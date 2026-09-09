看別人過得好你反而不舒服？心理師揭「自卑情結」最深層影響

作者：徐維廷（諮商心理師）

金錢態度與向內探索

前言

在心理諮商實務中，我們觀察到，心理狀態較為健康的人，往往在兩個面向上有著相似的特質：對金錢持有健康的態度，以及具備向內探索的意願與能力。這兩者看似無關，卻共同指向一個核心主題——一個人能否真實地與自己的欲望、責任和生命力同在。

一、對金錢的健康態度

金錢作為心理投射的鏡子

金錢在心理學上從來不只是財務議題。它是一個人內在情結的具體呈現。我們如何對待金錢，往往折射出我們如何對待自己的欲望、競爭與自我價值。

心理狀態不穩定的人，對金錢容易出現以下幾種偏執模式：

⠂過度迷戀：以財富作為自我價值的唯一衡量

⠂強烈恐懼：對匱乏的焦慮使人無法做出健康的財務決策

⠂道德化排斥：將金錢或富裕者妖魔化，作為一種防衛機制

自卑情結（Inferiority Complex）的核心影響

奧地利心理學家阿德勒（Alfred Adler）提出的自卑情結，在此尤為關鍵。受自卑情結影響的人，其金錢關係往往呈現出一種矛盾：渴望財富，卻不敢追求；喜歡有錢，卻抗拒賺錢的過程。

更值得注意的是，自卑情結最深層的傷，不是讓人覺得自己不夠好，而是讓人難以忍受別人好。

當他人成功或富有，這些外部訊息會無意識地喚起當事人對自身「渺小感」與「無能感」的舊傷。結果是：他人的才華，引發的不是欣賞，而是嫉妒；他人的財富，帶來的不是啟發，而是敵意。

這背後潛藏著一種根深蒂固的零和思維（Zero-sum thinking）：彷彿世界上的財富與關注是固定總量，別人得到的越多，自己就越匱乏。

二、向內探索的意願與能力

「向內」不等於「談論自己」

心理狀態健康的人，不只是「能夠」向內探索，更重要的是他們「願意」這麼做——並且這種探索是具有方向性的。

然而，有一種常見的誤解值得釐清：持續談論自己，並不等於真正的向內探索。

有些人看似一直在「處理自己」，實則只是在反覆確認自己為何無能為力、為何是受害者。這種模式，心理學上稱為反芻思考（Rumination），它消耗心理資源，卻不帶來改變。

SFBT視角：「抱怨者」的困境

焦點解決短期治療（Solution-Focused Brief Therapy, SFBT）的創始人Insoo Kim Berg與Steve de Shazer，將求助者分為不同的關係類型，其中「抱怨者（Complainant）」的特徵尤其值得心理衛生教育關注：

抱怨者最核心的困境，在於他們期待他人改變——父母道歉、命運補償、社會修正——但尚未準備好問自己：「那麼，我現在能做什麼？」

這樣的人際模式，往往導致關係的持續受挫。長期的負面情緒與偏激反應，使他人難以維持穩定的親密連結；而能夠長久陪伴的，往往是同樣擁有類似情結的人——雙方以共同的傷痛相互取暖，卻也共同停滯。

「讓過去向你走來」vs「走向過去」

這裡有一個重要的心理動力學區分：

| 走向過去 | 讓過去向你走來 | |---|---| | 停留在創傷敘事中 | 在安全的當下，重新整合過去 | | 認同受害者位置 | 發展見證者（Witness）視角 | | 歸因於他人與命運 | 逐步承擔自我責任 | | 以探索之名，行迴避之實 | 探索帶來鬆動與自由 |

真正有療癒效果的向內探索，不是讓人更加確認自己的限制，而是讓人逐漸發現自己的能動性（Agency）。

三、當代人的普遍困境

外部關注作為內在逃避

這是我在諮商實務中，以及個人成長歷程中，都曾深刻觀察到的現象。

許多人將大量心理能量，投注於評論公共事務、關注國際局勢、討論階級與制度；卻尚未有機會整理自己的情緒、關係、財務與生活空間。

這並非說公共關懷不重要——公民意識是民主社會的基石。

然而，當外部關懷成為迴避內在責任的出口時，它便成為一種心理防衛機制。

一個沒有基本內在秩序的人，他所倡議的自由，可能只是另一種形式的逃離。因為真正困住他的，往往不是外在制度，而是：

⠂那些他尚未承認的欲望

⠂那些他尚未準備好承擔的責任

心理教育的缺席

學校教育教我們選科系、談興趣、拼學位，卻鮮少告訴我們：

⠂如何與自己的情緒共處

⠂如何建立健康的財務心理

⠂如何在關係中既連結又不失去自我

⠂什麼是自由，以及自由的內在條件是什麼

這個缺席，需要我們在成年後，主動以心理教育與個人成長來補足。

結語：把力量帶回自己身上

心理健康，不是等待世界變得完美之後才能擁有的奢侈品。

它是一種在不完美的現實中，仍能經營自己生命的能力。

健康地面對金錢，代表你願意承認自己的欲望、並有能力在競爭中展現自己。向內真實地探索，代表你願意把改變的責任，逐步從外部歸還給自己。

這兩種能力，都指向同一件事：將生命的主導權，放回自己手中。

⠂世界不完美，你的生命也不必因此荒廢。

⠂你不需要等世界變好，才開始好好生活。

⠂只要你好好的，你所在的世界，也會慢慢好起來。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「心理健康的兩個核心能力：金錢態度與向內探索」，未經同意禁止轉載。）