蕭煌奇結婚，為什麼引起這麼多討論？

作者：林少湲（諮商心理師）

2026年初，藝人蕭煌奇宣布登記結婚。祝福湧現的同時，不同的聲音湧現留言，有帶著關懷的提問「另一半會不會很辛苦？」也不乏浪漫的人說「真愛嘛！就是要吃苦當吃補！」也有人跟蕭煌奇的幽默一樣黑說「愛情是盲目的」…

這些反應，並非針對任何個人選擇，而是當親密關係與身障者被放在同一個畫面裡時，社會集體被喚起的心理焦慮：對照顧者角色的想像、對負擔的擔心、以及對未來不確定性的恐懼，往往比祝福更早浮現。

關係花園：我們其實在擔心什麼？

如果把親密關係想像成一座「關係花園」，這些提問其實都指向同一個核心問題：「這片土壤，夠不夠安全，能不能讓兩個人都被真實地承接？」

從精神分析師溫尼考特（ D. W. Winnicott.1896~1971)的觀點來看，關鍵從來不只是能力或條件，而是關係是否能相互扶持，成為一個「足夠好的關係與環境」，讓人不必為了留在關係裡而犧牲真實自我。

為什麼一談到身障者的親密關係，大家第一個想到的是「誰來照顧」？

許多人以為，進入這樣的關係前，最重要的是先評估能力：「我能不能照顧對方？」

但在心理層面，更深的一個問題其實是「這段關係，會不會從一開始就被制式化為某種固定角色，而不被允許成為一個互為主體的空間？」

溫尼考特提醒，如果關係過早被框成「照顧者／被照顧者」，人往往會為了維持關係而壓縮真實自我，活成「符合角色期待的樣子」。

常見的內在壓力包括：

⠂身障者不敢表達真正的渴望與需求，害怕一說出口就被看成「負擔」 ⠂伴侶則勉強自己撐住、不敢承認疲累，害怕拒絕會讓關係顯得不夠愛、不夠穩定，久而久之，雙方都在關係裡失去呼吸的空間。

真正重要的心理準備，從來不是「我能不能一直堅強」，而是能不能承認害怕、允許相互依賴與照顧，同時保有自己的情緒與身心界線。

補充：我們在談的，其實是「照顧的姿態」

討論親密關係中的照顧，關鍵不在於「彼此為對方做了多少」，而在於——照顧，是以什麼姿態發生與維持的。

照顧的形式：外在可見的行為，如陪同就醫、協助生活、分擔家務 照顧的姿態：內在的心理位置，這份照顧是出於選擇與協商，還是出於責任、內疚與害怕失去關係

當照顧主要由「我應該」所驅動，關係容易慢慢功能化：照顧者像是在執行任務，被照顧者則因愧疚而縮小需求、壓抑情緒。

在溫尼考特的語言裡，這會讓真我逐漸退到幕後，關係表面穩定，內在對自己與親密關係卻開始默默的斷裂。

相對地，足夠好的照顧姿態，並不否認疲累與界線，而是讓照顧本身成為可以被談論、被調整的關係內容。

它通常包含三個重要元素：

1. 照顧是被雙方同意的，而非吞忍 2. 照顧能回應情緒需要，而不只是完成任務 3. 角色不是永久固定，而是能隨生命階段流動

就像花園裡的澆水——水量固然重要，但更關鍵的是，它是否真的被植物吸收，而不是長期積水、反而傷了根系。

從戀愛走向婚姻，哪些現實調整會真正考驗關係？

戀愛像是花園的萌芽期，重在被理解；婚姻與共同生活，則進入需要長期照料與反覆修剪的成長期。

現實會逼出未曾細談的議題：

⠂生活節奏與體力分配 ⠂照顧是否是協商後的選擇，而非默默承擔 ⠂當兩個人都累時，關係能不能允許彼此說「我需要什麼樣的休息，而休息之後，我就能有空間更好的愛你」

溫尼考特指出，成熟的關係不是永遠平衡，而是允許失衡後的修復。若照顧只剩功能、缺乏協商，關係就像花園只剩除草，卻忘了澆水與欣賞。能走得久的伴侶，往往不是誰比較有能力，而是能不能不斷調整角色、善用外部資源，讓關係不必只靠意志力撐著。

當情緒低潮出現，怎麼溝通才不會各自孤單？

關係裡最深的孤單，不是困難本身，而是不能把真實狀態放進關係裡。

「再忍一下就好」、「我不能成為負擔」、「對方已經很辛苦了」這些看似體貼的念頭，往往讓人用功能撐住關係，卻在無力時引爆更劇烈的衝突與傷痕。

從溫尼考特的角度，修復關係的關鍵不是立刻解決問題，而是讓語言回到感受：

不只是說「我可以」，而是能說出「我現在需要先照顧自己，但在另一個時候，我願意、也能提供支持。」而不感到害怕與愧疚，因為有著對自己與關係的信心與經驗，而安心的能夠平衡自己與關係。

當一段關係能接住這樣的真實，它就重新獲得情感流動的水分。

心理諮商的角色，也正是在協助關係找回這個「可承接的內在品質與空間」。

結語｜穩定的關係，從不是強弱，而是真實地一起看見與支持彼此

蕭煌奇的婚姻之所以引起討論，不只是因為名人身分，而是觸動了每一段親密關係裡都存在的恐懼——害怕成為負擔、害怕必須用功能才能被愛、害怕說出口會失去關係。

從溫尼考特的依附觀點來看，真正重要的從來不是：「這段關係能不能一直撐下去？」而是：「當彼此是真實的，這段關係的品質，是否足夠好，讓我願意留下來？」

如果答案是肯定的，那麼這座關係花園，才真的有機會在風雨之後，持續盛開。就如同蕭煌奇的歌曲《沒事的》中提到「仰望陽光溫暖灑落，或沉思看日落，互相陪伴、滄桑也是豐厚。不要害怕命運愛轉折，一起奔跑、一起去漂流，過程多坎坷，都會留下感動，忘了難過。」

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「蕭煌奇結婚，為什麼引起這麼多討論？」，未經同意禁止轉載。）