明明能上班卻一回家就垮掉？心理師：你不一定有病 但你可能真的很累

作者：賴聿軒（諮商心理師）

有些人會走到一個很微妙的位置。不是崩潰、也不是完全沒事，而是卡在「我到底要不要找心理師？」的邊緣。你還在生活裡，還能上班、還能回訊息、還能把事情完成，旁人看不太出來你有什麼不對勁的地方，連你自己有時候都會說服自己：「好像也還行吧。」但你心裡其實知道，你已經撐了一段不算短的時間了。

那種累，不一定每天都很明顯。有時候是回到家，一坐下來，整個人突然垮掉；有時候是明明沒發生什麼，眼淚卻一直在眼眶打轉；也有時候，是一種很安靜的空，好像情緒被調成靜音模式，什麼都聽不太清楚。有些人會把這樣的狀態形容為「情緒麻木」或「心理疲勞」。

你可能也偷偷查過一些關鍵字。不是很大聲地求救，而是想確認自己是不是「怪怪的」：「一直想哭但又不算憂鬱症，這樣需要諮商嗎？」、「不是真的想死，但也不太想活，這算正常嗎？」、「沒什麼感覺，是不是我哪裡壞掉了？」

很多人在搜尋的，其實不是診斷，而是想知道：「像我這樣，需不需要心理諮商？」你一邊看，一邊對號入座，又一邊退回來告訴自己：「好像還不到那麼嚴重。」很多人卡住的，其實不是「需不需要幫忙」，而是心裡那個很小聲、卻很用力的疑問：「我這樣，有資格嗎？」

在諮商室裡，我常聽到來談者這樣說：「我是不是太小題大作了？」、「其實我也沒有那麼慘。」、「是不是等真的撐不住，再來比較合理？」這些話，聽起來像是在幫自己做評估，但更多時候，我感覺到的是害怕。害怕被看成有病，害怕被貼上一個還沒準備好接住的標籤。

但心理諮商，從來不是用來判斷「你夠不夠慘」的地方。它比較像是一個暫停鍵。讓你可以不用那麼急著撐、那麼快地下結論，也不用一個人把所有情緒、壓力與選擇都扛在身上。

很多人其實都會問一個問題：一定要被診斷，才能來諮商嗎？其實，多數走進諮商室的人，並不是因為已經被診斷出什麼心理疾病。有人是長期壓力慢慢堆積；有人是在關係裡耗了太久；也有人只是突然發現，自己好像離原本的樣子，愈來愈遠了。

諮商的工作，不是急著為這些狀態、感受命名，而是陪你一起靠近這些感受，看看它們在你生命裡扮演了什麼角色，以及你想不想為自己做一點不同的選擇。

有時候，撐得最久的人，反而最晚來。那些很會撐的人，往往也是最不容易開口說累的人。他們習慣靠自己、把事情做好，也總覺得「再一下就好」。只是時間久了，身體還在運轉，生活也沒停，情緒卻一點一點被用光。這種疲憊，不一定會被看見，但它真的存在。

我也想誠實地說一件事：心理諮商不一定會一開始就讓你舒服。有些人在前幾次會談後，反而更混亂；有些人會懷疑：「是不是我太脆弱？」、「還是我根本不適合諮商？」這些經驗，並不代表你做錯了什麼。很多時候，只是你終於讓那些長期被壓著的感受，有了一點空間。

當然，也不是每一種狀態，都適合用同一種方式陪伴。專業存在的意義，是和你一起分辨，而不是替你做決定。如果你現在還在猶豫，那也真的沒有關係。你不需要立刻想清楚，也不需要現在就跨出哪一步。有時候，允許自己停在這個位置，慢慢感覺、慢慢理解，本身就是一種照顧。

你不一定有病。但如果你真的很累，那份累，已經值得被好好接住了。如果你此刻正在想：「我這樣到底算不算需要心理諮商？」那個正在猶豫的你，本身就已經很值得被好好對待了。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「你不一定有病，但你可能真的很累」，未經同意禁止轉載。）