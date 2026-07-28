婚戒挑得越大越幸福？諮商心理師揭真相：一枚戒指，早就預告你們婚後會怎麼吵架

挑選婚戒，原本應該是人生中最甜蜜的儀式之一，但你是否想過，這個過程其實是兩個人價值觀是否契合的初步測試？一方重視設計感與紀念價值，另一方堅持實用與預算控制；一方期待浪漫儀式，另一方認為不必大費周章。專業諮商心理師林萃芬在其著作《從裝扮洞察人心》中指出，這些過程中的爭執與磨合，除了透露出雙方個性契合度外，也預告了婚後可能的互動模式與潛在摩擦。

共同挑選，代表「有共識的連結感」

林萃芬分析，兩個人一起挑婚戒，代表雙方願意花時間了解彼此的偏好、價值，彼此有溝通的空間，這樣的伴侶關係較有互動性、平等性，也容易長久。相反地，如果只有一方決定，另一方完全順從，則可能潛藏著權力議題，屬於主導型的互動關係。婚戒由單方決定，有時表示信任，有時卻隱含無聲的壓力與服從。

婚戒價值與雙方期待是否對等

若一方偏好奢華、一方只求簡單，過程中如果沒有磨合，通常預告婚後也很容易在「金錢觀、價值觀」上出現摩擦。

林萃芬曾經看過一對即將步入婚姻的年輕情侶，因為女友懷孕，他們決定結婚。兩人手牽著手走進珠寶店，原本應該是人生中幸福的儀式，卻在選婚戒的過程中，越走越沉重。女方心中有個夢想，希望擁有一克拉鑽戒，那是她對婚姻的想像與期待，也是她想在這段關係中確認自己價值的一種方式。然而男方卻深感壓力，籌備婚禮、照顧未來的家庭，已經讓他透不過氣來，他認為「三十分就很好了」，一枚戒指，不該背負太多額外的意義。

雙方爭執一次又一次升高，話語也越來越多傷人的字眼，對彼此的理解與體貼更是越來越少。直到有一天，一場激烈的爭吵後，男方在情緒失控下，選擇用最極端的方式結束了這段關係，也結束了自己的人生。而女方面對突如其來的打擊，選擇終止懷孕，結束這段原本應該是幸福開始的旅程。

這個悲劇帶來很深的啟示：很多時候，男方以為女方在爭的是一枚戒指，其實她爭取的是在關係裡「能被重視，能被珍愛」。而女方以為男方爭的是少花點錢，其實他強調的是「壓力太大，能被諒解」。如果雙方能夠讀懂彼此真正的心意，這場悲劇是否能夠改寫結局？

林萃芬強調，婚戒不只是金錢的衡量，更是關係中的心理鏡像。有人透過它來確認安全感，有人卻因為它感受到壓力與責任的重量。倘若兩人在需求與期待上無法對話，那再小的物品，都可能變成壓垮關係的最後一根稻草。婚姻不是靠一顆鑽石來維繫的，而是靠一顆願意互相理解的心。在關係裡，最珍貴的不是婚戒大小，而是兩個人能不能在「不同的想法中」仍願意牽著手走下去。如果雙方走不下去，又要如何處理婚戒呢？

離婚後是否保留戒指的心理狀態

婚戒不只是紀念幸福的起點，也成為情感記憶的容器。當婚姻走到終點，有人選擇把戒指留著，作為曾經愛過的見證；也有人急著脫下、轉賣，甚至銷毀，似乎這樣就能夠切斷所有痛苦與遺憾。其實，是否保留婚戒，不在於價值，而在於那枚戒指是否還承載著情緒的重量。當一段感情結束，重要的不是戒指，而是我們是否學會釋懷。

★保留戒指：尚未放下，或紀念曾經的自己。

有些人離婚後仍選擇保留婚戒，代表對過去仍有情感連結，但也有可能是在紀念曾經投入的自己，或是尚未與那段人生完全切割，還翻滾在情緒的漩渦裡，難以告一段落。

★出售或丟棄戒指：需要重新定義自己。

將婚戒變現或處理掉，往往是在心理上跟自己說：「我要開始新的人生，不再讓舊關係佔據空間」，讓自己產生「轉化力量」的做法。

★改造婚戒：保留但重新命名。

圖為《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》書封。時報出版提供

改造婚戒，如改款、轉為吊墜等，這種做法在心理上是：「我承認那段關係曾經存在，但我要給它新的意義，讓它陪我走不同的人生階段。」

林萃芬認為，婚戒的意義，是兩顆心在愛情裡相遇、碰撞、妥協、承諾的見證。它提醒我們，真正的幸福，不在於戒指有多貴重，而在於彼此是否願意在現實與情感之間，找到共同的節奏與默契。願愛侶們戴上的，不只是婚戒，而是彼此的理解、體諒與長久的愛意。

※本文節錄自《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。