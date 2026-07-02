作者：陳維志（諮商心理師）

你有沒有過這種經驗，滑Threads的時候，當看到別人生活滋潤、情感順遂、文章下超多愛心跟留言，隱約有種怪怪的感覺，所以不到一秒手指就把頁面滑掉了，但眼不見為淨的同時心裡卻冒出責怪自己的聲音：「我是不是太玻璃心？」、「怎麼看個社交軟體心情都會受影響？」但其實，問題可能不在你。

在Threads的文化裡，太多人都活得太用力！

那是一個來不及消化感受、就得立刻表態的地方。一句話可能會被放大解讀，一個感受可能立刻被攻擊，認同來得快，否定往往也來得更快。長時間身處在這樣的網路環境中，容易讓人感覺自己像孤兒--沒人回應、沒人理解，光是努力撐住情緒、維持內心穩定，就已經耗盡大部分力氣，所以只能小心翼翼地說話，避免被攻擊、被炎上、被拋下。

「光速滑掉」不想看的，也許很重要！

當面對情緒太強（酸）、資訊太多（苦）、攻擊性太高（辣），我們的心理會超載的！所以如果能夠把外在世界調整到「我目前承受得了的口味」稍微降低刺激、稍微拉開距離，這不是鴕鳥心態，而是一種必要的自我調節，讓內在重新恢復餘裕。

如果你仍容易被網路言論影響……

就還是很難受的話，我們不會要你正向思考，不會要你死撐下去，而是提供一些會讓你好受一點的自我調適方式：

1. 允許自己不是每個話題都要跟

有些討論不是你不夠格去談，而是它真的太消耗了。離開，不等於逃避。

2. 分清楚「這不是我的戰場」

不是每一場炎上，都需要你站出來說話，有些衝突若參與了，只會讓你更受傷。

3. 把力氣留給好的關係

生活中有些不急著評斷你、願意聽你慢慢說、懂你情緒的人，比網路裡一百個讚都來得重要。

4. 先照顧自己，不急著把事情想清楚

有些時候，你只是累了、被影響了，輕輕地拍拍自己的兩臂，先讓自己好過些，難懂的事慢慢再想也來得及。

給還在撐著的你

在這個快節奏、容易受傷的世界裡，當你感到徬徨、無助，請記得，你仍然可以給自己一個安全的角落，慢慢呼吸，好好安放自己的情緒。

（本文經《看見心理諮商中心》授權，原文出處「可憐沒人愛？你是Threads裡的孤兒嗎？」，未經同意禁止轉載。）