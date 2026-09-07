放假反而更累？「不會休息」的人常有這些狀態
作者：呂偲伃（諮商心理師）
「最近真的好累，我好想放假。」這句話，幾乎變成很多大人的日常。
但有趣的是，有些人明明放假了，卻還是沒有比較輕鬆。睡到中午還是累、追劇追一整天卻更空虛，甚至一想到隔天要上班，焦慮感又立刻回來。
有些人甚至會發現—自己真正有精神的時候，反而是在工作。好像只有忙碌、有效率、有事情做的時候，才感覺自己是「活著的」。一停下來，內心就開始變得很吵，很多情緒會慢慢浮上來。
於是我們以為自己需要的是「再放個假」，但有時候，你真正需要的，可能不只是休假而已。
為什麼現代人越來越難休息？
現代人的生活，其實很難真正停下來。手機讓工作和休息的界線越來越模糊，我們習慣在吃飯時回訊息、睡前滑社群、放假時還惦記工作。即使身體停下來了，大腦也還在持續運轉。
社群媒體也讓「休息」慢慢變得有壓力。我們不斷看見別人過得充實、自律、精彩，好像每一天都很有意義。久而久之，連放鬆都像是一種比較—旅行要有行程、休息要有效率、生活最好還能看起來很漂亮。
於是很多人開始失去單純待著的能力。久而久之，我們越來越不像是在休息，而像是在「努力放鬆」。
什麼樣的狀態，才算真正有休息到？
真正的休息，是一種身體和心理能慢慢從緊繃的狀態鬆下來的過程。
可能只是：
⠂洗完澡後終於鬆一口氣
⠂曬到太陽時覺得很舒服
⠂窩在床上聽音樂發呆
⠂跟喜歡的人安靜待著
⠂好好吃完一頓飯，而不是邊滑手機邊工作
在情緒四象限（Mood Meter）裡，我很喜歡其中一種情緒類別，叫做「低活力且愉悅」。它不是那種很興奮、很快樂的感覺，反而是一種淡淡的舒服與安心。像是放空、平靜、鬆下來、可以安靜待著。很多人以為「有休息到」應該是重新充滿幹勁、立刻恢復效率，但其實真正能讓人恢復的情緒，常常不是高能量，而是這種安穩、沒有壓力的狀態。
一停下來就不自在，休息困難反映了什麼？
有些人其實不是不累，而是不敢停。因為一停下來，很多感覺就會慢慢浮出來。可能是焦慮、孤單、空虛，也可能是對自己的懷疑。甚至會突然不知道，除了工作角色之外，自己還剩下什麼。
工作和忙碌，有時候像是一種保護。因為工作有目標、有角色、有回饋，我們知道自己現在該做什麼，也比較不需要面對那些混亂的情緒。很多時候，工作也能帶來一種「我被需要著」的感覺。當事情完成、被肯定、有人依賴自己時，我們會感覺自己是有價值、有功能、有位置的。相較之下，休息反而容易讓人失去熟悉的定位。沒有工作、沒有產出、沒有人需要自己時，有些人就會開始感到空、焦慮，甚至懷疑自己的存在感。於是忙碌也慢慢變成了一種維持自我價值感的方法。
長期休息困難的人，身體其實也會慢慢出現一些訊號：
⠂明明放假卻還是很疲累
⠂睡很多卻沒有恢復感
⠂一停下來就忍不住滑手機
⠂很難真正放鬆或放空
⠂即使沒事做，身體還是維持緊繃感
如果你發現自己也有上述這些狀態，或許可以試著回頭檢視看看—自己是不是已經太習慣長期維持在高壓狀態裡了。
怎麼知道自己現在需要的是放假、休息，還是重新調整生活節奏？
可以簡單觀察自己現在比較像哪一種：
◎ 需要「放假」
⠂長時間工作後明顯耗竭
⠂睡眠不足、注意力下降
⠂身體疲累感很強
⠂休息幾天後能恢復不少
這通常是身體在提醒你：真的太累了。
◎ 需要「真正休息」
⠂放假了還是很累
⠂腦袋停不下來
⠂娛樂也沒有放鬆感
⠂一閒下來就焦慮
這時候缺少的，是讓自己慢下來、重新感受自己的能力。
◎ 需要「重新調整生活節奏」
⠂生活幾乎只剩工作
⠂一休息就有罪惡感
⠂很久沒有感受到單純的快樂
我們或許已經習慣用忙碌證明自己的價值。這時候，需要的可能不只是休息幾天，而是重新思考：除了不斷往前衝之外，我還有沒有別的生活方式？
休息是需要，不是另一種任務
很多人把休息也變成了一種任務。要有效率地放鬆、安排充實行程、培養興趣，甚至連「休息」都像在自我要求。但其實，真正的恢復不一定很厲害。
有時候只是提早回家一點、好好吃一頓飯、留十分鐘給自己發呆，或是在某個瞬間，突然感覺陽光很舒服、今天的風很剛好。那些看起來很小的片刻，其實也是一種小小的幸福。真正的休息，不只是停止工作。而是你終於不用一直靠忙碌，才能感覺自己存在。
（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「你現在需要的，真的是休假嗎？」，未經同意禁止轉載。）
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