生不習慣。過去的力量，開始慢慢減弱；原本能搬動的行李，拿一下就覺得重之外，也會感到腰痠背痛；身體的靈活度，也不像過去能夠隨心所欲的操控；甚至在心態上，過去曾懷有對很多事的衝勁，那些想要試看看的心，不知何時開始被沒力氣邁出而取代。於是開始對體能或身體反應所發出的訊號，心中浮現「我是不是老了」，並覺得缺少過去的活力。

反觀有些長者，看起來特別有活力，首先他們在過去就有維持運動和養生的習慣。一直以來將維持身心健康，結合到日常生活裡的運動訓練、飲食注意、充分休息和心情調適。此外，步入熟齡後，他們將注意力回歸到現在的身體和心態的協調。他們不只是為了外表，而是因為他們重視現在到未來的「體能狀態」、「身心協調」、「獨立自理」、和「滿足自我期待」等內在價值。這樣的行動導向比一昧追求年輕，更能維持內在動力，讓他們自然維持身體的活力。

當心中有想繼續維持活力的內在動力，這些長者會選擇運用多元的方式鍛鍊體能、保持接受和嘗試的心態訓練身體力量，用調整心情和開放的心態，讓身體和頭腦達到平衡且鬆弛的狀態。於是自然而然，形成一個正向的循環，從注意體能及心態調適，而讓自己的身心都得到照顧。相對來說，若是認為「反正都老了」而放棄對自己溫柔的照顧時，身心的能量就會逐漸停滯，而身體和感受也會失去原有的連結。

我們的生命經驗中，都有位重要的夥伴一起同行，也就是我們的身體。

身體在承載數十年的工作下，不論在疲累、疾病、或是疼痛時，都仍默默地工作著。這份默不做聲但溫柔的付出，到了熟齡放下一些工作和家庭的重擔，總算能慢下來腳步好好的照顧和聆聽。

步入熟齡是一個重新覺察身體，並傾聽它的訊息的機會，允許自己在生活中多一份當下，面對身體狀態不同，先保持好奇和善意，其實就是提供給自己感受和經驗一份來自內心關心和照顧。

如何重啟對身體的開放及好奇，不妨試看看：

•吃飯時細細運用感官如視覺、嗅覺、味覺和觸覺，品味入口的第一口白飯； •疲累時先給自己一分鐘的空檔，不評價和批評自己體能變化，只是靜靜的感受身體，哪裡有緊繃或悶悶的感受、四肢或身體哪些部位感受到僵硬或放鬆、或心跳的變化帶來什麼樣的經驗。 •一天結束後或忙碌到一個段落，對負荷過重的身體或心靈，調整呼吸節奏，從頭腦到身體慢慢的緩和。在呼吸調整下，用關心的視角，看到身上發生些什麼事，有讓自己感到辛苦或鬆弛等不同的經驗，並對自己說一聲「謝謝」。

這些小小的停頓，就像為身心打開一個歇息的空隙，讓能量重新流動。懂得與身體共處、能覺察並接納變化的人，往往展現出自然的靈活與神采，不只是不老，而是一種發自內心深處，對經驗的好奇和開放，帶來不同的質感。

Q2. 年長者要如何做好心理建設，避免過早把自己「放老」？

或許來自於普遍的年齡相關的偏見，讓步入不同年齡階段，好像就貼上不同的標籤，好像六十多歲就該被陌生人稱為爺爺奶奶，七十多歲就是步履蹣跚的老人家。也在這樣的標籤下，認為是「老人」。

在心理諮商工作中面向不同的長者們時，發現當快進入65歲可以用敬老悠遊卡時，會出現許多不同的心境和面對的態度。其中兩種不同截然的心態，一種用消極口氣表達出「65歲就是老了啊」，內心其實有好多對年齡改變的不滿和無奈。另外有的人會覺得「政府福利讓我能夠在退休或老後，搭乘捷運公車玩玩走走」，後者這樣心態上接納熟齡的到來外，並轉變老者就要放老的刻板印象，在慢下來生活的階段，有餘裕放鬆和體驗，甚至開拓不同的旅遊版圖。

時光的流逝無法倒回，年齡數字的增長也是無法按下暫停。雖然增長了年齡及數字上的不同，但我們仍可以讓「心態」不變成「老態」。從心理學中「接納」而不是強迫面對的觀點中，有些心理建設，可以幫助自己更好的發現面對年長這個標籤，達到心中想要的狀態：

1. 心理彈性

保持開放和不批評的態度，讓發現自己和覺察感受，帶自己增加不同的生活經驗。例如當面對變化，例如感受到不可逆的身體老化或疼痛，不評價年齡，而是調整生活步調，或是改變運動的方式。在這些改變中，感受到前後的經驗，再適時做進一步的調整。這樣靈活的回應身體的變化，和心境的不同，讓更能貼近當下的需要，並保持生命力與流動感。

2. 與身體經驗共處

就像武打明星所受過的高強度訓練中，他們知道身體鍛鍊，和對毅力的挑戰是不可避免的，他們也在這些訓練中，感受到變化，並探查到身體的極限。我們面對時光也可以嘗試用類似的心態，接納這些身體訊號，將一次次調整活動習慣或步調當成不同的實驗，在眾多嘗試結果下找到和平相處的經驗。以不逃避也不抗拒的態度，成為延緩影響的重要心理基礎。

3. 活在當下的承諾

過度的在意過去能做到，對比現在做起來有困難的身心現象，很容易讓我們掉進時光流逝的漩渦中。嘗試增加覺察當下的練習，感受今天的自己是如何調整內心的辛苦或身體上的吃力，然後如何慢慢獲得放鬆。或無法一下子放下或鬆弛也沒有關係，因為這並不代表無法做到，只是目前還沒有找到好的方式全部緩解。接受逐步的心態鬆弛，延伸到生活與身體照顧中，形成穩定的心身整合。

4. 脫離對老化的負面糾結

發現和覺察對「老者」有什麼樣的觀點，例如認為「年紀大了就該有老人的樣子」，看是否會被這類想法限制住。嘗試看到是什麼原因讓自己產生這樣的念頭，並保持些距離觀察這樣的念頭如何影響自己的行為。又或者認定「不能老」，想盡辦法要去克服的老化帶來的影響，此時身體就變成一種成敗與否的籌碼，健康成為輸贏的標準，這樣的想法讓我們很難與現在身心的連接，理想的養生和活力就會越來越遠，甚至感覺到因為做不到的挫折。

Q3. 心靈年輕，真的能讓行動也跟著年輕嗎？關鍵在哪裡 ？

有時我們看到一些長者，走起路來步伐輕盈、眼神明亮、說話有節奏、還有反應靈活，彷彿時間在他們身上流得特別慢。這讓人不禁好奇：「心靈年輕」真的能讓行動也跟著年輕嗎？

答案是可以的，但關鍵不在於追求青春，而在基於現在的真實情況，用行動力將身心健康、養生與勞逸並重相結合。

以下一些可以嘗試的方向

1. 與身體同在：觀念從對變老的「控制」轉為「傾聽」

當我們變得焦慮或急於「抗老」時，往往會更用力地控制身體，例如過度運動、嚴格飲食、或因不滿外表而感到挫折。這樣的努力其實讓身體更緊繃，反而消耗了能量。

維持健康不應該形成壓力。身體和心理，是我們生命之旅中值得好好傾聽的旅伴。

當我們在伸展、走路、吃飯時，能真實地感受到呼吸帶來的起伏、味道的變化、與肌肉的出力和放鬆，身體就會自然回到它的節奏中。這樣的覺知會牽動神經系統安穩，減少壓力荷爾蒙分泌，促進身心修復與平衡。

看起來特別有活力的長者，往往不是因為做得特別多，而是因為能與現在的體能共處。身體被理解、被接納時，就會回應出柔韌與活力。

2. 與思緒共處：不被年齡定義的心理彈性

心靈的年輕的關鍵，不在逼迫自己找回青春，而在於面對變化時仍然保持開放和彈性。

心理彈性的練習，就是讓覺察和思緒的流動，而非被它們綁住。例如，當腦中出現「我老了，我不行了」的念頭時，我們不需要立刻相信它，或陷入負面的批評。嘗試對這樣的想法，觀察它來去而不去糾結，如同看著天空的雲，飄來但又會飄走。當內心放下比較與焦慮，心靈自然變得輕盈，而這份鬆弛感正是行動年輕的根基，能更快地恢復生理平衡，並在情緒上更穩定。

3. 在生活與人際中流動：活力來自與人和善的互動

許多長者之所以看起來年輕，是因為他們仍對世界保持好奇與互動，包括持續學習、與人交流、關心他人還有將所知傳遞出去。當我們在關係中帶著覺察去傾聽、微笑或回應，不只是促進社交連結，也激發了內在的生理與情緒能量。

身心健康很重要的關鍵在神經系統的平衡，當人感到被理解或與人共鳴時，副交感神經會啟動修復與平衡功能，整個人看起來會更放鬆且有活力。這也是為什麼與朋友聊天、散步、做志工，甚至只是用心對話，都能讓人「精神變好」。

總結

「心靈年輕」並不是拒絕老化，而是一種在生命之旅中，可以用彈性的姿態面對不同階段的能力。時光的轉移，是允許自己有未完成的樣子。當一個人能放下過高的自我要求，心的壓力減輕，身體的負擔也會自然下降。

當我們願意以覺察的眼光看待身體的變化、接納思緒的起伏，並在生活與他人之間持續連結，我們就能發現—年輕不是年齡數字，而是一種心身流動的狀態。你願意如何做，讓自己有活力。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「武打明星衛子雲靈活不顯老的背後，如何調整心態不顯老態？心理師這樣看有活力的熟齡生活」，未經同意禁止轉載。）