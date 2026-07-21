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心智強大不是靠硬撐！專家揭「練眼睛」竟能提升抗壓力

究竟出版社／ 文．松島雅美
示意圖／Ingimage
示意圖／Ingimage

當聽到「心智強大」時，腦袋通常會閃過「擅長忍耐」、「積極樂觀」等字眼， 然而，這些不過是心理韌性的一部分而已。

實際上，心智強大的人在感到緊張或不安時，並不會一味忍耐，還能正確判斷形勢，持續做出適當的行動。

真正心智強大的人，他們擁有更寬廣的視野，能依照自己的想法，視情況選擇行動方案，靈活應付各種狀況。

那麼，要如何才能成為這種人？關鍵在於「眼睛」。

人的「眼睛」是「大腦」的一部分。

鍛鍊眼睛後，對事物的看法和用腦的方式會變得更為多元，思考的靈活度也隨之提升。

這樣一來，即使在高壓環境下，也能冷靜判斷、克服焦慮，做出適當的反應。換句話說，若想強化心智，就要「鍛鍊眼睛」。

當我們每天學習、工作、飲食、旅行時，會透過眼睛獲取大量資訊。據說在我們獲得的資訊中，其實有八成左右都來自視覺。然而，光是映入眼中並不夠。

要達到真正的「看見」，必須經過以下三個步驟：

步驟① 從眼睛接收資訊。

步驟② 用腦對資訊進行識別、整理和判斷。

步驟③ 根據判斷的結果，採取行動。

圖／究竟出版社提供
圖／究竟出版社提供

這套流程必須環環相扣，視覺功能才能正常運作，達成真正的「看見」。如果只是從眼睛接收資訊，嚴格來說算不上是「看見」。

如果這套視覺功能有充分發揮作用，我們就能更輕鬆地轉換視角，迅速處理，縮短承受壓力和不適的時間。另外，視覺功能的發揮也能減少「不知情」占據重要角色。

雖然沒人能預知未來，但我們依舊可以鍛鍊視覺功能，培養正確掌握現況，洞燭機先的能力。

鍛練觀察力，減少「不知情」的狀態，縮短感到不適的時間──就是讓心智強大的關鍵。

此外，所謂「視覺功能」並非單純的視力良好，而是指用眼捕捉資訊，經過腦處理，轉化為適當行動的整套流程。

當這套流程運作順暢時，判斷狀況的速度和行動的正確度都會提升，為日常生活和工作表現帶來明顯的影響。

例如，跟工作相關的視覺功能包含以下幾種：

◎ 眼球運動：逐字閱讀文章，快速移動視線的能力。

◎ 空間認知：以宏觀視野看事物，從不同角度解釋的能力。

◎ 周邊視覺：運用寬廣的視野，掌握周遭情況的能力。

◎ 工作記憶：暫時儲存多項資訊，用於解決問題的能力。

這些功能都和「內心強度」有密切的關係。

試試看「用眼睛把狗放進屋子裡」的練習：

圖／究竟出版社提供
圖／究竟出版社提供

①用類似鬥雞眼的方式，讓「狗」和「屋子」的影像逐漸靠攏。

②維持「狗在屋子裡」的狀態30秒。

圖為《原來訓練眼睛，就能強化心理素質！：獨家專利心理視覺訓練，企業菁英、奧運選手與名校都在用》書封。究竟出版社提供
圖為《原來訓練眼睛，就能強化心理素質！：獨家專利心理視覺訓練，企業菁英、奧運選手與名校都在用》書封。究竟出版社提供

這個練習可以鍛鍊用雙眼視差產生立體感的能力，進而增強「空間認知」、提升思考的靈活度。

當我們察覺到壓力，開始蒐集資訊，尋找對策，安排哪項對策在哪個階段實行時，空間認知能幫助我們從不同的角度分析、從別人的立場觀察。

空間認知能力提升後，制定計畫和掌握整體流程的能力也會隨之增強，對日常生活和工作都有好處。

※本文為究竟出版社出版的《原來訓練眼睛，就能強化心理素質！：獨家專利心理視覺訓練，企業菁英、奧運選手與名校都在用》，未經同意請勿轉載。

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