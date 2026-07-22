白天當菁英、夜裡想被支配？BDSM可能是心靈在「徹底放假」

作者：徐維廷（諮商心理師）

從精神分析看BDSM與戀物

在主流社會的目光背後，有許多人心中都藏著一個不敢示人的秘密。

你可能渴望被某種特定的物件（如高跟鞋、皮靴）支配；你可能在午夜夢迴時，幻想著自己被踩在腳下、被踐踏、甚至在承受重壓的極端儀式中達到高潮（踩射）。隨之而來的，往往是巨大的羞恥感與自我懷疑：「我是不是不正常？」、「為什麼我有這麼變態的渴望？」

於是，你選擇把這個秘密鎖在最深沉的櫃子裡，一邊在現實中扮演完美的大人，一邊承受著內心的撕裂。

今天，我們想用精神分析與心理動力學的視角，為你解開這個心結。你會發現，那些看似古怪、邊緣的性偏好（Kink/Fetish），本質上從不是罪惡，而是一個無比聰明且堅強的心靈，為了自我救贖而精心編排的**「精神劇場」**。

一、 鞋子與受虐：高壓生活底下的「安全救生圈」

在經典精神分析中，鞋子與腳是最經典的戀物客體之一。當一個人在現實生活中承受著巨大的「主體壓力」——必須扮演完美的決策者、不能出錯的職場菁英、或是隨時要維持理性的社會角色時，內心的焦慮與緊繃會累積到臨界點。

這時候，心靈為了求生，會啟動一種高度創造性的防衛機制：將焦慮性化（Erotization of Anxiety）。

- 主動交出控制權（Surrender）： 當你被「踩在腳下」時，象徵著自我的徹底交出。那一刻，你不用再扛著世界，你合法地卸下了所有大人的責任。

- 內在判官的平息： 許多人心中都有一個嚴厲的「超我（Superego）」，不斷苛責自己不夠好。透過現實中肉體受虐、被降格的儀式，無意識中是在「滿足」那個懲罰機制。痛苦與快感的邊界模糊了，心理上的內疚感得到了宣洩。

這不是受虐癖，這是一場心靈的「徹底放假」。

二、 禁忌劇本背後：眼巴巴渴望被愛的「內在小孩」

如果我們再往心理更深層的核心挖掘，會發現這個高張力的BDSM畫面裡，藏著一個傷痕累累的內在小孩。 許多人在童年或過往經歷中，曾留下「不曾被好好疼愛與肯定」的遺憾。那個孩子心中埋著恐懼：「如果我不完美、如果我展現無能，是不是就不配被愛？」

於是，潛意識編排了最極端的劇本：把我放在最底層、最沒有尊嚴的鞋底下。

如果在那個最卑微、最赤裸的姿勢裡，上方那個全能的主人沒有嫌棄你，反而給予了「乖乖、摸頭」與「肯定的眼神」；如果主人因為你的臣服而露出了「征服感與滿足感」，這一刻，奇蹟就發生了。

在心理學上，這被稱為「矯正性情感經驗」（Corrective Emotional Experience）。主人的滿足感，在潛意識裡赦免了你的罪惡感——你的順從不是負擔，而是對方極度渴望的禮物。你在最底層的位置，體驗到了最無條件的接納與包容。

這根本不是變態，你只是借用了鞋子的重量，承載了現實中無法卸下的緊繃；借用主人的雙腳，溫柔地把那個受委屈的孩子，重新抱回了充滿愛與肯定的懷抱裡。

三、 啟動深層解套：從「非它不可」走向「內在自由」

很多人會問：「這種偏好有可能消失嗎？」

精神分析告訴我們，重點從來不是去抹除大腦的感官記憶，而是改變你與這個偏好的**「關係」**。當心理深層的焦慮得到了真正的解套，改變就會自然發生。

要啟動這場深層的解套，有兩個核心的實踐方向：

1. 跨越最難的窄門：「覺得害羞但說出」

無意識的強迫性驅力，最喜歡藏在羞恥與秘密中。在安全、信任的親密關係（或專業諮商）中，試著將「行為的需求」轉化為「情感的需求」。 不要只討論今晚要怎麼踩，試著看著對方的眼睛，跨越那座名為羞恥的高牆，誠實地說：「我今天在外面撐得好辛苦，我覺得我快碎掉了。我想要躺在地上，體驗被你完全包容、甚至被你支配的感覺，因為那會讓我感到很安全。」 當你敢為自己的深層需求「命名」並說出口，你就從被驅力推著走的受害者，變成了慾望的主人。

2. 從「救生圈」降溫成「調味劑」

當你的脆弱與依戀需求，在現實關係中真正被聽見、被穩穩地抱住時，那個飢餓的內在小孩被餵飽了。 這個偏好不會消失，但它會失去窒息般的強迫性。你不再「非被踩不可才能獲得高潮」，它會降溫、沉澱，變成一種**「在安全、好玩的關係裡，偶爾調味用的性遊戲」**。你重新拿回了生活的主動權。

給在櫃子裡的你：你值得存在，值得被愛

親愛的，請對自己溫柔一點。

當你透過這個儀式感受到被愛、被承接與被理解時，請深深地吸一口氣，告訴自己：「我是重要的，我值得存在，我值得被愛。」 你省下了大量用來隱藏秘密、對抗焦慮的力氣，這些省下來的能量，就是你重新面對人生、昂首步入世界的真實底氣。

不論外面的世界有多高壓，需要扮演多完美的角色，你心裡都已經很清楚：你表現得很好，你底牌很足。 而且，你永遠有權利在那個最私密、最安全的角落，卸下所有防備，好好當個被溫柔疼愛的「乖乖」。

BDSM與戀物，從來不是心靈的殘缺，而是心靈為了在風雨中活下來，所開出的一朵帶刺、卻無比美麗的自救之花。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「鞋底下的溫柔：從精神分析看BDSM與戀物，一場解救內在小孩的秘密儀式」，未經同意禁止轉載。）