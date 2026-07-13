孩子一沒手機就喊無聊、秒暴怒？心理師教做「多巴胺菜單」終結暑假3C大戰

作者：曾麗心（臨床心理師）

不給孩子玩3C，但每天一直喊無聊…

不給孩子玩3C，但每天一直喊無聊…給了手機，結果就整天盯著螢幕廢寢忘食…叫他別再看手機了，一秒就暴怒，親子大戰一觸即發…

暑假一開始，你家是不是也上演前面這些3C管控日常呢？孩子睡到中午才醒、一整天黏在沙發上滑手機、打電動，只要一叫他做別的事，就回你一句：「好無聊喔！」叫他自己找事做，孩子卻提不起勁，滿腦子只想用3C。

這時候，無論爸媽是苦口婆心的循循善誘，還是嚴刑峻罰的管教介入，可能都無法讓孩子立刻放下3C，因為孩子的大腦，已經被「多巴胺」悄悄綁架了。

當家長強行拿走手機，卻沒有提供替代品，孩子的大腦就會陷入「多巴胺戒斷」的焦慮與空虛，他們當然會反抗、發脾氣。所以在你祭出「沒收手機」或是直接刪去遊戲帳號/APP這類強硬手段之前，想邀請你先看完這幾張圖卡，比起硬性禁止3C，家長其實可以思考一套更聰明、更不傷親子關係的「#多巴胺菜單」：

用真實世界裡的快樂，慢慢取替3C帶來的短暫刺激娛樂。

✅ 核心觀念：別只是「拿走」快樂，我們要「替換」快樂。

我們可以和孩子開一場「暑假生活規劃會議」。會議的目標不是訂定嚴格的時間表，而是共同設計一份專屬的「多巴胺菜單」。重點不是「消滅3C」，而是「重建大腦對其他活動的興趣」。

這份菜單的目的是列出：「除了手機以外，還有什麼事能讓你感到快樂或平靜？」我們要把這些活動具體寫下來，當孩子喊「好無聊」想拿手機時，就像點菜一樣，從菜單裡挑一件事來做。

我們可以把菜單分為三類：

一、前菜（輕鬆、隨時可做的小事）：

⠂去擼貓或逗狗10分鐘

⠂泡一杯好喝的熱可可

⠂聽兩首喜歡的歌並跟著唱跳

⠂做5分鐘的伸展操、跳繩、捲腹

二、主餐（需要投入較長時間，能帶來成就感的「心流」活動）：

⠂組裝一套樂高或模型

⠂和家人一起烘焙餅乾或做一道菜

⠂去公園打一場球或騎腳踏車

⠂閱讀一本「非關學業」的小說或漫畫

三、甜點（高強度的娛樂，但需要限量）：

⠂諸如打電動、滑手機、遊樂園、看電影等。

關鍵是：甜點很好吃，但不能當正餐吃。我們要與孩子協商好「享用甜點」的時間與份量（例如：約定好每天晚上7-8點是自由滑手機時間）。

✅ 比禁止3C更重要的事：

親愛的爸媽，3C管控的目標不該是「完全杜絕 3C」，這在現代社會既不現實，也會破壞親子關係。

我們的目標是幫助孩子的大腦「恢復平衡」，讓他們重新體驗到：真實世界裡的快樂雖然來得慢一點，但卻更深刻、更持久。請試著用「多巴胺菜單」取代「禁止令」。

當孩子發現生活中有其他好玩的事情時，手機自然就不再是唯一的選擇了。

👉 滑到最後，今晚就能和孩子一起討論屬於你們家的「多巴胺菜單」吧！

圖／ 截自擁抱心理官網

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（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「暑假期間，就怕孩子3C成癮嗎？」，未經同意禁止轉載。）