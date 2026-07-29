白雪公主其實超容易被PUA？「毒蘋果式愛情」讓她越愛越失去自己

未滿足渴望

無條件的接納與鏡映

在白雪公主的家庭經驗中，她面對的是一面「會說話，但充滿惡意的鏡子（母后與魔鏡）」。白雪公主從母親那裡得到的鏡映（對方的回饋）是：「妳的優秀，威脅到了我。」

而這樣的威脅，也讓父母的焦慮得以丟到她身上。因為她的優秀，讓母親嫉妒與排除，讓父親忽略她。

原因是：她不是不能有功能，而是要「按照父母需要的方式，展現他們所需的特質」，成為他們心中的好孩子，她才能留在父母身邊。

這是情緒傷痕：白雪公主的內心深處有一種原始的孤獨。為了維持與系統的依附（不被獵人殺掉、不被家踢出去），她必須壓抑自己的生命力與展現，也就是需要壓抑真實的自我。

白雪公主的「未滿足渴望」或許是──渴望有一個人能對她說：「我看到妳的美麗與優秀了，我並不因此感到威脅，反而為妳感到驕傲。」

主體性的認可

從《白雪公主》的故事中，我們發現，白雪公主在人際互動中，總是被動的。

她被母后追殺、被小矮人收留（代價是做家事）、被王子救贖。

她的一生幾乎都在「回應他人的期待」，從未自己主動做選擇，而是被選擇。

這其實是白雪公主的「強迫性重複」： 為了生存，白雪公主總是必須用「功能」來證明自己值得。

例如在小矮人家，她是在用「服務」來換取「不被驅逐」；在王子面前，她是用「美麗」換取當王后的可能性。

她從未體驗過「不需要證明功能，也能被尊重」的經驗。

因此，白雪公主的未滿足渴望，很可能被當作一個「有意志的主體」，希望自己被愛、被接納，是因為「我是我自己」，而不是因為自己提供了公用性，例如是一個「美麗的客體（裝飾品）」或「好用的勞動力」。

關係中的親密恐懼

在我的著作《親密恐懼》中，提到幾種常見的親密恐懼，而白雪公主的恐懼標籤就是最基本的：「被拋棄的恐懼」。

對白雪公主來說，能夠不被拋棄，不要讓自己只能獨立生活，要有可以依靠的關係，就是白雪公主的人生中最重要的事。

因此，讓自己在關係中盡可能「順從對方」，不要讓對方有機會離開、拋棄自己，所以「我的自我必須縮小、沉睡」。

容易成為PUA者的最佳獵物

在愛情中，白雪公主會下意識尋找「拯救者（王子）」，卻往往因為缺乏自我分化，而讓救贖變成另一種形式的控制。

甚至，因為白雪公主本身的主體性不夠強，她會相信，只有別人才能拯救她離開這些恐懼，因此，她下意識會找尋一個更強大的人來保護她，這樣她才能對抗現實中或者她心中的「王后」；但這樣的人，有時候反而成為另一個剝削者。

如此的白雪公主，在關係中，使她容易成為PUA者的最佳獵物。

她擁有能力，卻不敢相信，也不敢完全展現。她願意以極度的順從，提供功能並縮小自我。

她努力做到對方的需求，不懷疑對方的標準，並盡量做到對方期待自己應該要展現的樣子。

因此，現實中的白雪公主們，可能會無法離開一段錯待的關係，且會在這關係中失去所有的自尊、自信。

許多人於是不理解：「你那麼好，明明值得更好的，你為什麼不離開？」

理想化父親的投射

前文我提到，國王的退位，使得白雪公主必須獨力面對王后的焦慮與攻擊，最後被迫從家庭逃走，以維持自我的生存。

身為父親的國王，沒有盡到介入與保護的責任，以至於女兒得自己面對這一切。

而在這種「父職失能，但未崩毀」的情況下，常常會出現一種情況，那就是：孩子會主動「修復父性形象」，以維持內在的安全結構。

也就是，孩子會主動「理想化父親」。

雖然國王沒有保護白雪公主，但也未曾直接傷害她。對一個孩子而言，這樣的父親仍保留了被理想化的空間。

當與母親的關係變得焦慮且危險，母親成為可能迫害自己的對象，白雪公主需要相信身邊至少有一個「好的成人」存在。於是，「母親」承載了全部的惡，而「父親」則成為一個被保留下來的安全想像。

所以白雪公主的溫順、照顧他人，以及她與男性群體相處時的安適，或許不只是性格，而是一種對父性秩序的渴望──一個不比較、不吞噬，可以讓她暫時安放自己的心理堡壘。

這種對男性權威的理想化與渴求，使得白雪公主所期待的「拯救者」，多半是男性的王子，而不是自己。

而這樣的白雪公主，可能在成人之後，會出現的困擾是：

．過度期待男性權威能拯救自己。 ．對失望極度敏感。 ．一旦理想化破裂，因理想化父親而形成的假自我，也會一起崩解。

這些，都是分化沒有被現實完成，只能靠理想支撐的後遺症。

這也使得白雪公主更容易掉入PUA的陷阱。

母親鏡映失敗的失落

王后對白雪公主的「嫉妒」，伴隨著「父親的理想化」，具有更深刻的意義。

如前所述，除了王后的鏡映，讓白雪公主對自我有一些負面的想像（太優秀，就會被殺掉）與未滿足渴望之外，當退位的國王（父親）都是最好的那一個，存在的母親所擁有的都是最差的，包含負面情緒、嫉妒、憤怒、焦慮……這還會導致一個結果。

那就是：白雪公主會無法涵容自己的負面情緒。

在親密關係中，最大的困難

退位的父親沒有情緒，但母親有情緒；退位而沒有情緒的父親是完美的、理想的，而有情緒的母親是危險的、失控的、會消滅我的。

這會使得白雪公主，下意識地希望自己離王后的樣子越遠越好。

如果我的媽媽會發脾氣、會嫉妒、會生氣，而所有人都認為這樣的她是壞王后，那我一定不要這樣。

所以我要好相處、情緒穩定、不能有負面情緒、不能嫉妒別人、不能失落，也不能有需求。

所以，我也不能對他人失望。

在人際關係中，這幾乎可說是白雪公主的人設，也是她難以掙脫的束縛。

這樣的白雪公主，幾乎很難建立一個具有真實、能夠接納不完美的他人與自己的健康關係。

很容易理想化、很容易失望、很容易在關係中崩潰，或者讓自己在關係中沒有感覺地生活著（進入玻璃棺材模式），以避免失去關係的傷害與危險，這可能是白雪公主在親密關係中最大的困難。

致命的「假鏡映」：PUA者的登場

前文我們提到「未滿足渴望」，白雪公主一輩子都在渴望國王（父親）無條件的愛、保護，以及母后（母親）的認可，但她得到的是忽略與嫉妒。

這使得白雪公主特別容易掉入PUA者的陷阱：

關係初期：接近，並培養信任

PUA者的策略

他們初期會表現出極致的「看見」。

他會說：「我知道妳很優秀，但我也看到妳有多辛苦。」「在我面前，妳可以不需要這麼堅強，妳可以只當個小女孩。」

心理效應

這就是那顆「毒蘋果」──外表通紅誘人，甜美得像是失落已久的照顧者終於現身。

白雪公主會瞬間放下所有的防禦（高功能外殼），因為她以為這就是她等了一輩子的「安全堡壘」。

轉折點：利用「優秀的罪惡感」，進行毒害

一旦白雪公主交出了信任，PUA者就會轉身變回「王后」的角色，開始進行「貶低與削弱」。

利用恐懼

他會開始暗示：「妳確實很棒，但如果沒有我，沒人受得了妳的脾氣／強勢。」「妳當然很好，如果妳再……就更好了。別人嫉妒妳，才不會跟妳說這些，只有我會跟妳說實話。」「妳穿這樣在外面走動，會讓我很沒安全感，妳知道嗎？」「妳為什麼要一直讓別人喜歡妳、滿意妳？我喜歡妳，不夠嗎？」

心理重擊

由於白雪公主內建了「我的優秀會刺傷人」的腳本，當PUA者表現出被她傷害，或因為她太優秀而受苦時，白雪公主會產生強烈的補償性罪惡感。

她會開始自我閹割，縮小自己，好讓這段關係能維持下去。

情感隔離與控制

PUA者會將白雪公主與外界隔離，就像森林深處的小木屋。

邏輯

「外面的人都想利用你／嫉妒你，只有我是為你好。」

結局

白雪公主會陷入一種「高功能失能」的狀態。她在外人面前依然維持光鮮亮麗，但在這段關係裡，她卻變成了一個失去意志，只能等待對方給予評價（魔鏡）的沉睡者。

讀到這裡，如果你發現白雪公主遇到的困難，正是你日常生活的狀況，那麼，我想要跟你說的是：

為什麼這麼優秀的你，會被一個如此平庸，甚至惡劣的人操控？

或許你會因而自責，因而懷疑自己沒有用、意志力不夠……但實際上，這不是你的錯，這是因為他給了你那份期待已久的「假性的安全感」。

你以為他是那個能拯救你的王子，其實，他只是看中了你的「高功能」能為他帶來的資源與幫助，並利用你「害怕被嫉妒」的軟肋，把你關進了他親手打造的玻璃棺材裡。

你的優秀不是原罪，你對愛的渴望，也不是弱點。

真正的王子，不會要求你縮小自己來成全他的尊嚴；真正的王子，會因為看見你光芒萬丈，而感到幸運。

※本文節錄自《高功能倖存者：如果不「有用」，我還值得被愛嗎？》一書，寶瓶文化提供，未經同意請勿轉載。