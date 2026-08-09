退休後把行程排滿 反而更不快樂？別讓晚年變另一場成果展

摘要 退休後終於有了自由，許多人卻不敢真正閒下來：課程排滿、志工做滿，彷彿一天沒有產出，就是浪費人生。但研究發現，越把幸福當成必須完成的任務，反而越容易失望。

許多人退休後清閒下來，常不知道該拿這些時間怎麼辦，於是把退休生活過得相當積極，排滿課程、擔任志工...彷彿只要一天沒產出，就是浪費得來不易的自由。

然而，多項心理學研究卻指出，人越是把「追求幸福」當成一項必須完成的任務，越容易感覺不快樂。

為什麼退休後仍想過得忙碌？

學者大衛·埃克特（David Ekerdt）在1986年提出「忙碌倫理」（busy ethic），他指出，退休族群透過保持生活忙碌與活動，來延續工作倫理的道德價值，以正當化退休後的閒暇時光。

也就是說：必須看起來認真積極，每一天都充實，才算是體面的退休人士。

這解釋了為什麼許多人退休後，仍會不自覺把「產出等於價值」的職場規則帶進晚年生活：散步是為了控制血壓，讀書是為了活化腦部，好像付出時間做某件事，一定要有回報。

這種傾向，不是全無道理。多項長期追蹤研究顯示，「目標感」確實與晚年的健康和幸福感呈現正相關。一項統合分析彙整10篇前瞻性研究、約13.6萬名受試者，發現目標感較強的族群，死亡風險相對降低17%。

但這不代表目標感追求得越多越好。問題在於，當它從「自發的享受」變成「必須向外展示的成果」，人的感受上會出現什麼變化？

越想追求幸福，壓力越大

柏克萊加大心理學系教授艾里斯·莫斯（Iris Mauss）與研究團隊在2011年發表於《Emotion》期刊的研究，直接檢驗了這個問題：越重視快樂、越積極追求幸福的人，真的比較快樂嗎？

結果恰恰相反。第一項研究，追蹤受試者過去18個月的生活壓力與幸福感，發現越重視快樂的人，生活滿意度越低，憂鬱症狀越強烈。

第二項實驗性研究將受試者隨機分派到「被誘導重視快樂」或對照組，結果顯示，被誘導重視快樂的人，在觀看正向影片後，感受到的正面情緒反而較少。

因為，越想要快樂，對「什麼才算快樂」的標準就設得越高，普通的美好日常時刻反而顯得不夠格。

更關鍵的是，這個效應在低壓力情境下最明顯。當人們有一個具體壓力源（例如要養家），我們不會苛責自己「不夠快樂」。但當外在環境都變得很沒壓力（房貸繳清、不用朝九晚五），人們反而容易要求自己應該快樂，導致失落感更強。

活在當下，比追求人生意義更接近幸福

一項來自華盛頓大學聖路易分校的研究，讓285名25～85歲成人連續十天、每天回報六次自己當下的情緒狀態，以及是否正在品味眼前的正向經驗。

結果顯示，不分年齡層，越常這樣做的人，心理幸福感越高。

因此，退休生活要幸福，不是把晚年活成另一場成果展，而是對平凡的日常也能感到滿足。

資料來源：Silicon Canals、Scandinavia Standard

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《原文退休後把行程排滿，反而更不快樂？別讓晚年變另一場成果展》