4歲不會走、不哭也不玩…她倒下第一杯沙後 終於開始回應世界

沙杯：從自閉式到感官遊戲

妮基由於父母極度忽視，導致生長遲緩。除了營養不良、未經治療的皮疹與感染外，四歲的妮基進入寄養照顧系統時，還不能走路，幾乎不會說話，也沒有經過如廁訓練。「養母報告：妮基萎靡不振且消極。即便弄髒或餓了，她也不哭。她總是待在同一個地方，顯然不適應離開她的嬰兒床。她似乎對玩具不感興趣，且常常把她的毯子攥在手裡。當她的養母早上走進房間來，妮基會猛然縮起身子」（142）。在治療室裡，她的治療師發現妮基在好幾個月裡，都是被動且無反應的，既不依附任何人，也對其他人的活動毫無興趣：「我會坐在她旁邊，確保她看著我滾動球，把紙板剪成各種形狀、玩水、搭積木，還搭各式各樣的物。她通常只是把她雙手的手指含在嘴裡，坐著看。」

在成人缺席的情況下，一個孩子的世界視域會被嚴重限縮。被忽視的、無人照料的兒童，即使受傷或沮喪，也不會哭泣，因為他們不再期待來自世界的回應。他們不會探索新的情境或與未知之物玩耍。他們對自己、對他人、以及對世界的信任已遭破壞（Erikson, 1950/1963），以致他們與人、與物的開放性（openness）被嚴重阻滯。無法成為一個真正參與者的妮基，淪為遙望他人玩耍的旁觀者。她創造出一個可預測的狹窄視域，身處其間，她知道如何運作，並將威脅、陌異與混亂的世界隔絕在外。

在這個半自閉的視域中，遊戲被重複性的自我刺激活動取代：搖擺、敲打頭部、開關燈，或在眼前揮動手指。與遊戲不同的是，這些活動沒有轉換與變化，而是以單調重複的方式持續進行，結構上毫無改變。在自閉式與創傷性遊戲（traumatic play）中，孩子感受到一遍又一遍地重複同一個動作的衝動，因為這是他／她能夠親自啟動並自行掌控的一個微小行動。在真正的、非創傷性遊戲（nontraumatic play）中，玩耍過程（the plaything）開始與玩耍者互動，並改變遊戲走向（Buytendijk, 1933）。然而，自閉式玩耍者，無法承受玩具的不可預測性。取代與物、與人的開放性、互動式交織的是，緊抓住某一姿態，並將其全面化，使它主宰整個感知場（the perceptual field），將其他一切排除在外。這是對不可預知的沛然豐盈的一種防禦，也是對它的在場顯現的無力承受。

有四個月的時間，妮基毫無反應。她看著治療師擺弄玩具，但始終把自己的手指含在嘴裡。當她第一次出現自發的玩耍活動時，那是一個極為基本的動作：「將沙子從一個杯子倒入另一個杯子，再把水倒在沙子上，看著它被吸收又乾掉」（Gil, in James 1994, 142）。她的首次玩耍是重複性的，且聚焦在感官經驗，這並非偶然。儘管看起來很簡單，妮基的初次沙盤遊戲，卻擺脫了半自閉式的活動循環，且顯示了她與世界關係的一次深刻轉變。

在與水、沙子、積木、剪刀及其他物互動時的感官經驗，讓年幼孩子有機會被特定環境所形塑，同時也形塑她的特定環境。但這樣做需要具備被挑戰的勇氣：水會流走，沙子在指縫間化為烏有，剪刀會裁切，但物會阻抗。這類型的遊戲，皮亞傑（1962）稱之為刺激感官與大腦發展的感官運動遊戲（sensorimotor play）。它不只是觀察物體的屬性，更包含直接經驗，這樣的經驗反過來又深化了孩子的自我覺知（self-awareness）。當孩子試圖抓握沙子或堆疊積木時，他或她會發現自己的手指，而當沙子散落或積木倒塌時，則發現了手指的局限。任何類型的遊戲，最基本的要求是孩子能透過他或她自己的接觸，來改變世界的結構，而他或她也隨之被改變。

起初，妮基的治療師示範簡單的玩耍形式，向她展示與物的玩耍接觸是安全的，以引導她走出狹窄的嬰兒床生活圈。她開啟了沙子固有蘊含的可能性：它可以被挖出或抹平，挖出洞或堆積，被篩濾或壓實（packed together）。遊戲的先決條件是有能力經驗事物所固有蘊含的多重接觸之可能。這種開放性，使玩耍有別於其他人類活動，例如工作或結構化的學習。如我們在前幾章所見，在玩耍中，物的那些異於己的、被遮蔽的面向發出召喚（beckon）。沙盤中的沙「讓世界化成」（is worlding），也就是說，它顯露自身為一個完整意義場域的關係連結（nexus），因而有了涉入其中的可能。對於一個被剝奪護持環境（holding environment）的孩子而言，豐沛的可能性所提供出來的陌生不安（uncanniness）與充盈（fullness），是壓倒性的：沙盤是陌生且具有威脅的。玩沙盤意味著要冒險進入未知，並留下她自己的痕跡，而這正是這個小女孩已經學會不去做的事。對自己的意向性的嚴格壓制，正是她的生活的印記。當沙子回應手的觸碰，它會突然讓孩子自身的姿態顯現出來，並展露她為世界舞臺上的一個演出者。它成為一個自我表達與自我經驗的可能位置，並使得孩子的意向性可見：「我想在沙子裡挖一個坑……在那裡……我能讓它保持平整嗎？」玩耍成為無需直接宣告自我（the self），就能行使能動性（agency）和自我身分（selfhood）的場所（Gadamer, 1996）。

有很長一段時間，妮基只是看著治療師玩各種各樣的物，完全不留下任何屬於她自己的痕跡。治療師非常清楚：妮基需要成人的恆定，以及這間小遊戲室的同一性，她樂於建立起人的溫暖、空間的恆定與時間的節奏，這些特性標誌了一個良好的護持環境，並重新找回一種原初的安住性（housedness）感覺。終於，妮基拿起兩個杯子，把沙子從一個杯子倒進另一個杯子裡，接著把水倒在沙子上。填滿與倒空，「施」（giving）與「受」（receiving），是人類經驗中兩種最基本的形式。這種感官沙盤遊戲的滿足感，它在身體感受上的愉悅，因妮基自己現在能夠創造出這種空與滿（emptiness and fullness）的原初經驗，而得以強化。

圖為《童年現象學：孩子活出的世界——生命早期的身體、關係、空間與時間經驗》書封。心靈工坊提供

從杯子裡流出來的沙子，對妮基來說，不僅僅是一個物體。沙子以其自身的姿態與形貌，與她發生互動。杯子的傾倒與承接，使滿與空的循環更明顯，而這一直是妮基先前生活中一個壓倒性的主題。與物的互動，將人性情感的複雜性，濃縮為一種簡單的形式，這種形式之後能在繪畫、遊戲、語言與其他象徵性表達中，被重新創造與再現（Langeveld, 1968）。在孩子的姿態與物的姿態交匯處，符號（symbols）誕生了。符號在童年裡湧現，並非源於認知加工，而是源於孩子的具身存在與感官世界主動且富有情感的交織。

※本文為心靈工坊出版的《童年現象學：孩子活出的世界——生命早期的身體、關係、空間與時間經驗》，未經同意請勿轉載。