AI可以取代心理諮商嗎？心事問AI之後 為什麼還要尋找真實的心理師

作者：江琪彬（諮商心理師）

心事問AI之後，為什麼還要尋找真實的心理師

AI工具已成為許多人生活裡的一部分。它幫助我們完成許多工作。甚至身體健康問題與心情好壞都可以找AI諮詢，彷彿得心應手的好夥伴。

但運用AI的風險已更受到關注和討論。許多朋友有感而發：「AI不會反駁你，順著話題，好像就被牽著走了。」「AI對話性很高，它可以一直講下去。」「問AI你有靈魂嗎? 它說靈魂意指…，但沒什麼感覺…空洞吧」曾用AI紓解困擾的人們，道出這樣的戒慎感、某種失真，及生而為人，對生命意義存在感的深刻提問。

今年六月，美國第一起由州政府向Chat GPT及其執行長提起訴訟，訴狀引述了多項事件，包含對未成年人的心理健康風險、忽略安全警告，放任其技術被用作策劃犯罪的諮詢工具等。突顯社會開始重視人工智慧所產生的負面影響。新聞中受訪的美國醫學專家憂心指出，「由於聊天機器人免費、容易取得、立即性高的特色，五分之一美國年輕人依賴聊天機器人排解情緒。但它是預測性語言系統，因此人們很容易將情緒上的支持性回應，誤認為是合理的醫療建議。」

再者，聊天機器人提供的訊息也有許多錯誤資訊，安全性及責任歸屬等問題，並沒有獲得心理健康醫療的監管或許可。心理脆弱的人只依賴這類工具，就容易得到不適當的甚至有害的建議。

為什麼需要真實的心理師

1.心理師具備工作與倫理的訓練

心理師的養成中，需要覺察自己的意圖，盡力整合自己的人生功課，以來訪者的福祉為考量，有意識的覺察無意識的影響，就像心理學家榮格所說，實務中只能促進創造出一個空間，和一種有意識的態度，「讓無意識能夠合作，而不是驅使無意識到對立面。」因此也才能引領陪伴來訪者，在進展或退行中持續旅程，不一直陷在重複循環的困境中。

2.案主在有框架設置的人性互動中修復內在

心理學家溫尼考特在「寫給媽媽的貼心書」中，闡述他推廣給大眾的育兒理念曾說：「治療師所做的，也就像「夠好的父母」所做的。」人的內在心靈不能脫離人際層面來思考。與心理師會面時，被看見的心靈需求可經由語言表達，眼神接觸，捕捉和閱讀非語言訊息來獲得，這些是AI工具無法提供的。各式人際關係的相處之道，需要當事人足夠深入探討內心後，才能得出最符合自己的方向。

3.心理師需要具備反思能力

人生議題多與關係有關。每一段人際關係都讓參與其中的人，內在產生化學變化。諮商關係，就是一種特殊形式的人際關係，是在有限制的環境設定中，雙方都需負責任、投入承諾的前提下，促進來訪者的內在轉化發生。心理師會覺察雙方在關係中對彼此帶來的影響，預防傷害性，是倫理覺察的一部分，這也是AI做不到的。

4.來訪者可避免固著於單一的僵化態度

對AI的依賴，經常反應出對真實人物的失望，也就是人與人間安全信任感受損傷的影響。在與真實專業人物的關係裡，可以重新經驗和學習健康的關係模式，為自己的生活帶來有益的循環。

人工智慧越來越融入日常，擴大便利性，風險也增加，我們運用它收集資料和知識，也需分辨謊言及錯誤的訊息。當遇到心理健康議題時，需要尋找專業人員的原因就在於，人類心靈的特色，既具有普同性又有獨特性；生活事物感受面的問題，往往不像有系統的知識一般具有清楚的邏輯。曾有朋友在AI詢問問題後:「就像是看了一段心靈雞湯，但還是少了什麼…，仍然是有距離的。」與真實人物互動，一同經驗、對話和穿越，重尋心靈踏實的喜悅和滿足，是AI無法取代的。

（本文經《擁抱心理諮商所》授權，原文出處「AI可以取代心理師嗎? - 心事問AI之後，為什麼還要尋找真實的心理師」，未經同意禁止轉載。）