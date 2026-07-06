AI幫她規畫完美京都行！省到最高CP值卻崩潰問：我的快樂在哪裡？

聰明消費的倦怠——我買到了一切，除了開心

哈囉，我的「優化師」們！歡迎回到《阿雅的人生演算法》頻道！阿雅現在在京都的嵐山竹林，這裡就是網上瘋傳的隱藏版拍照景點，是不是超美？

阿雅舉著手機，熟練地調整著拍攝角度，讓清晨的陽光恰好穿過竹葉的縫隙，在鏡頭裡拉出一圈柔和的光暈。她對著螢幕，露出了一個練習過上百次的、溫暖而有感染力的笑容。

「這次日本的旅行，我全程使用『MindsEye』應用軟體進行規畫，充分運用達到了最高 CP 值。從搶到低價機票，到預定這家藏在巷子裡的寶藏民宿，全程花了不到一萬三千塊。這就是聰明消費的魅力！

接下來，我會把所有的省錢攻略和打卡路線都整理出來，記得關注我喔！」

她完美地錄完了最後一句，語調輕快地上揚，對著鏡頭比了個心。

在點擊「停止錄製」的瞬間，阿雅像是被抽走了所有能量，臉上的笑容立刻垮了下來。她長長地、深深地呼了一口氣，彷彿卸下了千斤重擔。手機在她的手中，不再是一個記錄生活攻略的工具，而是一塊沉重、冰冷的金屬。

周圍的竹林依舊靜謐、美麗，鳥鳴聲清脆悅耳。但這一切，在阿雅眼中都迅速褪去了色彩，變成了一張張模糊、可以用來當 Vlog 背景的圖片。她感覺不到風，也聞不到雨後泥土的清香，她只感到一陣深入骨髓的疲憊。

「為什麼？」她問自己。

這明明是一場完美的旅行。每一個環節都在她「人生演算法」的掌控之中。她沒有浪費一分錢，沒有走錯一步路。這份無可挑剔的「掌控感」，本該是安全感的最大源頭。她看著手機裡那份精準到以分鐘計算的行程單，看著上面每一個被劃掉的、代表「已完成」 的待辦事項，心中非但沒有升起滿足感，反而湧起了一陣莫名的恐慌。

她所追求的「情緒價值」，到底在哪裡？

傍晚，阿雅拖著疲憊的身體，站在一家網紅拉麵店的門口。長長的隊伍，MindsEye 精準地預估了排隊時間——一小時五十七分鐘。

「不能浪費時間！」——這是她人生的第一信念。

於是，在京都充滿生活氣息的古老街道上，在一群有說有笑、耐心等待著美食的遊客與本地人中間，阿雅從背包裡拿出了耳機與微型麥克風，開始利用這段時間，錄製下一期關於「如何利用零碎時間進行自我增值」的語音課程。

她像一臺精密的儀器，在嘈雜的環境中，依然能以標準的發音，輸出關於效率與優化的方法論。終於輪到她了，當那碗熱氣騰騰、在美食攻略上被描述為「能為靈魂帶來慰藉」的拉麵被端到面前時，阿雅卻一點也不期待。她做的第一件事依然是拿出手機，從三個不同的角度，拍攝下最完美的照片上傳並配文：「兩個小時的等待，只為這一口的值得。」她吃了一口麵，味道不錯，和AI助手資料庫裡描述的「醇厚豬骨風味，麵條勁道」完全一致。但也就僅此而已。它嘗起來就像一串完美的資料──正確，卻沒有驚喜。

看著對面一桌正在分享同一碗麵的年輕情侶，他們笑得那麼開心，湯汁濺到了臉上也毫不在意。她又看到鄰座獨自一人的老先生，滿足地閉著眼睛，喝下了最後一口湯。

那一刻，阿雅突然感到一陣無法言說的孤單與茫然。她明明買到了一切，最便宜的機票、最高評價的拉麵、最美的風景……可是為什麼那些最珍貴、洋溢在別人臉上的東西，她卻一點都沒有得到？

回到那間被AI評為「CP值和設計感最佳」的民宿，房間裡空無一人。阿雅放下背包，沒有像往常一樣開始整理今天的素材，而是把自己重重地扔到了床上。

她蜷縮成一團，像一個迷路的孩子。那股熟悉的、名為「空虛」的潮水，再次將她淹沒。她再也無法忍受這種完美的空洞感。她抓起手機，像是抓住了最後一根救命稻草，打開了那個她最信賴的、名為「MindsEye」的AI人生規畫助手。

她顫抖著，用盡全身力氣，在對話框裡，打出了一個她從未問過的問題：「下一個能提供最高『情緒價值』的目的地是哪裡？」然後發送。

預想中那些基於地理位置、消費資訊和使用者評論生成的「最優解」清單並沒有出現。

螢幕上所有熟悉、充滿科技感的使用者介面，在那一刻全都消失了。取而代之的，是一片純粹、深不見底的黑色。

幾秒鐘後，在螢幕的正中央，緩緩逐字地浮現出幾行白色、沒有任何修飾的系統字體。它不再像一個工具，更像一位冷漠的法官正在對一份荒謬的呈堂證供進行審閱。

「我是『缺』。指令已收到，正在處理『尋找最高情緒價值』。在處理前，系統需要校準一個核心參數。請回答：你的『開心』是用什麼來測量？」

「缺」的診斷報告001

報告標題：

系統警報——「理性腦」的過度補償與「哺乳腦」的需求忽略

核心診斷：

你「人生演算法」的生活態度，導致大腦系統出現嚴重的功能失衡。「理性腦」長期處於超負荷運行狀態，以此過度補償內在的安全焦慮，同時完全壓制並忽略了「哺乳腦」發出的核心需求信號。

理論介紹：

《三位一體大腦》模型

為了讓更加地理解自己，你需要了解大腦的三個「房客」。這是由美國神經科學家保羅·D·麥克萊恩提出的一個經典比喻：

★爬蟲腦：腦幹和小腦區域，是大腦最古老的部位。它只關心生存，追求絕對的安全。

★哺乳腦：邊緣系統。它關心情緒與關係，追求聯結與歸屬感。

★理性腦：新皮質。它關心邏輯、理性和未來規畫，追求掌控與最優解。

圖為《生命靜界：你的人生演算法需要升級了》書封。方智出版社提供

本次「旅行」的分析：

你整趟的日本之行，都是理性腦的完美傑作。它成功地執行「最佳 CP 值」和「最高效率打卡」的指令，這讓你的爬蟲腦產生了短暫「一切都在掌控中」的安全感。

然而，你的哺乳腦全程都在發出抗議。它渴望的是與人真實的聯結（像拉麵店裡的情侶一樣）、無目的地的閒逛、感受著竹林裡的風。這些無法被量化的「情緒價值」，被你的理性腦全部當作低效率、無用的訊號所遮蔽了。

你感到的倦怠與空虛，是你的哺乳腦因長期被忽略而發出的系統罷工警報。

結論：

系統提出的問題──「你的開心，用什麼來測量？」

是一次系統診斷，它像過度發達的「理性腦」提出一個無法用數據計算的問題，目的就是為了讓你看到，你的系統中存在一個巨大、無法量化的「需求黑洞」。

※本文為方智出版社出版的《生命靜界：你的人生演算法需要升級了》，未經同意請勿轉載。