努力不一定會成功！比起「你做得到」 孩子更需要知道這件事

摘要 1.心理師指出，「只要有心，就能做到」的說法過度強調結果，容易養出仰賴外在獎勵的孩子。 2.家長應引導孩子接受失敗、重視「堅持下去的過程」，培養成長心態與恆毅力。

「只要有心，什麼都能做到」這句幾乎每位家長都用來鼓勵孩子的話，在心理師佛拉加（Juli Fraga）眼中，其實是一句謊言。

這句話聽起來溫暖，卻暗示著只要努力就能實現任何目標——包括成為流行歌手、考進常春藤名校這類無數人窮盡一生也做不到的事。

過度強調結果，容易讓孩子養成「外在動機」。孩子為了獲得讚美、成績或獎盃等外在獎勵才願意努力，習慣了做任何事都必須得到好處；一旦獎勵消失，他們的動力也會跟著瓦解。

真正能讓孩子走得更長遠的，其實是「內在動機」——因為單純喜歡、想把事情做好而行動，不需要靠掌聲或成績來維持動力。

心理學家德西（Edward Deci）與萊恩（Richard Ryan）長年研究動機來源，發現一個人要維持發自內心的動力，通常需要具備3種心理感受：

1.自主感：覺得自己能自願選擇做這件事。

2.勝任感：覺得自己有能力做得到。

3.歸屬感：覺得身邊有人理解並支持自己。

佛拉加提出的5句替代話語，正是落實上述理論的具體做法。

第一句：即使害怕，也可以試試看

家長透過分享自己的恐懼、認同孩子的感受，能讓孩子感到被理解，進而培養面對挑戰的自信與韌性。這種「被理解」的感受正是理論中的「歸屬感」，當孩子知道自己不必獨自面對恐懼，才更敢往前踏出一步。

第二句：有時候需要時間，才看得見成果

社群媒體容易讓孩子誤以為成就能一蹴可幾。家長應引導孩子建立「成長心態」，相信付出努力能讓能力持續提升。這種「我做得到」的踏實感受呼應了理論中的「勝任感」，遠比一句「你好棒」更能給孩子面對挑戰的底氣。

第三句：失望，也是一種學習

孩子常以偶像為目標，卻忽略成功背後所需的天賦與運氣。家長不妨主動分享自己遭遇過的挫折，讓孩子明白失敗是極其正常的過程。

第四句：堅持下去，這件事本身就有意義

堅持不保證能帶來勝利，卻能培養自律、樂觀與同理心，讓孩子學會享受過程、不執著於結果。賓州大學心理學家達克沃斯（Angela Duckworth）研究「恆毅力」時發現，這項特質正是預測一個人能否完成長遠且有意義目標的關鍵。

第五句：無法樣樣拿手，真的沒關係

孩子唯有接受自己的局限，才能明白選擇投入一件事，不是為了討好誰或證明什麼。這呼應了理論中的「自主感」，持久的動力來自於自己想做，而不是別人要求他這麼做。

孩子遲早會發現，不是每個夢想都能實現，也不是每次努力都有回報。與其用好聽的謊言提供暫時的安心，不如從小讓他們明白，真正能陪自己走過人生的，從來不是「你可以做到任何事」，而是「不管結果如何，我都願意再試一次」。

資料來源：CNBC、美國心理學會、Character Lab

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《原文努力不一定會成功！心理師：比起「你做得到」，孩子更需要知道這件事》