五億高中生配偶夏男六度出庭都穿同款 心理師曝藍色POLO衫三大隱藏動機

為什麼有些人明明站在科技與潮流最前端，穿著卻多年不變？同一款式、同一顏色，看似單調，有時是效率選擇，有時卻可能藏著更複雜的心理動機。專業諮商心理師林萃芬在其著作《從裝扮洞察人心》中指出，很多科技業的傳奇人物都喜歡穿同一款式、同一顏色的衣服，其中最有名的代表人物就是賈伯斯，他總是穿著黑色高領針織衫搭配牛仔褲，據說他擁有上百件同樣款式的高領衫，而且只穿服裝設計大師三宅一生的款式；臉書創始人祖克柏，則是偏愛深灰色T恤；還有AI教父黃仁勳，無論走到哪裡都穿著黑色皮衣，引發大眾的目光與討論。

這些科技業的創始人之所以都信奉極簡主義，把生活中需要做的決定降到最低，像是「吃什麼、穿什麼」盡量簡化，主要目的就是「降低決策疲勞」。與其把時間和頭腦花在搭配衣服上面，不如把時間花在專注工作、思考未來趨勢，更有效益。

可別小看「決策疲勞」（Decision Fatigue），根據美國凱斯西儲大學的研究發現，有「決策疲勞」的人比較容易出現迴避和拖延的傾向。一方面是因為「決策疲勞」會降低我們做決定的能力，導致決策結果不理想，另一方面也會降低我們的執行能力、抑制推理能力。這是因為當大腦陷入「決策疲勞」時，思考力和專注力都會雙雙下降的緣故。

這就是為何有這麼多成功人士不約而同選擇穿一種款式的衣服。如果發覺自己有上述「決策疲勞」的狀況，不妨從簡化服裝選擇開始做起，說不定會有意想不到的收穫、改掉長期拖延的習慣，讓自己的生活變得更有效率。除了搭配衣服要花時間、精力外，買衣服更是要耗費大量的時間與金錢。所以，如果找出最適合自己的「一套穿衣組合」，每天都穿一樣的制服工作，就可以同時節省金錢與時間的付出。

對很多人而言，要做到視場合、身分穿出得體裝扮，是有很大心理壓力的。望著滿衣櫥的衣服，該如何穿搭才能完美演出，往往耗費大量心理能量。這個時候，假如有一套百搭款服裝，不管出席什麼場合都適合，不用煩惱要穿什麼，就能大大減輕心理焦慮與壓力。

這些科技業的創始人，不約而同都選擇穿著自在、舒服，同時又能展現自我優點的服裝，不只可以增強自信心，更能加深別人對自己的印象，讓媒體和社會大眾產生連結作用，塑造出專屬形象。從他們的「穿著風格」也可以看出他們對自己的了解程度，清楚知道自己要的是什麼，人生的目標和方向明確，擁有強大的意志力，不會盲從跟著流行走，自然不容易被別人影響。

還有一種穿著同一款衣服的人，則是抗拒改變，不愛接觸新事物。他們只接受熟悉的事物，被迫改變穿著會讓他們覺得很不安。諮商的時候，不少當事人都跟林萃芬提過，她們看到先生每天都穿同一款式、同一顏色的衣服，於是好心幫先生買不同款式、不同顏色的衣服，希望先生可以改變穿著。沒想到衣服買回來後，先生從此放在衣櫥裡一次也沒穿過，既辜負她們的心意，也浪費金錢，讓她們覺得很傷心難過。

事實上，喜歡熟悉感的人，非但在服裝上不愛嘗試新款式，有時連食物選擇和行車路線，他們也喜歡固定口味，老是吃同樣的食物、去同樣的餐廳。這個時候，最好先了解他們的喜好與原因，不然勉強他們改變，反而會引發衝突。同樣的行為，如果換不同的角度思考，會有不同的詮釋方向。譬如說，有人會覺得他們固執不知變通，但從另一個角度來看，也可以說他們單一專情、不會喜新厭舊，是值得信賴的人。

圖為《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》書封。時報出版提供

然而，並非所有穿著相同款式衣服的人都是單一專情，也有內心很複雜的人。最有名的案例就是曾經轟動一時的五億高中生「死亡案件中的同性配偶」，每次出庭他都穿著同一件藍色POLO衫，累積到第六次出庭時，開始有媒體好奇他背後的心理動機。如果他在日常生活中不會穿這件藍色POLO衫，那就可能是「切割作用」，透過衣服來切割出庭與生活，不希望生活中其他面向受到影響，才會出庭時都穿同一件衣服，和其他衣服不要混在一起。

也有可能「這件藍色POLO衫」和「案件出庭」產生連結，每次出庭都會自動連結到這件衣服。抑或是「這件藍色POLO衫」給他帶來的幸運感或力量感，功能就像護身符一樣，具有保護或趨吉避凶的心理作用。也有可能「這件藍色POLO衫」具某種獨特意涵，譬如說是他登記結婚前去買的，因此想到五億高中生時，就會穿上。表面看似一樣的穿衣行為，背後卻暗藏迥異的心理動機，值得細細推敲。

※本文節錄自《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。