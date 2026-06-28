假結緣真詐財！濟顛禪師爭議、假牧師募資 心理師揭「宗教詐欺」3手法4警訊

作者：Inka蔡淑華（諮商心理師）

近年來，台灣社會在進入後疫情與高科技交織的時代，社會步調越來越快，生活壓力也越來越大，集體的心靈焦慮，引發許多人對靈性安頓的強烈渴望。然而，這股想要尋求身心平靜、生命意義的良善初衷，卻不幸成為跨國詐騙集團與新興神棍眼裡最肥美的「豬仔」。

從近期台東玄濟宮濟顛禪師的爭議，到台中富足教會牧師涉嫌斂財、性騷擾教友的惡劣行徑，再到網路上假冒知名牧師或法師名義進行的網路募資詐欺；甚至是利用白沙屯媽祖進香的熱潮，在社群平台上用「免費結緣品」為誘餌，欺騙信徒匯款等。這些案件揭示了一個殘酷的現實：最殘忍的陷阱，往往包裝成最神聖的避風港。

面對層出不窮的案例，社會上常有聲音指責受害者愚蠢或迷信才會受害。但事實並非如此，因為現代的宗教詐騙早已擺脫過去粗糙的恐嚇手法，而是收集網路數位足跡、大數據分析與對人性心理精準的認識，利用人們對神聖與善意的追求所精心設計的心理操控。

什麼是「認同感詐欺」？

這類型的案例，從犯罪學與社會心理學來探討，可以視為「認同感詐欺」（Affinity Fraud）的一種。它的可怕之處，在於犯罪者不是隨機找陌生人來欺騙，而是刻意混入「特定具有高度認同感的群體」，利用成員之間自然的信任感、共同語言或情感連結來下手。例如：詐騙集團會混入基督徒團契、媽祖信徒群組，或是塔羅占星、身心靈療癒等社群討論區。他們精心假冒讓人快速放下心防的虛擬人設，在群組裡發布虔誠的讀經筆記、分享靈修圖文。因為詐騙者展現出相同的信仰與價值觀，加上過程中對受害者進行密集且持續的噓寒問暖、靈性關懷，受害者不知不覺將對方貼上「善良、信仰虔誠、不是為了錢來接近我」的標籤，這種運用所謂「內群體偏好（In-group Favoritism）」的心理戰術，讓受害者主動卸下了對陌生人的防備，而將對方視為主內弟兄姊妹、同修或靈魂家人。

讓你情緒如雲霄飛車般起伏：受害者大腦的隱形傷害

為什麼連許多高學歷、高收入的知識分子，一旦身陷其中也會執迷不悟，甚至幫詐騙者找藉口？因為這類操控手法，從神經心理學來看其實是對受害者的大腦進行了一場殘忍的傷害過程。

詐騙集團最核心的手法，是利用「愛的轟炸」加上「恐懼行銷」，在受害者的大腦裡引發如雲霄飛車般的情緒震盪，進而讓人產生生理與心理上的強烈成癮，形成所謂的「創傷束縛（Trauma Bonding）」。下面是對這個手法更進一步的說明：

•愛的轟炸：剛認識時，對方會給予無微不至的關懷。天天陪你讀經、為你祈福、讚美你的品德與靈魂。這個過程會刺激受害者大腦分泌大量的「多巴胺」（帶來快樂與獎賞感）與「催產素」（帶來信任與依賴感），不知不覺，受害者已經把對方當成了生命中的安全堡壘。

•恐懼行銷：當信任穩固後，對方的態度會突然轉變，開始提出要求（通常是引入某些事件希望受害者捐款或奉獻）。如果受害者態度遲疑，對方就會將受害者現實生活中的難處，歸咎為「前世業障、冤親債主、或是天譴考驗」。此時，受害者的大腦會瞬間被「腎上腺素」（啟動生存警報）與「皮質醇」（抑制理智腦）淹沒。在這種情況下，負責理智與邏輯分析的前額葉大腦會難以運作。

•施暴者同時扮演拯救者：這是創傷束縛最關鍵的部分，也就是「製造恐懼的人，手中卻握有唯一的解藥。」當受害者被恐懼與罪惡感逼到快崩潰時，對方卻又適時伸出援手給予溫暖與解方，像是對受害者說：「只要你配合匯款做功德、或是購買這款靈性商品，就能改運贖罪。」一旦受害者配合照做，恐懼感瞬間解除，大腦壓力賀爾蒙消退，取而代之的是大量的腦內啡與多巴胺，產生解脫感與欣快感。這種極端的痛苦與快樂循環，會讓受害者的大腦產生如同毒品上癮般的症狀，進而身陷其中難以脫離。

如何辨識危險徵兆？給靈性追尋者的自保防火牆

追求心靈寄託絕非壞事，但在敞開心扉的同時，我們也必須為自己建立起自保防火牆，一旦出現下列徵兆，請立刻提高警覺：

1. 提防過度的關愛與迎合

如果剛在網路或新社團認識的人，對你展現出異於常人的熱情、關懷與高度讚賞，不論你說什麼，都稱讚你是「有慧根、有佛緣、被上天選中的靈魂」，並每天主動給予無微不至的靈性關懷。這種缺乏健康社交界限的過度迎合，並不是真正的關懷。他們真正的目的，是利用人類的互惠心理來解除你的戒心，並藉此刺探你的隱私與財務狀況。

2. 利用因果、業障或末日說製造恐懼

當信任感建立後，對方的態度開始轉變，他會將你生活中種種的不如意，通通歸咎到前世業障或天譴末日。正信的宗教，應該是帶給世人內心平安與希望，如果一個團體或同修，帶給你的卻是焦慮、恐懼與罪惡感，甚至暗示如果不照著做，你或你的家人就會遭殃，這就很有問題了。

3. 資訊與人際隔離

當你想要將團體內的教導或是對方的說法，拿去向家人、朋友或相關單位求證時，對方如果嚴厲警告你：「這是神明對你的考驗，天機不可洩漏」、「外面的人沒有修行不懂、家人是你的魔考，會阻礙你的福報」試圖阻止你跟其他人討論。這是在進行隔離策略，是為了將受害者孤立在封閉的環境裡，只能接收詐騙者給予的訊息，目的是防止他們的謊言被第三者給戳破。

4. 所有的靈性解方，最終都指向金錢或不知名的投資管道

無論前面的教義包義包裝得再神聖，最後你生活困境的解方，一定會落到金錢上。他們會要求你匯款做功德、購買能量商品或虛擬祭壇，並引導你匯入私人帳戶，甚至要求你下載特定的加密貨幣或投資平台。請記住，只要靈性救贖跟「非正規的金融交易」連結，絕對是詐騙！

守護人性的善良，需要跨領域的通力合作

不論是網路還是實體的宗教詐騙，對受害者造成的傷害早已超越了單純的金錢損失。這類犯罪最陰險之處，在於它攻擊的是人類最高尚的善意、靈性追求以及對歸屬感的渴望，徹底踐踏了人性的善良面。

這群詐騙集團深入理解人性、心理學、科技、法律與經濟各個領域，我們面對的是極其聰明的邪惡。他們為了牟利，會不斷跨越正常人不敢想、甚至想不到的道德底線。

要破解並反制這樣的犯罪，是需要結合各個不同層面的專業通力合作。同時，社會大眾也需要更多元的資訊分享，並去除對受害者的汙名化。唯有當我們看清了這些包裝在神聖外衣底下的操控手法，我們才能在追求身心安頓、靈性成長的路上走得平安，也才能好好保護自己可貴的善意，不致淪為詐騙機房裡被圈養宰殺的獵物。