男人的髮型會說話！平頭藏著教官魂、油頭是控制狂、長髮最自由？心理師教你一秒看穿他

跟平頭男同事開會，總覺得自己隨時會被糾正？那位髮型永遠一絲不苟的主管，為什麼最痛恨臨時變動？其實答案可能不在他們說的話裡，而在他們的頭髮上。專業諮商心理師林萃芬在其著作《從裝扮洞察人心》中指出，髮型除了會透露「自我形象」外，也與「性別認同」有關連，例如：短髮常被視為男性化的特徵，而長髮則被連結到女性化的特質。

選擇不同髮型的男性，往往在「性別認同」上也表達了不同的自我定位。再者，男性的髮型選擇也反映他們在自我表現、性格特質，以及內在心理需求上的差異。以下透過幾個男性常見的髮型，試著了解背後的心理動機，希望有助於找到雙贏互惠的相處方式。

習慣剪平頭的男性：把「吃苦」掛嘴上的教官性格

看過很多習慣剪平頭的人，會強調紀律和剛毅特質的重要性，跟他們相處時，他們常常會把「堅強」、「磨練」、「吃苦」掛在嘴上，遇到跟他們觀念不同的人可能會像教官一樣出言糾正對方。

「平頭」通常被視為軍人或運動員的典型髮型，傳遞出剛毅、果斷和力量感；習慣剪平頭的人傾向認同傳統的男性價值觀，並且強調自己在團體中的男子氣概。

習慣剪平頭者的價值觀往往偏向保守，大都欣賞具備風骨、氣節的人。儘管他們表面上看似剛強，但內心其實也有柔和、細心的一面，他們會在意自己的行為表現如何被別人解讀，內心對社會評價相對較為敏感，期望自己可以「行得正」，不要違反社會與機構規定。

這樣的髮型透露出他們追求簡單的人生，喜歡過規律的生活，重視原則和紀律，習慣按表操課，同時也有一定程度的自我約束力。也因此，習慣剪平頭的人往往會看不慣自由隨興、沒有紀律的人，認為「做人不應該抱持這樣的態度」，互動時有可能會引發衝突，若能理解他們行為背後的意涵，就能減少衝突發生的機會。

精心修剪頭髮的男性：形象是尊嚴的延伸

髮型選擇也會影響個人在社交中的互動方式，精心打理髮型的人多半會重視外在形象，他們也較常參與需要社交技巧的場合，跟他們相處時，最好避免穿得太過隨便，需要適時展現生活品味，彼此的視覺品味才能相呼應。

會精心修剪頭髮的男性不僅會關注髮型，還會講究穿著的和諧性，喜歡從頭到腳搭配成套，展現對生活細節的高標準與精緻度，他們對自我形象有較高的要求，希望透過外在形象建立良好的社會認同。

精心打理髮型者的「自我價值感」有很大程度來自於身分和地位，他們習慣按部就班地追求目標，交友偏愛向上發展，喜歡結交具有更高社會地位或擁有經濟資源的人，反映出他們對於成功和權力的渴望。

精心打理髮型的人喜歡事物在可預測的範圍內進行，凡事都希望按照自己的規劃發展，表現出內在的控制需求。所以，跟他們相處最好凡事都精心安排、事先告知，若過程有太多突發狀況，反而會讓他們覺得你不可預測，連帶影響他們對你的信任感。

禿頭、掉髮的男性：頭髮連著自尊心

頭髮的狀況也會影響我們的自尊心，如髮質的好壞，或是髮量的多寡，都會改變我們對自己的魅力感受，所以和有掉髮困擾的人相處，最好多關照他們的感受。

研究發現，掉髮或禿髮與自卑感、自信心下降有關，特別是在強調外貌的族群中，大量落髮有可能會引發憂鬱的情緒。也有研究發現，禿髮患者（如男性型禿髮）容易有憂鬱和焦慮狀況，甚至會影響到社交功能。

高度壓力也可能會導致掉髮，如圓形禿，壓力性掉髮又會進一步影響心理健康，形成惡性循環。諮商的過程中，有時會看到這樣的狀況，就需要協助當事人找到壓力源，以及有效的紓壓方式，就能大幅改善掉髮狀況。

從男性對掉髮的反應，可以清楚看到他如何面對內心的恐懼？尤其是剛開始掉髮的時候，很多男性會用各種方法掩蓋事實，譬如說，藉著戴帽子來掩飾，同時消除內心不安和尷尬的感覺。還有的男性會特別留長僅存的頭髮，再用這些頭髮覆蓋禿掉的部分，這種做法表示他們很怕別人注意到自己的弱點，更介意有人不識相地提及他們的痛處，跟他們相處時最好能同理其感受，避免講出會傷及自尊的話。

另外一種是非自然、人為的掉髮狀況，在創傷事件發生後，有些人會出現「拔毛症」（Trichotillomania），即不由自主拔自己頭髮的強迫行為，通常會伴隨焦慮或強迫症狀，這個時候必須做心理治療，才不會讓狀況更加惡化。諮商過程中曾經看過孩子因遭遇家人過世的創傷，不知要如何紓解大量情緒，透過拔頭髮來釋放焦慮，若不及時做心理諮商，嚴重時會演變成拔毛症，越快處理越好。

蓄留鬍子的男性：每一撮鬍子都有理由

蓄留鬍子的原因很多，有的人想要凸顯自己的特色，才刻意修剪鬍子，像演藝圈有不少男星都留著「註冊商標」的鬍子，以加強觀眾對自己的印象。也有些人屬於隨性的自由派，為了嘗試不同的造型、體會不同的感覺而留鬍子，通常基於新鮮感而留鬍子的人多半不會太持久，熱度一過就會想要換造型。還有的人則是想要美化臉部缺點，或是藉留鬍子遮蓋皺紋、掩飾年齡。也有人目的剛好相反，想留鬍子讓自己看起來老成一點。當然也有人是因懶得修剪，而乾脆留鬍子算了。從不同的留鬍子原因，理解背後的心理狀態，有助於建立更深的溝通與同理心。

選擇留長髮的男性：不被框架束縛的自由靈魂

現在男性選擇留長髮的人越來越多，其原因多少跟女性不同，但男性留長髮往往被視為挑戰傳統性別角色的行為，或是對社會規範的抗拒，或是希望突破男性陽剛的刻板印象，表達自己獨特的性別認同，強調非典型的男性特質，以及對多元自我表現的重視。

男性留長髮在藝術、音樂、次文化圈中很常見，他們可能想要透過留長髮來表現內心的創意性，表達與眾不同的生活方式和思想，具有較高的自我探索需求，期待自己的髮型、個性、內心價值觀都相符合，也是自我整合的一種方式。

有些男性留長髮是因為偏愛自然、簡單的生活方式，不想被社會的框架所限制，他們通常較崇尚自由、追求個人的舒適感；同時也不太在意別人的眼光，更在乎內在的自我成長與心理平衡。

圖為《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》書封。時報出版提供

髮型在傳統文化中被賦予性別特徵，如短髮象徵陽剛、長髮象徵陰柔，自從台中捷運攻擊事件中，長髮哥英勇對抗攻擊者後，或許我們可以打破這個「長髮刻板印象」，無論是男性或女性留長髮，都有他們的內在需求與情感狀態，我們只需要尊重，不需要評價。每一種髮型的選擇，都是一種內心的縮影，也是外顯的人格特質，習慣剪平頭的男性，也許是在強調自己的理性與紀律，提醒自己不可以軟弱；而總是維持精緻髮型的男性，往往把形象視為尊嚴的延伸，藉由外在整齊，安撫內在的不安；至於頂著長髮、蓬鬆或略顯隨興造型的男性，或許是在追尋一種不被框架束縛的自由靈魂。

如果我們願意多花一點心思去觀察，就能發現，每一種髮型的選擇背後，都藏著「被理解」的渴望，當我們能夠用心理的角度去探索髮型背後的性格線索，或許就能避免太快貼標籤，也能在互動中多一分善體人意的尊重。

※本文節錄自《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。