衣櫃深處發現神秘洋裝！人妻驚覺先生有「變裝癖」崩潰：我該怎麼辦？

作者：徐維廷（諮商心理師）

如果先生有變裝癖，我該怎麼辦？

在諮商室裡，我聽過不只一次類似的開場白：「我在衣櫃深處發現了一件洋裝，不是我的。」那一刻，許多太太形容自己像是踩空了一階樓梯——原本熟悉的婚姻，突然變得陌生。

如果你正經歷這樣的衝擊，我想先讓你知道：你的困惑、憤怒、甚至一絲羞恥感，都是合理的反應。這篇文章想陪你一起，把這件事看得更清楚一點。

先照顧情緒，再理解事情

面對這類發現，很多太太會急著想「搞懂」——上網搜尋、拼湊線索、甚至懷疑自己是不是哪裡不夠好。但心理學上有個很重要的提醒：情緒尚未穩定時，理解力與判斷力都會打折扣。

在急著找答案之前，不妨先問自己：我現在最需要的，是資訊，還是被理解？兩者都重要，但順序會影響你消化這件事的方式。

「變裝癖」到底是什麼？

臨床上，異性裝扮行為本身並不等於一種疾病。這個診斷在DSM-IV時期原稱「戀物性異裝症」（Transvestic Fetishism），DSM-5-TR 已正式更名為「異裝障礙」（Transvestic Disorder），並定義為一種需要造成當事人顯著痛苦或功能損害才成立的診斷——單純的異性裝扮偏好，並不構成病理。

目前心理學界對這個行為的成因，有幾種不同的理解角度：

⠂情緒調節與展演功能：許多有此行為的人描述，穿著異性服裝時感受到的是放鬆與自由，是暫時卸下社會賦予男性角色重擔的心理空間，而非單純的性慾驅動。 ⠂早期經驗的制約學習：異性衣物的觸感若曾在童年與安撫、愉悅經驗連結，可能形成穩定的心理連結。 ⠂性別角色社會化的反作用：在強調陽剛、情緒克制的文化氛圍下，男性的陰柔特質表達管道有限，變裝可能成為一種私密的自我表達出口。

值得一提的是，學界也存在爭議性理論（如Ray Blanchard提出的自我女性化戀物論），但這類理論常被批評過度簡化，也容易與跨性別族群的自我經驗混淆，使用時需要謹慎。

三個常被誤解的連結

「這代表他是同性戀，或想變性」

性偏好、性別認同、裝扮偏好，其實是三條各自獨立的軸線。變裝行為者的性別認同多半仍是穩定的男性自我認同，這與性別不安（Gender Dysphoria）是不同的心理現象——後者關乎「我是誰」的核心認同，前者較常與情境性的情緒調節有關。

「這代表他有性犯罪傾向」

目前並無實證支持這樣的必然關聯。真正需要留意的，是行為有沒有侵犯他人意願（例如未經同意的偷拍、偷穿他人衣物），這是完全不同層次的問題，需要分開評估，不應該被混為一談。

「是我不夠好，他才會這樣」

多數文獻指出，這類行為的起源多與個人早期經驗、情緒調節習慣有關，並非配偶的責任或吸引力問題。把這件事攬到自己身上，往往只會增加不必要的自我懷疑。

這跟我們的親密關係有什麼關係？

這是我在晤談中最常被問到的問題，而答案往往因人而異。對某些伴侶來說，這個發現反而打開了一扇門——先生第一次願意展現長期隱藏的脆弱面，兩人因此有機會建立更深的理解。對另一些伴侶來說，真正受傷的並非行為本身，而是「被隱瞞」這件事——多年的婚姻裡，自己一直不知道對方的一部分。

我會建議你試著把這兩件事分開看：這個行為本身，與他選擇隱瞞的方式，它們帶來的傷害性質不同，也需要不同的梳理方式。釐清這一點，往往能讓接下來的決定更清晰。

給自己的提醒

⠂你不需要馬上決定去留。重大決定適合在情緒穩定、資訊足夠之後再進行。

⠂這件事值得被好好談，但不代表你得獨自扛下所有消化的責任。

⠂無論最終選擇修復關係，或是需要更多空間釐清自己的感受，適度的支持系統——信任的親友，或是專業的心理諮商——都會讓這段歷程走得更穩。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「如果先生有變裝癖，我該怎麼辦？」，未經同意禁止轉載。）