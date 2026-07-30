暑假育兒好孤單…談暑假是孩子的歡樂時光 卻是夫妻關係的修羅場

暑假育兒好孤單

在台灣的許多家庭中，有一個季節往往伴隨著家長集體的集體焦慮與恐慌。那不是報稅季，也不是期末考，而是即將到來的「暑假」。當校門關上，孩子「傾巢而出」回歸家庭，原本由學校與安親班代勞的照顧責任，瞬間全數倒回家庭系統之內。對許多父母親而言，這段日子甚至被戲稱為考驗婚姻與理智線的「煉獄」。

優質心理學對談節目〈擁抱心人物〉（節目中亦常趣稱為「擁抱新任務」）由主持人阿寶主持。在最新一期的節目中，邀請到了深受觀眾喜愛的面孔、專攻家庭系統與伴侶治療的蘇琪琪諮商心理師。

這一次，他們不談深奧的學院理論，而是從「暑假神獸出籠」這個極具共鳴的日常痛點出發，透過一個極其寫實的家族旅遊故事，帶領讀者細緻拆解隱藏在柴米油鹽背後、關於伴侶關係中「功能僵化」與「情感孤獨」的深層結構。

它不是來自工作壓力，也不是來自人際困擾，而是來自一個對孩子而言充滿期待、對家長而言卻暗藏風暴的季節——暑假。

搶不到的夏令營，與被逼成「大J人」的焦慮母親

琪琪心理師在節目中提到，現行法律規定六歲以下兒童、以及十二歲以下學童在不安全環境下，是絕對不能單獨留置在家的。與過去四五年級生「鑰匙兒童」可以自己在家看電視、吃微波食品長大的背景不同，現代的雙薪小家庭如果少了祖父母（阿公阿媽）的後援，暑假的長假照顧便會成為一個巨大的黑洞。

為了填補這個黑洞，每年的夏令營、游泳池名額，往往在四月底、五月初就開始爆發「秒殺潮」，其瘋狂程度「比蔡依林的演唱會還難搶」。

在這個集體焦慮的脈絡下，家庭系統內部的人格碰撞（特別是MBTI中規劃型J人與隨性型P人的衝突）便會赤裸裸地浮上檯面。琪琪心理師在諮商實務中，經常看見類似的結構：

小美（媽媽，極端的規劃型J人）： 提早三個月在電腦前熬夜爬文、看 Threads（脆）、與其他媽媽群組討論，精準計算每個夏令營的時間、預算、放鬆與學習的平衡、甚至是孩子的零用錢管理。 小明（爸爸，隨性的隨意型P人）： 探頭過來，不解地問：「幹嘛把自己搞得這麼累？現在才幾月？不然就把孩子丟回澎湖老家一個月嘛，我小時候也是這樣炸牛屎長大的啊，為什麼要給孩子那麼大壓力？」

這個看似普通的日常拌嘴，其實已經預示了家庭系統的失衡。小明看似提出了「解決方案（送回澎湖由阿嬤照顧）」，但這種由長輩「使命必答、零食3C隨便餵」的隔代教養方式，對注重生活常規與視力防護的小美來說，無疑是個令人頭痛的NG提案。

很多爸爸或媽媽心中是相愛且互相支持的，只是不知道什麼時候該出手幫忙，互動時會出現：「我不知道啊」「你/妳沒有叫我啊。」或是「我比較不熟悉、平常不是我在做的啊，你需要幫忙要說啊！」，在不忍破壞伴侶關係的前提下，小美會選擇了「不爭辯、自己默默扛起」，而小明則樂得當個「尊重老婆決定」的旁觀者。此時，兩人名義上是共同育兒，實質上，責任的重量已百分之百向其中一方傾斜。

爆發在異國餐桌上的哭泣：遊客爸爸與超人媽媽

故事的轉折發生在伴侶雙方為了創造「親子時光」而精心規劃的國外團體旅遊。表面上，小明願意向公司請假出國，這是一大進步；但在心理層面上，兩人的功能卻在出境的那一刻徹底僵化。

小明是抱著「出國放鬆度假」的心情出發的，因此在旅途中，他扮演的是一個「單身遊客」的姿態。小美只要不開口指令，小明就不會主動照看孩子；他會開心地享受美食品嚐，拿起報紙或手機沉浸在自己的世界裡。相反地，小美被迫成了二十四小時待命的「導遊兼全職保姆」，隨時要警戒孩子的安全、進食狀況與常規。

當這條拉得過緊的理智線在某天晚餐的餐桌上遇到衝擊時，隱藏的風暴終於爆發：

那一天，五歲的孩子因為白天吃多了零食、加上環境陌生，在正餐時間耍賴哭鬧不肯吃飯，甚至大聲喊叫探測大人的界限。此時，已經疲憊不堪、自己都還沒吃上一口飯的小美，正耐著性子勸導孩子吃一塊雞肉。坐在對面的小明一邊吃得津津有味，一邊隨口飄來一句評語：「那個肉太乾了，不要逼他吃。」

這句話一落地，小美的動作瞬間僵住了。對於一個在育兒戰場上孤軍奮戰的母親來說，這句話傳遞出來的訊息不是貼心，而是無情的「指責與評判」。更糟糕的是，五歲的孩子極其聰明，一聽到爸爸的背書，立刻順理成章地大喊：「肉不好吃！太乾了！我不要吃！」小美瞬間孤立無援。

當小美壓抑著情緒，悠悠地轉頭問小明：「那等一下孩子下座位，你要負責照顧他嗎？」小明並未接收到這句話背後的求救與憤怒，反而覺得自己「只是講了真話卻被指責」，於是他也動了氣，猛地站起身把孩子從椅子上拔起來、塞進鞋子，憤怒地帶出餐廳。

這場在異國餐桌上的衝突，最終以小美在飯店痛哭、打長途電話向朋友訴苦收場。而這個故事，只是千百個在暑假期間，因為育兒責任分配不均而導致婚姻觸礁的縮影。

壓力的三種狀態：為什麼我們在不合中走向對立？

身為系統流派的專家，琪琪心理師指出，當我們面對上述這種高壓衝突時，人類大腦本能會啟動三種防衛狀態：攻擊、退縮（逃避）、以及僵化（卡住）。 圖／擷自擁抱心理官網

在餐桌故事中，小明的隨口評論，之所以會引發小美如同遭受「攻擊」般的劇烈反應，關鍵在於小美內心對於「自我存在價值」的焦慮。 在伴侶互動中，小美的角色習慣去安排好所有的事情。她總是不斷往前奔跑、不停歇地規劃，而且承擔了來自外界系統（婆家、親友、社會）對於「好媽媽」的期望。當小明輕飄飄地說「肉太乾、不要逼他」時，小美會非常痛苦，因為內心所接受的解讀是：「我所在意的事情沒有被看見，而這幾個月的焦慮、努力、維持常規的苦心，卻被我的伴侶否定和指責，難道我的用心是沒有價值的嗎？」 當這個自尊防衛被激起，小美便很難用平靜的態度對話。

而小明的反應則是典型的「退縮與逃避」。小明可能會想：「是妳叫我講真話的，我講了，妳卻要擺臉色罵我？好，那我以後不講了，隨便妳怎麼弄。」這種不說話、不參與、退回「只負責賺錢、出長輩人力」的冷漠姿態，本質上是一種逃避受傷的防衛，但也同時把兩人溝通的橋樑徹底斬斷。

兩人都很孤獨：打破家庭系統中的功能僵化

「其實，這段關係裡，兩方都非常孤獨。」主持人阿寶提出了極具洞察力的觀察。

小美在「動到停不下來」的過度功能（Over-functioning）中感到孤單，覺得這個家只有自己一個人在撐；但小明在「卡住不動」的低度功能（Under-functioning）中同樣感到寂寞。小明可能因為工作早出晚歸，或者天生個性不擅長育兒，他其實能感受到孩子跟媽媽比較親，也知道自己在家庭的核心圈之外。

當小明偶爾想要伸出援手、嘗試參與時，卻因為做得沒有媽媽好，害怕被責備、害怕看見自己的無能，於是又默默把手縮了回來，用一句「反正有我媽可以幫忙」來掩蓋自己的無力。

要在諮商室或日常中翻轉這個僵局，琪琪心理師建議伴侶必須共同看見彼此目前所處的「姿態」與「位置」，並進行兩步核心對話：

1. 不帶批判地說出彼此的「不同」：小明需要承認自己在育兒上有不擅長、害怕做錯的地方，並看見小美獨自扛起規劃的疲憊。小美也需要看見：小明拚命工作賺錢、請假陪出國，也是他嘗試為家庭付出的方式。兩人的理念只是「不同」，並非「對錯」。

2. 真實地說出對彼此的「期待」與「價值確認」：在情緒冷靜的前提下，小美可以試著這樣表達：「當你說肉太乾時，我其實有點害怕，因為我覺得我身為媽媽的努力好像沒被你看見。」而小明若能適時給予情感價值反饋：「我很感謝妳，如果這個家沒有妳精心的規劃，絕對不可能運轉得這麼好。身為孩子的雙親之一，我也很想說說我能做到的部分，我們一起來討論。」當責任與價值被共同分擔，系統才能重回平衡。

讓情緒走在認知之前：伴侶間的「十分鐘約定」

然而，要求一對正在氣頭上的伴侶說出如此理智、溫柔的對話，在實務上是不切實際的。人類在交感神經高漲時，根本無法處理複雜的認知商量。

對此，阿寶大方分享了他與伴侶的相處心法——「十分鐘的冷靜約定」。

即使身為心理專業人員，日常生活中依然會有情緒高漲的時刻。當阿寶發現彼此互動的語氣開始尖銳、情緒不舒服時，他會主動踩煞車：「我們現在都有點情緒，我們先等一下，我十分鐘之後再回來跟你談。」

「十分鐘之後再談」的關鍵意義：它與「這件事先不要講了（從此冷戰、逃避不談）」有本質上的不同。它傳遞給對方一個明確的承諾——我現在需要先安頓我自己的感覺，但我沒有要拋下這個議題，這件事會繼續有人接住，我們的關係是安全的。 當時間流逝、情緒被各自關照與安頓好之後，大腦才能重新啟動理智，去探討彼此在衝突當下到底在堅持什麼，剛才提及的深度對話才有可能真正發生。

結語：將「性、3C與育兒衝突」視為認識彼此的影子

在節目的最後，琪琪心理師與阿寶共同為現代家庭的種種衝突，提出了一個較為宏觀的心理學視角：「不要把問題單純看成問題，它們往往只是關係的『影子』。」

就像人類心理壓力過大時，會透過頭痛、胃痛、睡不好等「身心化（Somatization）」的身體症狀顯現一樣；家庭系統內部的信任危機、權力爭奪或情感疏離，同樣會透過「搶夏令營吵架、餐桌上對立、孩子沉迷 3C、伴侶性生活不協調」等外在事件顯化出來。

當孩子放暑假回家，或是當孩子吵著要玩 3C（如近期很紅的《皮克敏》）時，父母不急著全盤剝奪或陷入對立。我們可以透過好奇與探問，去看見孩子在 3C 裡寄託的是人際互動、是成就感，還是歸屬感？同理，面對伴侶的不可理喻，我們也可以透過這些衝突作為引子，打開一個安全的對話空間，去探尋對方靈魂深處未被滿足的渴望。

家庭是一個動態的系統，在這個系統裡，我們不需要每個人都活成完美的超人。允許自己的限制、不帶評判地接納彼此的不同，並在每一次理智線快要斷裂的當下，先好好照料自己的情緒。當父母雙方能夠和諧、平穩地站在一起時，孩子才不需要在夾縫中看臉色犧牲，這個長假，也才能真正從「煉獄」轉化為彼此靠近、共同成長的起點。

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Youtube：暑假是孩子的天堂，也是爸媽的修羅場

Podcast：擁抱心人物EP28-暑假育兒好孤單，談暑假是孩子的歡樂時光，卻是夫妻關係的修羅場- 專訪蘇琪琪 諮商心理師

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「暑假育兒好孤單：談暑假是孩子的歡樂時光，卻是夫妻關係的修羅場」，未經同意禁止轉載。）