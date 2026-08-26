股價跌停、心情也跌停？心理師教4招「急救」：第一件事先關掉看盤APP

面對股票虧損時的「心理急救指南」

這陣子，某報紙發了一張股市跌停的軟體截圖，上面沒有嚴肅的財報分析，而是寫了幾句自嘲的順口溜，並在文末附上安心專線與生命線的求助電話。這張圖片在社群平台上被廣泛轉載。對許多投資人而言，螢幕上下跌的數字背後，實質連結的是個人的財務壓力、家庭開銷預算與強烈的焦慮感。

面對市場劇烈波動帶來的虧損，心理學與行為經濟學領域對此類壓力反應已有許多研究。本文將綜合相關學術觀點與臨床建議，詳細剖析投資失利時的心理機制，並提供具體的自我照顧與評估指引。 圖／ 截自經濟日報臉書粉專

一、股票虧損帶來的心理機制解析

財務虧損造成的心理衝擊，往往遠超過資產價值的減少本身。人在面對金錢損失時，會觸發多重認知偏誤與心理防衛機制：

1. 損失厭惡（Loss Aversion）

行為經濟學家丹尼爾·卡內曼（Daniel Kahneman）與阿摩司·特沃斯基（Amos Tversky）提出的展望理論（Prospect Theory）指出，人類對「失去」的心理痛苦程度，約為獲得同等收益時快樂感受的 2 至 2.5 倍。這項機制解釋了為何相同的金額變動，虧損所帶來的焦慮與生理壓力反應會遠高於獲利時的愉悅感。

2. 過度自我認同（Over-Identification）

當投資人將「投資績效」與「個人價值、智商或能力」進行強烈連結時，市場下跌容易被內化為對個人能力的否定，進而引發自責、羞愧與罪惡感。這種過度連結會大幅降低個體的心理韌性，使短期的財務波動轉變為長期的自我價值危機。

3. 後見之明偏誤（Hindsight Bias）

心理學家巴魯克·菲施霍夫（Baruch Fischhoff）研究指出，事情發生後，人們傾向認為結果在事前是可以被精確預測的。在股市下跌後，投資人容易產生「當初如果賣出就好了」的反芻思考（Rumination），這種對過去決策的過度檢討，會持續消耗心理能量並加劇焦慮。

二、股票虧損時可能出現的身心警訊檢視

財務壓力常透過生理與行為表現出來。當面對市場大幅拉回時，可透過以下面向檢視自己或身邊親友的身心狀態：

⠂生理層面：出現入睡困難、早醒、多夢，或無預警的心悸、胸悶、胃食道逆流與頭痛等自律神經失調症狀。

⠂情緒層面：持續性的焦慮、易怒、情緒麻木，或對原本感興趣的事物失去動力。

⠂行為層面：出現強迫性查看看盤軟體、社交退縮、刻意隱瞞虧損狀況，或是為了快速彌補虧損而進行不理性的報復性交易（Revenge Trading）。

三、 面對股票虧損的四個心理急救步驟

當因股市下跌而感到極度焦慮或出現急性生理症狀時，可參考臨床心理學建議的應對步驟進行調適： 圖／ 截自擁抱心理官網

1. 實踐實體隔離（Physical Detox）

當發現自己頻繁刷新看盤軟體時，大腦的杏仁核（Amygdala）會持續處於警覺狀態，促使皮質醇（Cortisol）等壓力荷爾蒙分泌。暫時關閉看盤軟體、移除財經新聞推播，能中斷這種生理應激循環，避免在情緒高漲時做出衝動的交易決策。

2. 使用 5-4-3-2-1 感官接地法（5-4-3-2-1 Grounding Technique）

這是認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy, CBT）中常用於緩解急性焦慮與恐慌的方法。透過依序專注於環境中的五感刺激，將過度活化的注意力強迫拉回當下現實：

⠂5 個 目光看到的具體物品（例如：桌面上的杯子、窗外的樹葉）

⠂4 種 身邊觸摸得到的材質（例如：衣服的布料、涼爽的桌面）

⠂3 種 環境中仔細聆聽到的聲音（例如：風扇運轉聲、遠處車聲）

⠂2 種 嗅到的氣味（例如：咖啡香、空氣中的氣味）

⠂1 種 口中的味覺或喝一口水感受到的溫度

3. 練習自我慈悲（Self-Compassion）

心理學家克莉絲汀·奈夫（Kristin Neff）的研究指出，遭遇挫折時採用自我慈悲的態度，能有效降低焦慮與憂鬱傾向。這包含三個核心要素：

⠂自我關照（Self-Kindness）：以理性且寬容的語言回應自己，停止自動化的自我批判。

⠂理解普世人性（Common Humanity）：體認到投資失利與面對風險是許多人都會經歷的過程，並非僅有自己陷入此困境。

⠂正念覺察（Mindfulness）：客觀看待當下的痛苦情緒，不壓抑也不過度放大。

4. 區分可控與不可控因素

市場走勢、政策變化與總體經濟屬於個人無法掌控的外在環境；個人能控制的是資金分配、停損紀律、風險控管與個人生活作息。將注意力轉移並聚焦於可控事項，能逐步恢復生活的主控感。

四、 重構理財風險控管與心理韌性

除了急性情緒調適外，建立長期的安全邊際有助於提升未來面對市場波動時的抗壓能力：

1. 設定明確的風控與停損機制：在進入市場前即建立明確的停損規則，將停損視為保護資本與心理健康的必要工具，而非失敗的象徵。

2. 區分生活預備金與投資資金：確保手頭留有至少 3 至 6 個月的生活緊急預備金，避免使用短期內需用到的生活費或高槓桿工具進行高風險投資。

3. 建立多元的心理支持與成就感來源：將生活的成就感散佈於工作、家庭、運動與興趣等不同領域，降低單一財務表現對個人整體心理狀態的影響力。

五、 求助管道與專業資源

當焦慮情緒持續影響正常的飲食與睡眠，或出現持續性的無望感時，尋求外部專業支援是必要的自我照顧方式。

免費心理諮詢專線

⠂衛生福利部安心專線：1925（提供24小時免費心理諮詢與危機干預）

⠂生命線協談專線：1995（提供全天候情緒危機協談）

⠂張老師專線：1980（提供心理輔導與生活適應諮詢）

此外，若出現顯著的身心症狀，亦可至醫療機構的身心科門診尋求醫師評估，或預約合格心理諮商所進行心理諮商。金融市場運作具有週期性，維持個人的身心健康與生活基礎，是應對長期風險最核心的資產。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「股價跌停，心情憂鬱：面對股票虧損時的「心理急救指南」」，未經同意禁止轉載。）