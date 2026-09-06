《陽光女子合唱團》看哭了！有些創傷放不下 是因為記憶只剩「這一幕」

作者：賴聿軒（諮商心理師）

看完「陽光女子合唱團」時，我心裡其實有一種很安靜的感動。但那份感動裡，帶著一點淡淡的惆悵。

在電影尾聲，玉英阿嬤的女兒重新看見母親離去前的畫面，不再只是那個「說走就走」的拋下，而是還有交代、不捨，以及那份其實一直存在的愛。

那一刻，我突然明白了一件事：有時候創傷之所以困住我們，不是因為事件太巨大，而是因為我們的視野，被卡在單一畫面裡太久。而我心裡浮現的那份惆悵是：如果這樣的轉化早一點發生，是不是就不會有那麼多年的誤解與孤單？

創傷如何讓世界變窄

從心理學的角度來看，創傷並不是單純發生了一件不好的事。更精確地說，是那段經驗在當時過於衝擊，使神經系統無法完成調節與整合。

當一個人經歷高度威脅或失落時，大腦的警報系統會被啟動。在那樣的狀態下，大腦優先儲存最強烈的情緒與感官片段：一個表情、一句話、一個離去的背影。

這些記憶往往缺乏時間脈絡與情境整合，因此在往後的生命裡，它們不是以「過去的經驗」存在，而是像「仍在發生」。於是我們不是在回憶過去，我們是在那個瞬間裡反覆活著。

記憶的轉化，不是刪除，而是立體化

電影尾聲讓我動容的，不是某種戲劇性的和解，而是那段記憶變得立體。

母親仍然離開了。那段遺憾並沒有消失。但當女兒重新看見母親的交代與不捨時，那段經驗不再只有單一詮釋。

在心理學裡，有一個概念叫「記憶再整合」。當舊的情緒記憶在一個安全的狀態下被重新喚起，大腦有機會把新的理解加入原本的經驗之中。

這並不是替過去辯護，也不是強迫自己原諒；而是讓那段經驗從「只有傷害」，變成「同時包含愛與限制」，這是一種視野的恢復。

當記憶重新被脈絡化，我們終於能同時看見：那段傷、那份愛，還有當時彼此都無法超越的侷限。

創傷不再是唯一的畫面，它只是生命裡的一格。

轉化為何發生在關係之中

在臨床工作裡，我愈來愈深刻地體會到一件事：創傷的鬆動，很少發生在獨自對抗裡，它多半發生在關係之中。

我們原本是在關係裡受傷的：被忽略、被誤解、被拋下。那份傷之所以深刻，是因為它發生在連結裡。而修復，也需要在連結裡重新經驗。

當一個人能在安全的關係裡說出那段記憶，而不被評價、不被急著修好，神經系統才會慢慢放下警戒。不是給建議，不是給答案，而是願意陪著對方一起看那個畫面。

當有人坐在我們身旁，不催促、不分析、不替誰辯護；我們才有空間看見畫面之外的其他風景。

於是某一天，來談者會輕聲說：

「其實，那時候他也很難。」

「其實，我已經很努力了。」

「其實，不只有傷害。」

那不是軟弱，而是視野變得立體了。

那份惆悵，是理解成熟的痕跡

電影結束時，我仍然帶著一點遺憾。如果早一點看見，是不是就不會錯過那麼多年？但也許，有些轉化本來就無法被催促。神經系統需要時間確認安全。關係需要時間建立信任。記憶需要時間鬆動。有些理解，只能在準備好的時候出現。

我們無法改變已經過去的歲月，但我們可以讓此刻的視野變得更立體。創傷不一定會消失，遺憾也不一定會被抹平。但當創傷不再是唯一的畫面，生命就不再被定格在那個瞬間。而那份遲來的理解，雖然帶著惆悵，卻也帶著一種深深的溫柔。或許轉化晚了一點，但只要視野回來了，我們就不再只活在那一格畫面裡。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「從「陽光女子合唱團」看見創傷的轉化：當創傷不再是唯一的畫面」，未經同意禁止轉載。）