越生氣視野真的會變窄！心理學曝1招快速冷靜 還能提升解決問題能力

面對「不明」時， 肉眼的視野也會變窄

面對「不明」時，人類會容易緊張不安，肉眼的視野也會頓時變窄。但心智強大的人此時卻能迅速放寬視野，四處張望，蒐集有利於下一步行動的資訊。

當我們感到憤怒、痛苦或焦慮時，若只注意自己的情緒，會難以擺脫不適的狀態。所以這時最好先暫停一下，確認周圍情況，嘗試轉換視角，才有機會舒緩激動的情緒，恢復冷靜。

例如，在工作中被主管的話激怒時，若是一味地沉溺在鬱悶的情緒中，壓力只會有增無減，因此當務之急就是先「察覺」自己在生氣，找出氣憤的原因。

◎ 是因為自己明明按照指示進行，主管要求的成果卻與當初的指示南轅北轍而感到委屈嗎？ ◎ 是因為主管交代的任務太強人所難嗎？ ◎ 是因為自己的失誤明明沒那麼嚴重，卻被主管罵得狗血淋頭嗎？ ◎ 是因為明明整個團隊一起負責專案，出錯時其他成員卻冷眼旁觀嗎？ ◎ 是因為對方的話雖然不無道理，表達的方式卻令人惱火嗎？

只要像這樣釐清憤怒的起因和背景，就能更客觀地檢視自身的情緒。在放寬視野後，通常可以產生更有建設性的想法，譬如「我可以如何應對？」、「我要如何避免在未來重蹈覆轍？」等。

順帶一提，目前已經有研究證實了，視野的寬廣度和解決問題的能力息息相關（Fredrickson et al., 2005; Krawczyk et al., 2011）。該研究指出，要成為優秀的問題解決者，需具備「擺脫固定思維，從不同角度思考」、「探索新的點子和可能性」、「在混沌不明的局勢中也能臨機應變」的思考技能。

不僅如此，這些思考技能也關係到人在社會生活中進行各式推論的能力，包括「保持開闊的胸襟」、「重新檢視既定常識」、「擁有全新的視角」等。

由此可知，具有「放寬視野」技能的人，往往更善於處理問題，進行溝通時的態度也會更圓滑。

另一方面，若是太拘泥陳舊的觀念和習慣，不會從新的角度看事情的人，通常思維會比較僵化，可能會損害解決問題的能力。

一旦視野變狹隘，選項就會減少，行動的範圍也會隨之受限。

在人多的場合生出負面情緒時，先試著環顧四周

請想像一場和一群好友歡聚同樂的派對或活動現場。

在愉快的氣氛中，有個朋友對你極盡嘲諷，講話酸溜溜的。你可能會一時光火，但只要暫時將視線轉向四周，看到大家的笑容，你就會冷靜下來，告訴自己：「還是先別發火吧。」

如果只關注自己的情緒，不但怒火會越燒越旺，甚至可能會爆發出來，將現場和諧的氣氛破壞殆盡。有時只要往周圍的人瞄一眼，情緒就會緩和下來。

當我們陷入負面情緒時，視野容易變狹隘，所以當務之急是馬上抬起頭，確認周遭的情況，將注意力轉向其他可能性或選項。這樣一來，我們就能更快恢復冷靜，找到應對之道。

找到解決方案和商量的對象

尋找解決方案或商量的對象，也是「放寬視野」的行動之一。

當工作陷入瓶頸，感到煩躁時，可以向有這方面經驗的人或職場前輩請教，或許就會得到意想不到的線索。

另外，重新翻看操作手冊，或許會發現新的執行方式或解決方案。而利用網路搜尋或參考書籍，也可能發現光靠自己的知識無法察覺的觀點。

當你莫名地陷入沮喪，或是沒來由地感到煩悶時，如果想不出任何原因，也找不到解決的線索，最好換個角度提醒自己「現在就算想破頭也沒用」、「先試著轉換心情吧」。只要改變環境，或是沉浸在喜愛的事物當中，以往未曾留意的情緒或新的解決方案，就可能慢慢浮現。

圖為《原來訓練眼睛，就能強化心理素質！：獨家專利心理視覺訓練，企業菁英、奧運選手與名校都在用》書封。究竟出版社提供

另一方面，人也容易困在過去的失敗或後悔中。

以購物為例，相信很多人都曾經因一時衝動，在網路上買了不必要的商品吧。如果有退貨的機制倒是無妨，但萬一買到概不退換的商品，就只能懊悔地想：「這錢真是白花了……」

但即使這樣，我們還是能放寬視野，發現新的選項。試著思考「能不能另作他用」、「能不能給更需要的人」，就可以擺脫後悔的心情，選擇不同的行動。

「放寬視野」不只是用肉眼觀察四周，也包括蒐集資訊、從其他角度思考、選擇當下對自己最有利的行動等能力。

※本文為究竟出版社出版的《原來訓練眼睛，就能強化心理素質！：獨家專利心理視覺訓練，企業菁英、奧運選手與名校都在用》，未經同意請勿轉載。