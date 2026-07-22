看起來一切正常 心裡卻快撐不住？你可能正處於「半憂鬱」

有辦法去工作，也能做得了家事，但內心確實有種「不單只是覺得憂鬱」的不適感；雖然不到必須去醫院的程度，再這樣下去卻也令人害怕。像這種比憂鬱更嚴重，又不到憂鬱症的狀態，即符合平光源醫師所定義的「半憂鬱」。

■ 你覺得容易半憂鬱的人，是什麼樣的人？

對於這個問題，你或許會想到「內心軟弱的人」、「抗壓性低的人」等答案。然而，事實上正好相反。

在這個複雜的現代社會，過去被視為「很棒的」性格特質，反倒常常變成把人逼入絕境的陷阱。

舉例來說，責任感很強的人。責任感很強的人，往往會覺得「這個工作只能由我來做」、「我不能給大家添麻煩」，承擔越來越多的工作。

在過去，責任感很強是一種美德，但如今是個需要做的事情會沒完沒了地冒出來的時代。責任感太強的結果，就是必須一個人面對無窮無盡的壓力。

此外，擅長忍耐的人也是一樣。

當然，不會輕易放棄，勇於面對眼前的阻礙是件值得讚賞的事情。可是，擅長忍耐的人，也意味著他不太能察覺到自己內心的狀態。

總是在累的時候跟自己說「我還可以繼續」，或者在心裡難受的時候，覺得「大家應該都是這樣」，讓自己逐漸變得麻木。

擁有這些特質的人，有一個共同點。那就是深信「我必須保持強大」。

因此他們常常說出以下這樣的話：

「我要是說喪氣話，大家會很困擾。」

「我必須振作起來，不然團隊就無法運作下去。」

「我絕對不能倒下。」

可是，請你仔細想想。所謂「真正的強大」，指的是一直勉強自己嗎？是就算超出自己所能承受的範圍，也要繼續努力嗎？

我認為，認清自己的極限，適當地休息，並在必要時尋求協助，能夠做到這些，反而才是真正的強大。

也許在從前的時代，會認為「強大的人」是「凡事都靠自己」的人。但在現代這種複雜且環境嚴苛的時代，我們需要改變對「強大的人」的定義。

真正強大的人是……

．誠實地承認自己極限的人 ．在需要幫助的時候，能說出「請幫我」的人 ．即使不完美，也能接納這一點的人 ．有勇氣在某些時刻停下腳步的人

總結來說，緊抓著過去對「強大」的定義不放，在現代是最危險的行為，會讓心靈變得脆弱。如果你是擁有從前被視為「很棒的」特質的人，那些是非常美好的優點。

但希望你能明白，這些特質在現代社會，同時也是「容易讓人陷入半憂鬱的特質」。

你的強大，唯有正確使用才能發揮價值。不惜傷害自己所展現出來的強大，並不是真正的強大。

可是，即使頭腦知道「不是自己的錯」，內心可能一時仍然無法接受。

「不過，要是我能處理得更好⋯⋯」

「其他人都可以做得很好，只有我⋯⋯」

「果然是因為我太軟弱了吧⋯⋯」

這些聲音是不是一直在你的腦海裡盤旋呢？

沒關係。我們先來嘗試「在想像中」逃離現實吧。這不是單純地逃避現實。暫時遠離責備自己的想法，是讓心靈休息的重要任務。

這個方法也叫做「積極地逃避現實」。

▼「假如時代不一樣？」

假如你生在古代，那時沒有手機跳出的通知、不用在社群媒體上互相比較、不會被大量的資訊弄得暈頭轉向、不需要擔心工作被AI搶走。

只需要早上起來後去耕田，吃些當季的蔬菜，晚上再安靜地睡覺。過著這種簡樸的生活。換言之，在古代，你此刻的痛苦大部分都不存在。

你之所以感到痛苦，不是因為你的個性或能力有問題，單純是因為你「出生的時代」的問題。感覺如何？這樣一想，有沒有覺得心情稍微舒坦一些？

▼替責怪自己的聲音按下暫停鍵

像這樣從不同的角度觀察自己的狀況，有時內心也會變得比較輕鬆。

「啊，有些部分確實好像不是我的錯。」只要你能這樣想，那就足夠了。

你不需要百分之百認同。也不需要靠邏輯去理解。只要能讓在心中持續責怪自己的聲音暫時停下來，你的心就會慢慢朝復原的方向前進。

「至少今天，我不再把錯怪在自己的身上。」

「至少今天，我試著認定這是社會的問題。」

「至少今天，我先當作是時代造成的困境。」

圖為《半憂鬱：給能工作，能生活，內心卻動彈不得的你》書封。如何出版社提供

透過這樣的想法，讓緊繃到僵硬的內心一點一點地鬆開。

原本凍得硬邦邦的心靈，只要經過好好休息，把它放在溫暖的環境下，自然會像濃稠的糖漿那樣融化，可以再生成任何形狀。

此時你可以不用勉強自己。此刻不努力也沒關係。現在，請你不要再責備自己，先把所有的注意力放在讓心靈休息這件事上。

※本文為如何出版社出版的《半憂鬱：給能工作，能生活，內心卻動彈不得的你》，未經同意請勿轉載。