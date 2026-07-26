15年動刀25次仍不滿意？心理師揭「整型上癮」真相

提到整型的代表人物，大概不少人都會聯想到已故的流行歌王麥可．傑克森，翻開他歷年的成名照片，可以清楚看出，他從臉型、五官到膚色，都跟小時候完全不同。究竟是什麼力量，讓一個人不斷改造自己的臉，卻始終無法滿意？

「身體臆形症」：執著於別人看不見的瑕疵

專業諮商心理師林萃芬在其著作《從裝扮洞察人心》中指出，心理學形容這種狀況為「身體臆形症」（Body Dysmorphic Disorder），他們會執著於自己身體外觀的瑕疵或缺陷，但是在別人眼中卻無法察覺有什麼瑕疵。此外，他們對外表的擔心，也會讓他們做出一些重複性的行為，像是反覆照鏡子檢查、再三尋求保證，同時也會不斷跟別人比較自己的外貌。

舉例來說，有的人覺得自己的臉型歪歪的，為了遮蓋缺點，從來不在外人面前脫下口罩，幾乎沒有朋友看過他的真面目，凡是遇到要脫口罩的場合就緊張不安。也有人認為自己牙齒咬合不正會影響講話，人際互動時能不開口就不開口，從來不跟朋友出去吃飯，也不會跟朋友去旅行。

為了改變這樣的社交困境，他們往往會走上整型之路，試圖讓自己改頭換面。林萃芬指出，通常「整型上癮」的人並非身體真有什麼問題，而是極端在乎「想像中」的外表缺陷，或許在別人眼裡他們既正常又美麗，可是他們卻對自己的長相困擾不已，甚至苦惱到必須進行身體改造工程，並且怎麼修改都不滿意。

十五年動刀二十五次的女明星

林萃芬曾在某個談話性節目，碰到一位整型紀錄驚人的女明星，她光是臉部鼻子以上就動過十五次刀，包括割過九次雙眼皮、兩次眼袋手術、四次隆鼻；鼻子以下也做了五次整牙、矯正下巴一次，以及隆乳、全身抽脂，還有脈衝光和雷射柔膚再生術，全身總共動過二十五次刀，前後長達十五年之久。在場來賓都很好奇，是什麼原因讓她寧可忍受如此多的皮肉痛苦？她回憶第一次整型是在高中，為了笑起來更好看，忍痛拔掉一排不整齊的牙齒，從此開始漫長的整型之路。

成長過程的心理創傷

根據研究，大部分「整型上癮」的人都不太喜歡自己的長相，為了擁有理想外貌，不惜付出任何代價。如此執著於「改造外貌」，也可能源自成長過程中因外貌引發的心理創傷。林萃芬舉媒體上的案例：有人從小因為長相常被同學霸凌捉弄，偷走她的東西，拿廁所的水潑她，連父母都叫她「醜女」，造成嚴重陰影。十五歲時她懇求父母讓她整型，父母雖同意出錢，卻對她說：「你總算對自己很醜這件事有自覺了。」第一次整容後她仍不滿意，開始「整型上癮」的歷程，每次手術後「總是覺得哪裡不夠好，下次要再加強」，光是臉部就做了超過三十次手術。

期待「重新開始」的人生

還有些人討厭自己是因為幼年曾受性侵害，長大有能力後便想藉助整型讓自己脫胎換骨，希望人生可以「重新開始」。更多人是渴望美上加美，無法接受身體有任何瑕疵，從微整型開始一整再整，卻依然不滿，嚴重影響生活、工作與社交。也有人為了留住異性目光努力加強女性「特徵」。有位女性朋友的老公常嫌她身材：「唉，你什麼都好，就是胸部小了點。」她掙扎許久後瞞著老公動了隆乳手術，原以為老公會驚喜，不料他摸過之後失望地說：「感覺怪怪的，還是以前的比較自然。」讓她飽受打擊。

沒挽回婚姻，卻意外找回自信

有些人則想恢復青春以挽回婚姻。林萃芬曾在路上遇到多年不見的朋友，對方熱情寒暄，她卻怎麼也認不出來，經提醒才想起名字。朋友主動解釋，前陣子剛動了整型手術，穿著也改走年輕流行路線。以前她總是深色套裝、俐落短髮，一副嚴肅專業的樣子；現在則是合身辣妹褲裝、嫵媚波浪長髮，單眼皮也變成炯炯有神的雙眼皮。朋友笑說，直到丈夫外遇深受打擊，才痛下決心自我改造，最後雖然沒有挽回丈夫的心，卻意外找回信心，發現自己居然可以這麼時髦性感。

整型前，先問自己一個問題

圖為《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》書封。時報出版提供

還有些人變身不是為了變美，而是想成為另一種動物。曾有綽號「貓人」的美國男子，在二十八年內動了無數次手術，割開嘴唇、把耳朵變尖、指甲整成貓爪、臉上刺青，一心要當隻威猛的老虎。

林萃芬提醒，有「身體臆形症」的人倘若碰到整型失敗，就會嚴重影響身心健康，因無法接受容貌改變不如預期，導致長期失眠、情緒憂鬱，或出現人群畏避，不想出門、不想工作，整天看著手術失敗的樣貌越看越傷心，社會功能幾乎無法運作。因此，整型前不妨先請心理師評估自己是否有「身體臆形症」？如果有的話，最好先調整好自我的身體意象，再跟醫師討論適合的整型手術，才能避免「整型上癮」的強迫行為。

※本文節錄自《從裝扮洞察人心：從穿搭配件與外在細節，快速判斷性格、情緒與人際角色》一書，時報出版提供，未經同意請勿轉載。