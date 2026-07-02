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遠東SOGO伴兒少逆風飛翔 催生61位總統教育獎得主

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（後排）與榮獲2026年總統教育獎的少年楷模合影（左起危宇澤、王柏權、黃韻慈），透過暖心陪伴與實際行動，支持孩子勇敢追逐夢想。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO百貨董事長黃晴雯（後排）與榮獲2026年總統教育獎的少年楷模合影（左起危宇澤、王柏權、黃韻慈），透過暖心陪伴與實際行動，支持孩子勇敢追逐夢想。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO百貨持續以實際行動陪伴特殊境遇兒童成長，今年再傳佳績，共有4位歷屆「SO GOOD好小孩少年楷模」榮獲2026年總統教育獎，歷年累計已催生61位總統教育獎得主，持續立下企業長期陪伴兒少成長的重要里程碑。

邁入第14屆的「SO GOOD好小孩少年楷模徵選」活動，是台灣百貨業唯一、也是民間最具代表性的特殊境遇兒童典範徵選平台。多數少年楷模雖來自經濟弱勢家庭，或因疾病、身心障礙面臨人生挑戰，卻始終以樂觀與努力迎向未來，透過此平台讓更多努力向上的孩子被社會看見，截至今年，該平台已累計獎勵359位學童，並發出439萬元的獎助學金。

遠東SOGO百貨暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，百貨通路不只提供商品與服務，遠東SOGO透過長期關懷與資源投入，成為社會共好的平台。她強調，企業從過去到現在，不間斷地在孩子重要的人生時刻給予陪伴，就是為了讓孩子知道自己值得被看見，也期待他們帶著這份力量繼續勇敢追逐夢想，未來再把這份善意傳遞給更多人，讓善的循環持續發生。

今年榮獲總統教育獎的4位歷屆「SO GOOD好小孩少年楷模」，都以不同方式寫下動人的生命故事。王柏權罹患俗稱「泡泡龍」的遺傳性表皮分解性水泡症，即使雙手只能以虎口微小空間握筆，仍持續精進書法與學習音樂，夢想成為爵士鼓鼓手。黃韻慈則面對癲癇、自閉症等多重挑戰，仍熱心投入志工服務，並在繪畫與音樂領域展現亮眼表現。羅柏勛則不屈於全盲限制，勇敢完成泳渡日月潭等挑戰，以堅毅精神突破生命限制，展現逆境中的不凡勇氣。

危宇澤克服先天性聽障限制，多次刷新全國賽紀錄並於國際賽事創下佳績，去年更在東京聽障奧運男子十項全能中勇奪銀牌，用汗水證明努力沒有界限。這次他在SOGO挑選「人生第一套西裝」去領獎，讓平常習慣穿運動服的他，首度穿上正裝難掩靦腆，卻也充滿感動並感謝SOGO給予自己珍貴機會，迎接屬於自己的榮耀時刻。

為了陪伴孩子迎接人生的重要時刻，黃晴雯昨日特別邀請4位得主及家人蒞臨SOGO環保餐廳享用午餐，並贊助前往總統府領獎的正式服裝與鞋履，希望讓孩子們帶著自信站上人生的重要舞台，感受到一路以來始終有人陪伴與支持。

遠東SOGO攜手視覺藝術志工老師舉辦星空計畫到宅公益，教導國小組獲獎者黃韻慈（前排右）投入志工服務與繪畫領域。圖／遠東SOGO提供
遠東SOGO攜手視覺藝術志工老師舉辦星空計畫到宅公益，教導國小組獲獎者黃韻慈（前排右）投入志工服務與繪畫領域。圖／遠東SOGO提供

罹患泡泡龍症的王柏權（前）想當街頭藝人，希望將自己的勇氣傳進鼓聲中，讓更多人聽見。圖／遠東SOGO提供
罹患泡泡龍症的王柏權（前）想當街頭藝人，希望將自己的勇氣傳進鼓聲中，讓更多人聽見。圖／遠東SOGO提供

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