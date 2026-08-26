大雄把零分考卷藏起來 媽媽卻沒拆穿…心理師揭「說謊」背後真正原因

作者：陳維志（諮商心理師）

大雄把零分考卷藏在抽屜裡，其實媽媽早就知道了。

她內心蔓延的不只是「被欺騙」的怒火，更多的是一種酸楚——混合了失望、心疼與自我懷疑的沈重感。她很清楚，一旦打開抽屜，兩人的關係會立刻進入對與錯的衝突拉扯，也可能催生出新的謊言。但她好像也明白，藏考卷並不是單純想欺騙人，可能是還沒有勇氣讓那個「不好的自己」暴露出來。於是，讓人真正遲疑的，從來不只這些笨拙的欺瞞言行，而是該用什麼方式，去回應這個害怕卻仍想被愛的心情。

當前的關係，承載得了誠實嗎？

人之所以選擇欺騙隱瞞，也許因為誠實的代價太過沈重，一旦坦承了，好像就會換來失望、冷漠，甚至關係的裂縫。於是，謊言成了一個「緩衝墊」，讓彼此能在虛假的平靜下，暫時維持住那份快要崩塌的穩定感。這也正是為什麼，「拆穿謊言」最讓人感到恐懼的，往往不是事件本身，而是我們心裡那個無法確定的疑問：如果對方真的坦承了，這段關係是否還能完好？

謊言，有時是為了守護關係。

心理學家溫尼卡（Winnicott）曾指出，人在關係中的隱藏或不誠實，往往源於「假我」的運作。「假我」是為了在關係中安全存活，保護那個尚且脆弱的「真我」免受批評或傷害。在成人的世界裡，「假我」可能是職場上那張永不疲倦的積極面具，或是伴侶面前那個懂事體貼的完美形象。這些看似欺瞞的行為，背後往往藏著對「被否定」的深刻恐懼。一旦當我們感覺目前的關係無法承載失敗時，假我就會像一名忠誠的衛兵，戴上順從的面具後挺身而出，會在易受傷的真我與嚴苛現實之間，撐起一個安全的緩衝區。這意味著，說謊的人，內心其實在發出一個微弱的求救信號：「現在的我，還不敢把那個不夠好的自己交給你。」

誠實的背後，是一場關於「連結」的賭博。

在所有關係中，我們真正害怕的，往往不是謊言本身，而是失去與對方的連結，因此在坦承的那一刻，我們賭上的是「不完美的自己」可能會被拋棄的風險。

這也正是為什麼，我們可以嘗試重新理解何謂誠實。

誠實，有時不只是揭露事實的勇氣。關係中雙方若能共同創造一個安全的關係，就能容納那個尚未長出力量去承受失望的真實自我。如果關係的包容力不足，誠實也可能會變成毀壞關係的一句咒語。關鍵在於，還是我們能否真誠地接受彼此的不完美，也依然願意留下來——讓關係得以在脆弱中持續存活，而不會因誠實而破裂。

有一種愛，是能給一段緩慢長大的時間。

或許，我們都曾是那個藏起考卷的孩子，也曾在成人世界裡，因恐懼而戴上假我的面具。心理學家比昂（Bion）認為，一段好的關係就像一個「容器」。當一個人內心充滿恐懼和脆弱、像快要滿溢出來的水時，需要另一個人能像杯子一樣，穩穩地接住這些不安。

回到大雄與媽媽的那個午後，當媽媽選擇不急著拆穿，她其實是在練習做一個更大更好的容器，彷彿透過沈默說：「你的失敗和擔憂，我接得住，沒關係的。」

誠實的困難與沉重，從來就不該由坦承的人獨自扛著，也取決於聽話的那個人，為了彼此的關係準備好了多少寬容。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「明明知道他說謊—難處理的從來不是誠實與否」，未經同意禁止轉載。）