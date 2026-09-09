快訊

涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

二度輾斃護理師…狠男竟稱「覺得被針對」 法院急收押：恐會再犯！

獨／「2大得獎機器」雙雙缺席金鐘！吳慷仁婉拒報名 薛仕凌主動棄權

聽新聞
0:00 / 0:00

看別人過得好你反而不舒服？心理師揭「自卑情結」最深層影響

擁抱心理／ 徐維廷（諮商心理師）
圖／AI生成
圖／AI生成

作者：徐維廷（諮商心理師

金錢態度與向內探索

前言

在心理諮商實務中，我們觀察到，心理狀態較為健康的人，往往在兩個面向上有著相似的特質：對金錢持有健康的態度，以及具備向內探索的意願與能力。這兩者看似無關，卻共同指向一個核心主題——一個人能否真實地與自己的欲望、責任和生命力同在。

一、對金錢的健康態度

金錢作為心理投射的鏡子

金錢在心理學上從來不只是財務議題。它是一個人內在情結的具體呈現。我們如何對待金錢，往往折射出我們如何對待自己的欲望、競爭與自我價值。

心理狀態不穩定的人，對金錢容易出現以下幾種偏執模式

⠂過度迷戀：以財富作為自我價值的唯一衡量

⠂強烈恐懼：對匱乏的焦慮使人無法做出健康的財務決策

⠂道德化排斥：將金錢或富裕者妖魔化，作為一種防衛機制

自卑情結（Inferiority Complex）的核心影響

奧地利心理學家阿德勒（Alfred Adler）提出的自卑情結，在此尤為關鍵。受自卑情結影響的人，其金錢關係往往呈現出一種矛盾：渴望財富，卻不敢追求；喜歡有錢，卻抗拒賺錢的過程。

更值得注意的是，自卑情結最深層的傷，不是讓人覺得自己不夠好，而是讓人難以忍受別人好

當他人成功或富有，這些外部訊息會無意識地喚起當事人對自身「渺小感」與「無能感」的舊傷。結果是：他人的才華，引發的不是欣賞，而是嫉妒；他人的財富，帶來的不是啟發，而是敵意。

這背後潛藏著一種根深蒂固的零和思維（Zero-sum thinking）：彷彿世界上的財富與關注是固定總量，別人得到的越多，自己就越匱乏。

二、向內探索的意願與能力

「向內」不等於「談論自己」

心理狀態健康的人，不只是「能夠」向內探索，更重要的是他們「願意」這麼做——並且這種探索是具有方向性的。

然而，有一種常見的誤解值得釐清：持續談論自己，並不等於真正的向內探索

有些人看似一直在「處理自己」，實則只是在反覆確認自己為何無能為力、為何是受害者。這種模式，心理學上稱為反芻思考（Rumination），它消耗心理資源，卻不帶來改變。

SFBT視角：「抱怨者」的困境

焦點解決短期治療（Solution-Focused Brief Therapy, SFBT）的創始人Insoo Kim Berg與Steve de Shazer，將求助者分為不同的關係類型，其中「抱怨者（Complainant）」的特徵尤其值得心理衛生教育關注：

抱怨者最核心的困境，在於他們期待他人改變——父母道歉、命運補償、社會修正——但尚未準備好問自己：「那麼，我現在能做什麼？」

這樣的人際模式，往往導致關係的持續受挫。長期的負面情緒與偏激反應，使他人難以維持穩定的親密連結；而能夠長久陪伴的，往往是同樣擁有類似情結的人——雙方以共同的傷痛相互取暖，卻也共同停滯。

「讓過去向你走來」vs「走向過去」

這裡有一個重要的心理動力學區分：

| 走向過去 | 讓過去向你走來 | |---|---| | 停留在創傷敘事中 | 在安全的當下，重新整合過去 | | 認同受害者位置 | 發展見證者（Witness）視角 | | 歸因於他人與命運 | 逐步承擔自我責任 | | 以探索之名，行迴避之實 | 探索帶來鬆動與自由 |

真正有療癒效果的向內探索，不是讓人更加確認自己的限制，而是讓人逐漸發現自己的能動性（Agency）

三、當代人的普遍困境

外部關注作為內在逃避

這是我在諮商實務中，以及個人成長歷程中，都曾深刻觀察到的現象。

許多人將大量心理能量，投注於評論公共事務、關注國際局勢、討論階級與制度；卻尚未有機會整理自己的情緒、關係、財務與生活空間。

這並非說公共關懷不重要——公民意識是民主社會的基石。

然而，當外部關懷成為迴避內在責任的出口時，它便成為一種心理防衛機制。

一個沒有基本內在秩序的人，他所倡議的自由，可能只是另一種形式的逃離。因為真正困住他的，往往不是外在制度，而是：

⠂那些他尚未承認的欲望

⠂那些他尚未準備好承擔的責任

心理教育的缺席

學校教育教我們選科系、談興趣、拼學位，卻鮮少告訴我們：

⠂如何與自己的情緒共處

⠂如何建立健康的財務心理

⠂如何在關係中既連結又不失去自我

⠂什麼是自由，以及自由的內在條件是什麼

這個缺席，需要我們在成年後，主動以心理教育與個人成長來補足。

結語：把力量帶回自己身上

心理健康，不是等待世界變得完美之後才能擁有的奢侈品。

它是一種在不完美的現實中，仍能經營自己生命的能力

健康地面對金錢，代表你願意承認自己的欲望、並有能力在競爭中展現自己。向內真實地探索，代表你願意把改變的責任，逐步從外部歸還給自己。

這兩種能力，都指向同一件事：將生命的主導權，放回自己手中

⠂世界不完美，你的生命也不必因此荒廢。

⠂你不需要等世界變好，才開始好好生活。

⠂只要你好好的，你所在的世界，也會慢慢好起來。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「心理健康的兩個核心能力：金錢態度與向內探索」，未經同意禁止轉載。）

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

上班忍不住摸自己、回家又想求歡？專家揭身體背後訊號

股價跌停、心情也跌停？心理師教4招「急救」：第一件事先關掉看盤APP

相信宇宙就能變有錢？心理師拆解「顯化」：有效的其實是這3件事

偽裝成潮流的「喪屍」陷阱：面對依托咪酯，如何用「心理防護網」守護青少年的暑假？

相關新聞

東北風+熱帶擾動醞釀水氣多 吳德榮：周五到下周二大台北、東半部轉雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3965-2026-09-08-20-50-59）指出，今、明兩天東北風影響，水氣不多、大氣也較穩定；迎風面多雲時晴、背風面晴時多雲，北海岸、北部山區偶有零星降雨的機率，東半部、部分山區亦有局部短暫降雨的機率。

雲林首起罷工投票通過 AGC集團艾杰旭工會要求全體有感調薪

跨國企業在台灣是否讓台灣勞工受到合理對待是近來備受重視的議題。在美光企業工會提出罷工行動之際，日資AGC集團的艾杰旭顯示玻璃公司也發生調薪爭議。工會於9月4日宣布已經以高達96%的同意率，依法取得罷工權。位於雲林的艾杰旭工會表示，將要求公司實施具體且有感的全體調薪制度，否則工會將依法進行罷工行動，這也是雲林縣有史以來第一次的依法罷工投票通過事件。

空姐警告搭飛機勿飲2飲料：無法想像有多髒 水箱從不洗真噁心

美國前空姐警告，機上咖啡、熱茶用水來自水箱，清洗及水質維護受質疑；EPA曾抽查機上用水，其中17.2%樣本驗出大腸桿菌群。

熬夜2周內臟脂肪增11%！醫揭「補眠陷阱」：睡回9小時也難逆轉

「平日少睡一點，周末再補回來就好？」不少人把補眠當成熬夜理由，以為再狂睡就好。但研究發現，睡眠不足除了打亂生理時鐘，也無法逆轉內臟脂肪。美國一項隨機對照研究顯示，連續14天睡眠不足，受試者腹部總脂肪增加約9%、內臟脂肪更增加約11%；即使之後連續3天每晚睡足9小時，內臟脂肪仍持續增加。

看別人過得好你反而不舒服？心理師揭「自卑情結」最深層影響

在心理諮商實務中，我們觀察到，心理狀態較為健康的人，往往在兩個面向上有著相似的特質：對金錢持有健康的態度，以及具備向內探索的意願與能力。這兩者看似無關，卻共同指向一個核心主題——一個人能否真實地與自己的欲望、責任和生命力同在。

蕭伊驗出HPV53型 打疫苗也難防？醫：男性染HPV更易癌變

知名Youtuber Joeman前女友蕭伊在他首度復工後又出面爆料，稱分手後檢驗發現HPV（人類乳突病毒）53型陽性，指涉遭Joeman感染，Joeman則火速拿出「全採陰」的檢驗報告。HPV雖可透過疫苗接種預防，且推行公費疫苗多年，但是HPV型別多元，在現行的9價HPV疫苗可預防的型別中，尚不包括HPV 53型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。