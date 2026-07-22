花大錢買限量球鞋和甜點想哄女友開心 她回1句話瞬間心涼了

作者：賴聿軒（諮商心理師）

周五晚上，小米在下班後順路繞去了商場，買了一雙限量運動鞋。那雙鞋，是她女友最近頻頻提起、卻一直沒下手的那雙。她想像女友拆開包裹時的表情，嘴角不自覺地上揚。回家的路上，她順手買了她愛吃的甜點，心裡暗想：「應該會很開心吧？」

但回到家，女友卻淡淡地說：「你又亂花錢了喔？我沒說真的要買吧？而且這雙很貴耶！」那一瞬間，小米心裡震動了一下，好像什麼被澆熄了。她沒生氣，只是默默把鞋子收進鞋櫃，甜點放進冰箱，一邊對自己說：「也許是我想太多了。」

愛，是用錢表達還是被誤解？

像小米這樣的故事，你也熟悉嗎？當我們在關係裡用金錢表達心意，卻沒收到對方期待的回應，那份失落其實不只是因為「花錢沒被感謝」，更多的是「我想讓你知道我在乎，但你好像沒感覺到。」

「五種愛之語：享受恆久之愛的祕訣」這本書（Gary Chapman）提出的「五種愛的語言」裡，有一種就是「真心的禮物」。對某些人來說，禮物不只是物品，更是一種「我想你」、「我願意花時間和我所擁有的資源讓你開心」的情感傳達。而對於擁有這種愛的語言傾向的人，金錢花在哪裡，就像心意指向了哪裡。

但問題在於，愛的語言並不總是對等的。如果另一半對金錢的態度比較務實，可能更重視「共度的時間」或「言語的肯定」，那這樣的金錢表達反而容易被誤解為「亂花錢」、「不理性」，甚至造成不必要的關係摩擦。

當金錢遇上情感，我們其實在表達什麼？

從心理學的角度來看，金錢在親密關係中承載的不僅是經濟功能，更是情感的載體。

依附理論（Attachment Theory）告訴我們，每個人在關係中的互動方式，都受到早年經驗的影響。我們或許學會了「付出＝被愛」、「我需要證明自己的價值」，或者「我不主動給，別人就會離開我」。於是，金錢變成了我們與愛連結的某種工具，一個安全感的替代品。

像小米那樣，她透過購物與給予來建立連結，是不是某種潛意識裡對「被需要」的渴望？而當這樣的付出沒被接住，內心的失落感也更深了。

其實，我們都在用自己的方式愛著

我們在關係裡對金錢的態度，有人用花錢表達，有人用節儉照顧，有人用分攤維持平衡，這些方式都沒有對錯，只是不同的愛的語言與金錢價值觀交會的結果。

當我們願意去理解彼此表達愛的方式，也願意釐清金錢背後的情感意圖，那些「你怎麼又亂花錢」的對話，也許就有機會能轉化成：「你為我買的鞋子，我知道你是想讓我開心，這份心意我有看到，我也很開心。也許下次，我們可以一起挑，這樣更有意義。」

溫柔地問：我們在關係裡，怎麼談金錢？

在愛裡談錢，不一定是掃興，也可以是深層理解彼此的開始。

你可以試著問自己，也問對方：

⠂我怎麼看待「用錢表達心意」這件事？ ⠂我希望對方如何回應我的付出？ ⠂我在金錢的給與中，是不是也想要被看見、被認同？

這些提問，也許會讓我們更清楚自己在愛裡的需求，也幫助我們不再只是透過「花錢」來尋找安全感，而是真正建立起彼此理解的語言。

給願意用愛理解金錢的人

關係中的金錢從來不只是「多少錢」的問題，而是「我們怎麼看待對方的付出與需要」的議題。

下一次，當你在為對方買一樣小東西時，也許可以停一下，問問自己：「我為什麼想買這個？我希望對方感受到什麼？」又或者，當你收到一份讓你覺得「有點不必要」的禮物時，也可以試著說：「你是不是想讓我知道你很在意我？我有感受到，謝謝你。」

有時候，一句理解的話，比禮物本身還珍貴。

寫在最後：關於我的一點反思

寫這篇文章的時候，我想起自己也曾經在關係裡，用送禮物、請吃飯、為對方準備驚喜的方式來表達愛。那時候我以為，只要我願意付出、花時間、花錢，就能讓對方感受到我的心意。

但後來我才慢慢明白：愛不只是給，而是看見對方需要什麼、也看見自己為什麼這樣給。金錢，只是我們用來傳遞情感的一種方式。當我們願意放下「誰對誰錯」，回頭去理解彼此在這些行為背後的情感邏輯時，我們才能真正地靠近。

所以我想說，如果你也曾因為「不被理解的付出」而感到委屈、受傷，請不要急著責怪自己。那可能只是你在用自己的語言，拼命說「我在乎你」，只是你們還沒學會翻譯彼此的語言而已。

願我們都能在理解與被理解之中，慢慢練習：怎麼好好去愛，也怎麼溫柔地收下別人的愛。

這篇文章，寫給曾經努力表達愛的我們。

備註：本文案例為虛構創作，僅用以詮釋心理現象與觀點，不代表任何真實個案。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「金錢與親密關係：我們如何透過金錢表達愛」，未經同意禁止轉載。）