瑪麗蓮．夢露是現實版白雪公主？她讓全世界傾倒 卻一生渴望被愛

【前言】魔鏡裡的「假自我」

說到現實生活中的白雪公主，我第一個想到的，就是全球流行文化偶像的重要指標人物：瑪麗蓮．夢露。

即使在她過世這麼多年之後，她仍然影響好幾代的流行符碼，其塑造的形象難以被替代，也難以磨滅。

但這樣的瑪麗蓮．夢露，她所塑造的、被全世界的人認識、追捧的形象，其實是她為了在世界這個恐怖叢林中活下去，所塑造出的「假自我」。

瑪麗蓮．夢露的一生，就像是一場極致的「高功能倖存者」的生存實境秀，華麗、炫目，但也殘忍而荒謬，就如同《白雪公主》的故事一樣，充滿了魔鏡般的讚美與肯定，但也充滿了各種剝削與傷害。

在那張令全世界傾倒的臉孔後面，躲著一個在十一個寄養家庭裡不停換名字、換位置、換討好方式的小女孩，只是努力抓著自己所擁有的，僅剩的身體與自我資本，裝飾成這個世界會歡迎的樣貌，乞求獲得自己在這個世界的一席之地，能夠被看見、允許存在。

為了不再經驗被父母拋棄，被像物品在寄養家庭之間不停轉手的悲傷，為了讓自己不被世界這面殘酷的魔鏡拋棄，她親手殺死了那個會痛、會憤怒、有想法的真實自我，把自己打造成了一件完美的、全透明的藝術品。這就是Bowen 所說的「假自我」──當發現「真實的自己」不被允許存在時，你只能長出一個別人愛的殼，替你活下去。

第一章 與母親的原始創傷——被排除的「原罪」與生存負債

母親的殺意：映出存在無價值

對於嬰兒來說，父母的鏡映是我們人生的第一個「參照標準」。我們在那裡看見自己的存在，並確認那是被祝福的。

對瑪麗蓮．夢露（諾瑪．珍）來說，母親的眼睛是第一面「魔鏡」，但她在這個魔鏡裡看見的，卻是毀滅。

瑪麗蓮．夢露的母親格蘭迪絲，曾經是一個獨立女性。如同瑪麗蓮．夢露，她對於關係、性、自我等意識都走在時代的前端，不過長年都受困於精神狀態不佳的困境裡。

在瑪麗蓮．夢露小時候，格蘭迪絲的精神分裂症（現在稱為思覺失調）發作了好幾次，也多次進出精神病院。

在夢露的記憶深處，她不太記得母親那雙手所提供的溫暖，但卻難以忘記母親曾試圖用枕頭壓著她、想掐滅她的呼吸與生命。

對瑪麗蓮．夢露來說，這個經驗或許不僅是身體的威脅，更是最深層的「遺棄感」。

當這面魔鏡映照出「妳不該存在」的訊息時，夢露的生命底色便染上了一層原罪，也可能，這成為她最深的靈魂叩問，時時刻刻敲擊她脆弱的內心：

・「我是不該存在的嗎？」 ・「我是不該出生的嗎？」 ・「我是個麻煩嗎？」

為了生存，學會在傷害中「隱身」

為了生存，她學會了在母親的瘋狂中、在這些自我懷疑與傷害中「隱身」。

不管在任何關係，許多人提到，夢露有時就會出現這種「解離」：不說自己，只說她想被別人知道的、與讓人能想像或同情她的事；有時和人相處時，她也會彷彿靈魂出竅般地解離，隱身在人群當中。

這種對死亡與存在價值的恐懼，也讓她後來在任何關係中，只要感受到一絲不被接納的氣息，很容易就會退回到那種窒息的、縮減自我的防禦姿態，甚至使用「情緒切斷」的方式，直接斬斷舊關係、舊圈子，重新開始一個新的關係與社交圈。

就像白雪公主一樣，瑪麗蓮．夢露一出生沒多久，所經驗到差點被母親扼殺的這件事，就像是白雪公主躲避著王后的追殺。

後來在瑪麗蓮．夢露出名後，母親也曾經再次出院，希望和瑪麗蓮．夢露取得聯繫。

但對瑪麗蓮．夢露來說，不穩定的母親，對於她的心，以及她好不容易建立的事業所造成的傷害，讓她停下了對母親的期待。

在瑪麗蓮．夢露過世之前、母親最後一次住進一家新的精神療養院之後，瑪麗蓮．夢露再也沒有去看過母親。

※本文節錄自《高功能倖存者：如果不「有用」，我還值得被愛嗎？》一書，寶瓶文化提供，未經同意請勿轉載。