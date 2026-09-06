貝克漢長子控訴父母「控制」…為何爸媽的關心 長大後卻讓人窒息？

作者：葉力溱（諮商心理師）

前言

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）近日發長文控訴父母多年來的形象塑造和控制，對他的生活與婚姻造成傷害，此話題也持續引發了諸多關注與評論。

雖然事件中的雙方是英美名流、富豪，檯面下所發生的事件全貌也不可能充分展現，身為局外人，我們無從得知完整的脈絡，也不適合評斷誰對誰錯。但從其熱度來看，這一事件能夠造成跨越資產、階級與文化的討論，是因為它觸及了每個人都多少感受過的、個人與家庭間的分化與界線課題。我們該如何在建立屬於自己的新家庭時，順利的與原生家庭分化，並建立恰當的新界線？

為什麼父母的「關心」會讓孩子感到窒息？

在一些家庭中，父母對孩子生活高度介入，往往是出於好意，但卻可能讓當事人感到壓迫。在孩子幼時，的確需要高度依賴父母，但若無法隨著孩子成長而將其當作獨立個體、逐漸鬆綁，需求與給予的錯位便不可避免。

小到要求多吃一口飯、多穿一件衣服，是因為把自己的體感與孩子綁定了；大到干預工作選擇、伴侶選擇，是因為把自己的未來與孩子的未來綁定了、否定了他的喜好和想法。這往往會讓孩子在潛意識裡感受到：「我的真實感受是不重要的，如果我不照著你的意思做，我好像就不好、不孝、不能體諒父母的苦心。」

給予雖然立意良善，卻未必能讓對方接收到善意，甚至還會造成持續的被否定感和額外的壓力。子女往往會陷入一種矛盾：一方面想要自主，一方面又擔心讓父母失望或傷心。這種內在衝突，有時候比外在的控制更讓人痛苦。

進入婚姻後，最容易在哪些地方出現界線衝突？

原生家庭與小家庭間最常見的界線衝突出現在資源的分配上，不僅止於金錢，時間、關注與情緒價值也是資源。當準備進入婚姻，這對新人的分化程度與設立界線的能力會受到持續挑戰。許多人會發現交往時明明很順利，一準備結婚卻吵不完：婚宴辦在哪？買房還是租房？跟誰的父母同住？孝親費要給多少？

雙方原生家庭若將「獨立」看作是「無情」或「胳膊向外彎」，界線的設立就容易被解讀為「見外」與「沒有接納的誠意」。這也是為什麼我們需要去覺察：一個人是把新家庭當作原生家庭的延伸、附庸，有更多的人力、資源用以回輸給原生家庭；還是將新家庭看作一個需要投入心血建立的歸屬、重心、責任。當這個轉換沒有順利完成時，伴侶容易感到被忽視，父母也可能覺得「孩子變了，不再在意我們」。這種誤會與失落，往往就是衝突的根源。

累積委屈後，如何重新談清楚界線？

在已感委屈的情況下，與其持續碰撞與指責對方，建議先從自身的覺察開始：

「這件事情中最令我在意與擔憂的是什麼？」

「若事情無法照我期待發展，我最恐懼的結果是什麼？」

「這件事情的根本責任屬於誰？」

「我有沒有足夠的能力與資源，來為我自己的選擇堅持與負責？」

唯有先理清情緒與思路，才能回到適合溝通的狀態：溫和闡述自己的原因與觀點、表明底線，但也願意理解對方的立場，抱有願意協調出折衷做法的誠意。

我們不必要、也不可能做到完全的分化才能離家與成家。有些人甚至正是因為無法和平的擺脫原生家庭的綑綁，才選擇成家，以便逃入另一段關係裡，名正言順的達成「分化」。但心理上分化與界線的議題並不會因此消失，在人際關係、婚姻關係、未來的親子關係裡，都有可能再度浮現，值得我們去正視、思考。

尋找可靠、客觀的親友陪伴討論，或尋求專業心理資源協助，對消化情緒與尋找溝通之道都能有所幫助。心理師的角色不是決定誰對誰錯，而是協助看見彼此的需求與困境、學習表達情感而不傷人、建立尊重差異的相處模式。

結語

雖然分化與界線設立的重要性不言可喻，但控訴或切割通常並非最理想的處理方式。

當內在能從「孩子」的狀態真正成長，我們將能理解父母的限制，看到他們的本意；選擇接受我們能接受的，而不會感覺被控制；選擇拒絕那些超出界線的，而不需要爭取任何人的認同。作為父母，若能在心裡真正的「成熟」，也將不必透過確認與測試對孩子的影響力，來確保自己的價值與地位－－能養育出獨立與自我負責的孩子、與孩子保持合適的情感與界線，這才是為人父母真正的成功。

願我們都能透過探索與練習，在關係中真正的「長大」。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「貝克漢長子婚後控訴曾長期遭父母控制，對此引發普遍討論，兩方立場均有支持聲音，此現象背後，反映了哪些令人熟悉的關係議題？心理師這樣看」，未經同意禁止轉載。）