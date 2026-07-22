有錢卻不敢花…30歲OL連吃餐廳都內疚 她長大後才懂「懂事」的代價

作者：賴聿軒（諮商心理師）

小清三十歲，在私人企業工作多年，收入穩定、生活規律。對外人來說，她是典型的「大人樣」：工作表現不錯、理財謹慎、生活自律。

她每天自備便當，不是因為喜歡做菜，而是因為每當走進餐廳，腦海中就會浮現一個熟悉的聲音：「不要浪費，自己帶比較省。」那聲音像一道無形的牆，讓她在點餐前退縮，然後默默轉身離開。

朋友都說她是省錢達人，小清也曾經以此為傲。但這些年，她愈來愈常感到一種壓抑：「我其實不是買不起，但為什麼每次想對自己好一點，心裡都覺得內疚，甚至還有一點害怕…」

花錢的恐懼，不只是金錢問題，而是一段被內化的關係經驗

走進諮商室後，小清開始嘗試說出那些她從沒說出口的故事。

她談到童年記憶裡，母親常對她說：「我們家沒錢，東西壞了就不能換新的。」當時的小清很快就學會了不要麻煩父母，會主動說：「沒關係，我不要了。」這樣的「懂事」，成為她獲得關愛與安全感的方式。

從心理師的角度來看，小清的困難，不只是現在「怎麼花錢」的問題，而是她如何看待自己有沒有「資格」去滿足需求。這樣的內在信念，來自她過去在重要關係中一次又一次的互動經驗。

我們每個人都會把與父母、照顧者的經驗內化，它們會變成一種潛意識中的自我對待語言。而小清的內在，住著一個聲音，那聲音的語氣與母親如出一轍，總在她想花錢時提醒她：「這樣會太過分」、「你不該這樣對自己好」。

那不只是理性計算，而是一種深植內心的關係記憶，已經成了她的「內在監視器」。

療癒從關係中開始—你不需要再用「壓抑」換來愛

在心理師的陪伴下，小清逐漸學會把這些聲音「拿出來看看」，不是為了消除它們，而是理解它們來自哪裡。

諮商室就像一個「新的關係空間」，她可以在這裡練習說出內在的掙扎與糾結，而不是第一時間就批評自己「小題大作」。當她說出：「我知道只是餐點，但我真的會怕被覺得浪費。」心理師不是責備她想太多，也不是催促她改變，而是說：「你花很多力氣，才讓自己不被責備對吧？」

這樣的互動，就是一種「矯正性情緒經驗」（corrective emotional experience）：在過去她的需要常被否定的關係裡，這次被理解了。她第一次不是靠壓抑需求換來關係，而是在呈現真實時，被溫柔地接住。

這些歷程，不是來自外在的指導，而是從新的關係經驗中長出不同的自我理解。

建立一種新的內在關係：從責備者，到照顧者

隨著會談的進行，小清慢慢學會辨認：「這是我媽媽的語氣，不是現在的我。」她開始練習對自己說話的語氣有所不同，不再是：「妳又亂花錢了」，而是：「我知道妳在猶豫，沒關係，我們一起看看。」

透過心理師引導，她為自己設計了一筆「照顧自己的預算」，每週買一樣小東西，不一定昂貴，只要是自己真的想要的。起初她仍會猶豫，但後來她說：「我開始覺得，不是我變浪費了，而是我開始相信：我也值得好一點的對待。」

這些轉變，代表著內在關係的改變：她不再只有那個監控、壓抑的內在角色，而是多了一個能夠理解、照顧自己的聲音。

你沒有做錯，只是你曾經學會太早收起自己的需要

如果你也像小清一樣，常在花錢時感到焦慮與罪惡，也許可以問問自己：那份不安，是來自此刻的現實，還是過去的回憶？你是否也曾經，在一段關係裡學會：要乖、要懂事，才能被喜歡？

請記得，金錢焦慮不一定只是理財議題，它也可能是你過去在愛裡留下的課題。

你不是太敏感，也不是太不知足，你只是學會了用壓抑與委屈，換取愛與安全。但現在的你，已經有能力，讓自己重新建立一段關係：與自己的新關係。

我們可以慢慢學習，從那個責備的聲音中抽身，建立一個新的、溫柔的自我對話：「我不需要再靠否定自己，來證明我的價值。」「我可以有需求，也可以好好照顧它。」

這不是任性，這是成熟。有些溫柔，是留給曾經被自己遺忘的那個自己。

關於我的小小反思

我想起自己曾經也有過這樣的時刻。收入已經穩定，卻還是對花錢感到不安，連買一杯稍微貴一點的飲料都要掙扎半天。那時候的我，經常對自己說「省一點比較安心」，但心裡其實有個小聲音在問：「這樣過日子，真的開心嗎？」

直到後來，我才慢慢看見，原來那份對金錢的焦慮，背後藏著一種「我可以依靠誰？」的孤單感。當我願意去理解那個總是擔心未來的自己、願意對那個過去曾經匱乏的小小我說：「現在的你，不一樣了，你可以慢慢學會照顧自己、相信自己有能力活得好好的」，那股緊繃感才慢慢鬆開。

我們都在練習與金錢建立一段新的關係，也在學習如何溫柔地對待那個總是擔心「不夠好」、「不夠多」的自己。願你在每一個猶豫花錢的時刻，都能多一點理解，也多一點信任，相信自己值得擁有、也值得安心。

備註：本文案例為虛構創作，僅用以詮釋心理現象與觀點，不代表任何真實個案。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「《我有錢，卻不敢花》-給那個總是對自己很嚴格的你，一段與金錢焦慮和解的溫柔對話」，未經同意禁止轉載。）